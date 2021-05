FCN gør klar til en kæmpe handel

Fodbold. Ajax-legenden Marc Overmars var mandag til stede, da FC Nordsjælland og FC København spillede 2-2 i Superligaen. Fodbolddirektør Overmars og Ajax følger sammen med andre store klubber i udlandet FCN’s Kamaldeen Sulemana. Ghaneseren føler sig ifølge Ritzau klar til at skifte Superligaen ud med en bedre række. »Jeg føler mig klar til at skifte, men vi må se til sommer, hvad der sker«, siger Sulemana og tilføjer: »Jeg kan se mig selv passe ind i alle store klubber. Der er ikke nogen specifik liga, jeg føler, der passer mig bedre, så jeg er åben for alle ligaer – især top-5. Men store klubber uden for de største ligaer er også interessante«. Kamaldeen Sulemana scorede et mål mod FCK og han kan ifølge Ritzau indbringe FCN helt op til 100 millioner kroner.

Direkte sport i tv Tirsdag 11. maj TV 2 Sport 10.00/14.00 Tennis: Internazionali d’Italia 20.00 Håndbold: Odense-Esbjerg (k) TV3 Sport 16.45 eSuperliga: Runde 14 + 15 01.05 Ishockey: Washington-Boston TV3 Max 21.15 Fodbold: Southampton-C. Palace Xee 19.00 Fodbold: Man. United-Leicester Kanal 5 12.00 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 12.00 Cykling: Giro d’Italia TV 2 Sport X 16.00 Tennis: Internazionali d’Italia (m) 22.00 Fodbold: Levante-Barcelona 04.00 Basketball: LA Lakers-NY Knicks Vis mere

Fodbold. EM-holdet skal indstille sig på at være i total isolation under slutrunden, der begynder om en måned. Det fortæller DBU’s fodbolddirektør, Peter Møller, til B.T. »Spillerne bliver totalt isoleret under slutrunden, og de må ingen kontakt have med hverken familie, børn eller venner. Det er synd, men sådan er tilværelsen lige nu«, siger Peter Møller og tilføjer: »Vi er nødt til at tage alle vores forholdsregler. Det vil være hamrende ærgerligt, hvis smitte rammer nogle af de her spillere, som har kæmpet i flere år for at komme til EM på hjemmebane«. Der bliver dog ikke krav om isolation op til samlingen i EM-lejren, slår Peter Møller fast.

Fodbold. Den slidstærke midtbanespiller Leon Goretzka fra Bayern München blev lørdag skadet og klubben melder ham færdig for sæsonen. Om han kan nå at blive klar til EM, hvor Tyskland åbner 15. juni mod Frankrigs verdensmestre er uklart.

Fodbold. Fulham følger med Sheffield United og West Bromwich ud af Premier League. Mandag aften tabte London-holdet med den danske anfører Joachim Andersen 0-2 på hjemmebane til Burnley, hvilket er lig med retur til den næstbedste række.

Fodbold. 37-årige Andres Iniesta har forlænget kontrakten med Vissel Kobe i Japan frem til 2023.

Basket. Russell Westbrook fra Washington Wizards skrev sig natten til tirsdag ind i NBA’s rekordbøger med sin 182. triple-double i karrieren. Oscar Robertsons rekord på 181 af slagsen holdt i 47 år. En triple-double opnås, når en spiller når op på et tocifret antal i tre kategorier blandt point, assister, rebounds, blokader og bolderobringer.

Fodbold. 1. divisionsklubben Esbjerg stopper samarbejdet med cheftræner Olafur Kristjansson med øjeblikkelig virkning efter mandagens nederlag til Fredericia. Dermed kan Esbjerg ikke længere nå at rykke op i Superligaen, hvilket var sæsonmålet. Esbjergs 1-2-nederlag betyder, at Viborg og Silkeborg rykker op i Superligaen. »Det er en kæmpe forløsning. Vi er sindssygt glade. Det har vi ventet på. Det bliver en fornøjelse at komme tilbage. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at byde alle op til dans, når vi kommer tilbage. Det er en by, der er klar til Superligaen«, siger Viborg-træneren Lars Friis til TV3 Sport.