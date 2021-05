Eriksen er klar til en ny æra

Fodbold. Inter med Christian Eriksen på holdet har sikret sig Serie A-titlen og nu vil den danske playmaker ifølge La Gazzetta dello Sport bygge videre på den fremragende sæson. »Det var svært at vinde det her mesterskab, men vi gjorde det med fire kampe tilbage af sæsonen. Det er et godt udgangspunkt for at begynde en ny æra. Det bliver svært at vinde ni i træk (som Juventus, red.), men vi vil prøve at skabe noget smukt«, siger Christian Eriksen, der først i år for alvor har afkodet cheftræner Antonio Conte. »Jeg var villig til at lære nye ting, da jeg ankom, men jeg havde ikke forstået, at jeg skulle følge Contes system hele tiden. Før var jeg fri til at tage beslutninger ud fra det, jeg så. Det havde meget med intuition at gøre. Nu er der en generel plan, vi skal følge«.

Ishockey. Landsholdskaptajnen Peter Regin er definitivt ude af VM senere på måneden i Letland. Det oplyser Danmarks Ishockey Union i en pressemeddelelse. Den rutinerede forward har døjet med en skade, og det står altså nu klart, at han ikke bliver klar. Landstræner Heinz Ehlers kan dog glæde sig over, at Mikkel Bødker (Lugano) nu slutter sig til holdet. Også Phillip Bruggisser fra Wolfsburg og Morten Madsen fra Timrå stadig i spil til at komme med i VM-truppen. De er således ved at færdiggøre deres klubsæsoner. DIU oplyser desuden, at flere spillere fra NHL fortsat kan komme med i VM-truppen, herunder Frans Nielsen og Oliver Bjorkstrand.

Torsdag aften viste landsholdet fine takter i VM-forberedelserne. Efter den meriterende sejr over Sverige for nylig vandt holdet 4-0 over Norge i Rungsted. Nick Olsen scorede to gange, mens Markus Lauridsen og Frederik Storm cementerede sejren. Alle mål blev scoret i 3. periode. Danmark åbner VM i Letland med en kamp mod Sverige 22. maj.

Fodbold. Der er ingen grund til at smile og grine, når man lige har tabt en semifinale i Champions League. Real Madrids belgiske stjerne Eden Hazard blev voldsomt kritiseret af fans og medier for at være i godt humør efter mødet med sin tidligere klub Chelsea i onsdags. Nu undskylder Eden Hazard til Real Madrids fans.

Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix Eden Hazard (th) hilser på Cesar Azpilicueta.

»Jeg er virkelig ked af det. Jeg har læst en masse holdninger om mig i dag (torsdag, red.), og det var ikke min hensigt at fornærme Real Madrids fans. Det har altid været min drøm at spille for Real Madrid, og jeg kom her for at vinde«, skriver Hazard til sine 27 millioner følgere på Instagram.

Golf. Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen holdt på andendagen af Honda LPGA i Thailand fast i det gode spil. Nanna Koerstz Madsen er delt 4’er, mens Nicole Broch Larsen er delt 10’er. Patty Tavatanakit fra Thailand fører efter to runder, hvor hun har brugt 128 slag. Nanna Koerstz Madsen er fem slag efter, mens Nicole Broch Larsen er syv slag efter. Emily Kristine Pedersen er nummer 28 med 140 slag. Andetsteds i golfverden gik Sebastian Cappelen en mindre godt første runde ved Wells Fargo Championship i North Carolina, USA. Med 74 slag er han ti slag efter den førende amerikanske legende Phil Mickelson.

Padel. Ketsjerporten, der også nyder voksende popularitet i Danmark, kan i 2022 vise sig frem på højeste niveau, når Danish Padel Open afvikles som en del af World Padel Tour. Turneringen skal i 2022 finde sted i københavnsområdet, skriver Ritzau. Royal Arena og Ballerup Super Arena nævnes som mulige arenaer.

Badminton. Malaysia Open, som skulle løbe af stablen fra 25. maj, er blevet udskudt. Det oplyser Det Internationale Badmintonforbund (BWF) på sin hjemmeside. Det er coronapandemien, der har betydet, at man er nødt til at udskyde.

Curling. Madeleine Dupont og co. slog Estland 9-6 ved VM i Calgary og ligger efter fem sejre i de seneste seks kampe nu på en delt femteplads af de 14 deltagende nationer – og dermed også til kvalifikation til OL i 2022 i Beijing. Torsdag blev det dog også til nederlag til Canada. Danmark skal fredag ud i en afgørende nøglekamp mod Skotland, som ligger side om side med danskerne i stillingen. Sidste danske modstander inden et eventuelt medaljeslutspil er Tjekkiet.

Håndbold. Semifinalerne i mændenes liga begynder for alvor at tage form. Onsdag tog Aalborg Håndbold og TTH Holstebro de to første billetter, og torsdag fik de to hold følgeskab af GOG, der besejrede Sønderjyske 36-28 på udebane. Bjerringbro-Silkeborg er desuden tæt på efter en sejr på 27-23 ude over KIF Kolding og kan også stadig nå førstepladsen i slutspilsgruppen.

Fodbold. Der foregår tilsyneladende en organiseret hetz mod den schweiziske klub og klubdirektør Roland Heri. Det skriver Ritzau. Senest er et afskåret grisehoved blev fundet foran klubbens hovedkontor. FC Basel oplyser på Instagram, at klubben har involveret politiet i sagen, der er omgærdet af en del mystik. Tidligere har medarbejdere modtaget tidsskrifter, kataloger og andre ting med posten og fremmede har oprettet abonnementer i deres navne. Der er også blevet afbrændt en dukke forestillende en Basel-leder inden for de seneste dage.

Motorsport. Formel 1-weekenden i Spanien er begyndt. Følg trænings- og kvalifikationstiderne her.