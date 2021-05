Optakten til klassikeren var kaotisk, men kampen gav seks mål

Fodbold. Der var ifølge BBC en småkaotisk optakt til Liverpools 4-2-sejr torsdag aften på udebane mod Manchester United. Kampen blev droppet gennemført for et par uger siden, da United-tilhængere i protest mod klubbens ejere havde invaderet stadion, og i går blev der derfor taget en lang række forholdsregler. Politiet var massivt til stede omkring stadion, United-spillerne ankom til stadion allerede kl. 14 og havde fået bragt senge til stadion, så de kunne hvile før kampen. Liverpools spillere måtte hentes i en neutral bus, da klubbens bus var blevet stoppet af United-fans, der på ny brugte storkampen til at protestere mod ejerne, den amerikanske Glazer-familie. På tirsdag må de engelske klubber igen lukke tilskuere ind. 10.000 vil være på plads, når United får besøg af Fulham, og der forventes massive protester fra lægterne. »Vi håber på en god atmosfære«, siger United-manager Ole Gunnar Solskjær efter Uniteds andet hjemmebane nederlag på tre dage.

Med god hjælp fra Liverpools Nathaniel Phillips bragte Bruno Fernandes ellers Manchester United foran i 10. minut, mens Diogo Jotas hælafslutning til 1-1 var dagens detalje i rivalopgøret. Roberto Firmino scorede kort før og kort efter pausen for Liverpool, mens Marcus Rashford reducerede midt i halvlegen og Mohamed Salah lukkede målfesten på en kontra i næstsidste minut. Liverpool er nu nummer fem i Premier League med 60 point efter 35 kampe. Chelsea sidder på den fjerdeplads, der giver adgang til Champions League. Chelsea har 64 point, men har spillet 36 kampe.

Fodbold. FC København har fået medhold i protesten over den advarsel, som Mathias ’‘Zanka’ Jørgensen fik mod FC Nordsjælland i mandags. Efter at have gennemgået tv-billeder, erkenderdommer Sandi Putros, at FCK’eren ikke begik en strafbar forseelse.

Ishockey. Danmark tabte torsdag den sidste test inden VM-starten i Letland i næste uge. Norge besejrede danskerne 4-0, men landstræner Heinz Ehlers rejser alligevel til VM med ro i sindet. »Resultatet kan vi ikke være tilfredse med, men jeg er super tilfreds med selve spillet. Alle de ting, vi har trænet på, gjorde spillerne rigtig godt. Vi skal heller ikke glemme, at vi mødte en fornuftig modstander«, siger Ehlers til Ritzau og tilføjer: »Det er småting, der skal forbedres. Lidt mere kvalitet i skuddene. Lidt mere trafik foran modstandernes målmand«.

Fodbold. Randers FC’s sportslige direktør Søren Pedersen varsler større investeringer i spillertruppen efter torsdagens pokaltriumf mod Sønderjyske. Der venter nu mindst 8 europæiske kampe på Randers og indtægter fra enten Europa League eller Conference League på mindst 30 millioner kroner. »Vi skal ud og spille nogle store kampe, og de kampe kræver spillere på højt niveau. Så vi kan godt tillade os at gå ud og hente spillere fra en højere hylde«, siger Søren Pedersen til Ritzau.

Håndbold. Aalborgs mænd har stor tro på egne evner. Holdets store profil Henrik Møllgaard udråber nu nordjyderne til at være favoritter til at tage pladsen i Champions Leagues Final4-stævne efter en kvartfinalesejr på fem mål over Flensburg torsdag aften. »Hvor jeg havde Flensburg-Handewitt som favorit på forhånd, er fordelen gledet over til os nu. Jeg er enig i, at det ikke er nemt at skulle forsvare en føring på fem mål, men holdene er så jævnbyrdige, at fem mål er meget at komme til Flensborg med«, siger Henrik Møllgaard til Ritzau. Aalborg vandt 26-21 og skal forsvare føringen i Tyskland 19. maj.

Fodbold. Yussuf Poulsen spillede 2. halvleg for RB Leipzig i pokalfinalenedturen i Berlin mod Dortmund, der vandt 4-1 på en særdeles stærk 1. halvleg. »Dortmund scorede tre mål på, hvad der føltes som to chancer i første halvleg, men sådan er det. Vi forsvarede os simpelthen ikke godt nok i de afgørende øjeblikke, men man må også erkende, at Dortmund har nogle meget dygtige spillere«, siger Poulsen til Leipzigs hjemmeside.

Fodbold. Real Madrid vandt sent torsdag med 4-1 i Granada i La Liga og holder dermed fast i den spinkle mulighed for at genvinde det spanske mesterskab. Atlético Madrid fører La Liga med 80 point, Real Madrid har 78 og Barcelona har 76. Der resterer to spillerunder.