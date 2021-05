Sportsblik: Nej, cykelstjerner er ikke guder – og cykelbosser er ikke rene engle

Det var i den franske sommer 1977, jeg første gang mødte Jørgen Leth.

Han var på farten med den hedengangne tv-reporter Palle Holgersen. Sammen skulle de kommentere begivenhederne i Tour de France, der netop denne sommer blev sendt i dansk fjernsyn for første gang. Det var på Danmarks Radio, længe før nogen havde tænkt på at skabe TV 2.

Jeg og min azurblå Citroën Dyane var udsendt af Politiken. Jeg havde taget bagsædet ud, og ved hjælp af nogle ølkasser havde jeg indrettet et lille kontor, hvor jeg på min gule rejseskrivemaskine kunne skrive mine reportager, alt mens kammerat Steen fra Haslev styrede den motorsvage franske bil over Alperne.

Og dér, i en eller anden opløbsby, mødte jeg så Den Store Mester, der 10 år forinden på forlaget Gyldendal havde udgivet ’Sportsdigte’, som han havde dedikeret til cykelrytteren Ole Ritter.

HVAD VI TALTE OM i den franske by for 44 år siden, husker jeg ikke. Men jeg husker hans forbavsede udtryk, da han så min beskedne bil. Men dengang anede Leth selvfølgelig ikke, at han senere skulle optræde i tv-reklamer for netop – Citroën.