Presset stiger på arrangørerne: Over halvdelen af Japans befolkning vil aflyse OL

OL. Med lidt over to måneder til åbningsceremonien ved OL i Tokyo er der fortsat stor utilfredshed i den japanske befolkning. For mens tusindvis af atleter fra hele verden gør sig klar til at tage til Japan og kæmpe om medaljer, er landet i store træk lukket ned på grund af covid-19. Spørgsmålet er derfor, om det er en god idé at gennemføre OL. I en undersøgelse af den japanske avis Yomiuri Shimbun svarer 59 procent, at de ønsker legene aflyst, skriver Reuters. Også den japanske tennisstjerne Naomi Osaka, der er nr. to i verden, er bekymret:

»Selvfølgelig vil jeg have, at OL bliver afholdt, fordi jeg er atlet, og det har jeg ventet på hele mit liv. Men der er så mange andre vigtige ting, der er sket det sidste år. Hvis legene udsætter folk for risici, og hvis de føler sig usikre, bør det bestemt diskuteres«, sagde Naomi Osaka på et pressemøde forud for WTA-turneringen i Rom.