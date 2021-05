Danske roning triumferer og får i alt fire både med til OL i Tokyo

Direkte sport i tv TV 2 16.00 Håndbold: Aalborg-Holstebro (m) TV 2 Sport 13.15/16.05 Trav: Copenhagen Cup 17.30 Tennis: Internazionali d’Italia (m) 21.30 Basketball: New Orleans-LA Lakers 00.00 Basketball: Sacramento-Utah TV3+ 13.00 Fodbold: FC Midtjylland-Randers 16.00 Fodbold: F.C. København-Brøndby 21.00 Fodbold: Chelsea-Barcelona (k) TV3 Sport 14.00 Fodbold: AaB-AC Horsens 18.00 Fodbold: Mainz-Dortmund 20.30 Fodbold: RB Leipzig-Wolfsburg TV3 Max 12.00 Women’s Primera División 13.55 MotoGP: Frankrigs Grand Prix 15.30 Fodbold: Osnabrück-Hamburger SV 18.05 Ishockey: NHL 21.00 Fodbold: Paris SG-Reims Xee 13.00 Fodbold: Crystal Palace-Aston Villa 15.05 Fodbold: Tottenham-Wolves 17.30 Fodbold: West Bromwich-Liverpool 20.00 Fodbold: Everton-Sheffield United Kanal 5 12.10 Cykling: Giro d’Italia Canal 9 18.00 Superliga: AGF-FC Nordsjælland Eurosport 1 12.10 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 2 11.30 Kano: World Cup 13.00 Cykling: Ungarn Rundt 21.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 12.30 Fodbold: Fiorentina-Napoli 14.30 Tennis: Internazionali d’Italia (k) 21.00 Fodbold: Milan-Cagliari 00.10 Fodbold: New England-Columbus

Roning. Danmark har lørdag formiddag sikret sig endnu to billetter til OL i Tokyo til sommer. Fie Udby Erichsen og Lærke Berg Rasmussen blev toer i finalen i kvindernes toer uden styrmand i kvalifikationsstævnet i Schweiziske Luzern. Det var lige nøjagtig nok til at få OL-billetten med hjem. Også mændenes toer uden styrmand har sikret en dansk OL-plads. Joachim Sutton og Frederic Vystavel sluttede ligeledes som toer i deres finale, hvor de to bedste blev belønnet med OL-billetter. Dermed har Danmark fire både med ved OL, da både Sverri Nielsen i singlesculler og kvindernes firer tidligere havde klaret kvalifikationen.

Fodbold. Juventus er igen uden for den eftertragtede top-4 i Serie A, der giver adgang til Champions League i den kommende sæson. Det står klart, efter at Napoli søndag eftermiddag slog Fiorentina med 2-0 i Firenze. Dermed rykker Napoli tilbage i top-4, som Juventus ellers sendte holdet ud af lørdag, da den seneste sæsons mester vandt over de nykårede mestre fra Inter. Nu er Juventus igen på hælene og er tvunget til sejr i sidste spillerunde, mens holdet skal håbe på pointtab til Napoli.

Motorsport. Christian Rasmussen havde en god weekend på Indianapolis-banen i USA, hvor han vandt to løb og desuden fik en 9. plads i IndyPro200-mesterskabet. Den unge dansker er samlet på 2. pladsen - blot 3 point efter amerikanske Braden Eves.

Kajak. Den danske firerkajak med Emma Aastrand Jørgensen, Julie Frølund Funch, Sara Corfixsen Milthers og Bolette Nyvang Iversen fik søndag bronzemedaljer i 500 meter ved World Cup-stævnet i ungarske Szeged. Den danske båd, der er kvalificeret til OL til sommer, blev treer efter Tyskland og Hviderusland i finalen. Emma Aastrand roede også finale i 500 meter enerkajak. Her blev det til en femteplads. Samme placering fik Simon Schuldt-Jensen og Morten Graversen i toerkajakkernes løb over 1.000 meter.

Fodbold. Bundesligaklubben Werder Bremen har fyret cheftræner Florian Kohfeldt med øjeblikkelig virkning. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Fyringen kommer, efter at Werder Bremen lørdag tabte 0-2 til Augsburg. Dermed skal den nordtyske klub ud i en skæbnekamp i sidste spillerunde 22. maj mod Borussia Mönchengladbach om overlevelse. Werder Bremen ligger i øjeblikket på 16.-pladsen, som skal spille playoff om en plads i Bundesligaen. Thomas Schaaf overtager trænerposten, som han tidligere sad på fra 1999-2013.

Fodbold. FC Midtjyllands Alexander Scholz er kåret som Årets Profil i Superligaen for 2020/21-sæsonen. Det skriver Spillerforeningen på sin hjemmeside. Det er spillerne i Superligaen, der stemmer om, hvem prisen skal gå til. Scholz fik 23 procent af stemmerne og vandt foran Brøndbys Mikael Uhre og FC Københavns Jonas Wind, der hver fik 14 procent.

Fodbold. Besiktas vandt lørdag det tyrkiske mesterskab, da holdet vandt 2-1 i sidste spillerunde over Götzepe. Det var Besiktas’ 16. mesterskab.

Fodbold. Nordkorea trækker sig fra kvalifikationen til fodbold-VM i Qatar i 2022. Det skriver Det Asiatiske Fodboldforbund (AFC) på sin hjemmeside ifølge Ritzau. Landet trækker sig samtidig fra kvalifikationen til AFC Asian Cup i Kina i 2023. Forbundet skriver ikke noget om årsagen til afbuddet, men for godt en måned siden valgte Nordkorea at trække sig fra sommerens OL i Tokyo på grund af bekymring for coronapandemien.

Fodbold. Spotifys topchef og grundlægger, Daniel Ek, mener det seriøst, når han siger, han vil købe Arsenal. Lørdag aften sprang svenskeren til tasterne og skrev på Twitter, at han tidligere på ugen afgav et bud på den engelske fodboldklub til den nuværende ejer, det amerikanske selskab Kroenke Sports & Entertainment. Buddet blev dog afvist, lyder det. Daniel Ek offentliggør dette, fordi der tidligere lørdag kom historier ud om, at han endnu ikke formelt havde budt på Arsenal, skriver han.