Real Madrid missede gylden mulighed i spansk topopgør

Fodbold. Real Madrid skulle blot slå Sevilla på hjemmebane for at overtage føringen i årets – meget tætte – La Liga. Men det lykkedes ikke for hovedstadsklubben, der i en underholdende kamp, måtte tage til tak med 2-2 efter at have været bagud to gange. Den sidste udligning kom først i kampens overtid, hvor et langskud fra Toni Kroos blev rettet af en Sevilla-spiller og gik i mål.

Dermed udnyttede Real Madrid ikke den fordel, de havde fået lørdag, hvor deres konkurrenter i guldkampen, Atletico Madrid og Barcelona, spillede uafgjort. Med tre runder tilbage er Atletico i top med 77 point, mens Real Madrid og Barcelona følger efter med 75.