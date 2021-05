Champions League-finalen flyttes fra det coronahærgede Tyrkiet

Direkte sport i tv Torsdag 13. maj DR1 15.00 Fodbold: Randers FC-SønderjyskE TV 2 Sport 10.00 Tennis: Internazionali BNL d’Italia 19.00 Ishockey: Danmark-Norge TV3 Sport 14.30 Håndbold: PSV Eindhoven-Zwolle 18.45 Håndbold: Aalborg-Flensburg (m) 20.45 Håndbold: Nantes-Veszprem (m) 03.05 Ishockey: Calgary-Vancouver TV3 Max 20.45 Fodbold: RB Leipzig-Dortmund Xee 19.00 Fodbold: Aston Villa-Everton 21.00 Fodbold: Manchester U.-Liverpool Kanal5 12.30 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 12.30 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 2 16.00 Cykling: Ungarn Rundt 18.00 Kano: OL-kvalifikation 21.30 Golf: AT&T Byron Nelson TV 2 Sport X 16.00 Tennis: Internazionali BNL d’Italia 22.00 Fodbold: Granada-Real Madrid 04.00 Basketball: Phoenix-Portland Vis mere

Fodbold. Det bliver Estadio do Dragão i Portugal, der skal lægge græs til Champions League-finalen 29. maj. Slutkampen mellem Manchester City og Chelsea skulle egentlig være spillet i Istanbul, men da Tyrkiet er på Storbritanniens røde rejseliste, ville ingen fans kunne rejse fra England for at overvære kampen på stadion. Det problem forsøger Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) nu at løse ved at flytte kampen til Portugal. Her vil 6.000 tilhængere fra hvert hold få adgang til stadion. Uefa forhandlede også om at rykke kampen til England, men den aftale faldt ifølge avisen The Guardian på, at de britiske myndigheder ikke ville indfri en række Uefa-krav om blandt andet karantænefri indrejse for ansatte, sponsorer og mediefolk.

Fodbold. Chelsea har rigeligt at se til i øjeblikket med at forberede sig til FA Cup-finalen på lørdag og Champions League-finalen 29. maj, men der er fortsat pligter i Premier League. Her tabte Chelsea onsdag aften på eget græs London-klassikeren mod Arsenal 0-1. Emile Smith-Rowe blev matchvinder efter et kvarters spil, da han scorede efter en omgang komisk i Chelseas forsvar. Chelseas Jorginho kiksede en tilbagelægning og da målmand Kepa Arrizabalaga ikke stod, hvor Jorginho havde regnet med, måtte målmanden spurte ind og redde på stregen. Det lykkedes i første omgang, men bolden havnede hos Pierre-Emerick Aubameyang. Han sendte bolden skråt tilbage til Emile Smith Rowe, som plaffede den i mål.

Kano/kajak. René Holten Poulsen kiksede den næstsidste mulighed for at kvalificere sig til OL i Tokyo i 1.000 meter enerkajak. Den 32-årige dansker, der onsdag med heatsejr susede direkte i World Cup-finalen i Szeged i Ungarn, blev blot nummer fem i finalen. Holten halvvejs gennem løbet på en klar andenplads og til kvalifikation, men mistede fart mod slutningen. Sidste OL-kvalifikationsmulighed er næste i uge i Rusland. Her går kun vinderen videre.

Håndbold. Skjern Håndbold har skrevet en toårig kontrakt med målmanden Christoffer Bonde, der senest har spillet for konkursramte Århus Håndbold.

Fodbold. Atlético Madrid er i høj grad tilbage i rollen som storfavorit til at vinde det spanske mesterskab. Onsdag faten besejrede hovedstadsklubben Real Sociedad 2-1 på hjemmebane. Atlético er nu fire point foran Barcelona og fem point foran Real Madrid, der først spiller deres kamp i 36. spillerunde i aften.

Fodbold. Den engelske Premier League har forlænget den nuværende tv-aftale med rettighedshaverne Sky, BT og Amazon med yderligere tre år, så kontrakten til en værdi af ca. 41 milliarder kroner nu udløber i sommeren 2025. Efter coronarådgivning hos den britiske regering har Premier League i kølvandet på pandemien accepteret at sende ekstra 100 millioner pund, 865 millioner kroner, til de mindre privilegerede lag i fodboldpyramiden. Til gengæld har myndighederne ifølge The Guardian så accepteret, at rettighederne ikke skal sendes i udbud.

Cykling. Den tidligere Giro d’Italia-vinder Tom Dumoulin genoptager karrieren som professionel. Den 30-årige hollænder annoncerede i januar, at han havde mistet lysten til at cykle og tog en pause på ubestemt tid. Nu meldes Jumbo-Visma-rytteren klar til Schweiz Rundt fra 6. juni.

Ishockey. Efter næsten to måneders skadespause lukkede målmand Frederik Andersen fire mål ind i sit NHL-comeback for Toronto Maple Leafs, da det blev til et nederlag på 3-4 til Ottawa Senators. Den 31-årige erklærer sig trods nederlaget tilfreds med comebacket. »Jeg følte mig rigtig godt tilpas. Der var nogle mærkelige situationer og uheldige riposter. Måske er det rust, og måske redder jeg dem, hvis jeg gør nogle få ting anderledes«, siger Frederik Andersen ifølge nhl.com efter den næstsidste kamp i grundspillet.

Olympisk. Adskillige japanske landsbyer har opgivet planer om at invitere udenlandske OL-atleter indenfor forud for sommerens lege.

Det skyldes bekymringer over utilstrækkelige ressourcer midt i en fjerde bølge af coronasmitte i landet. Det skriver den japanske avis Nikkei ifølge Ritzau. 40 af 528 landsbyer, der har registreret sig som værtsbyer for internationale atleter, har besluttet sig for alligevel ikke at byde atleterne velkommen. Det betyder, at atleterne går glip af adgang til træningslejre og andre faciliteter, herunder kulturudvekslinger, forud for den store begivenhed.

Fodbold. Red Bull Salzburg og danske Rasmus Nissen Kristensen slog onsdag Rapid Wien med 2-0, og det var nok til at gøre klubben til østrigsk mester med to runder tilbage. Det er ottende gang i træk, at Red Bull Salzburg er mester.

Fodbold. FC Nordsjælland har forlænget aftalen med den 20-årige angriber Joachim Rothmann, som i resten af 2021 skal spille i norske Tromsø på en lejeaftale.