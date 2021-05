Maksimal spænding i den franske liga før sidste runde

Fodbold. Der er maksimal spænding i den franske Ligue 1 før sidste spillerunde på søndag. Topholdet Lille fik kun 0-0 hjemme mod Saint-Etienne og da Paris SG samtidig vandt 4-0 mod Reims adskilles to to titelkandidater blot af et point. Lille og PSG spiller i 38. runde begge på udebane mod henholdsvis Angers og Brest. Også i kampen om tredjepladsen, der giver plads i Champions League-kvalifikationen, er spændingen intakt. Monaco har 77 point og Lyon 76.

Fodbold. Storklubben Juventus, der er en af drivkræfterne bag projektet European Super League, ligger før sidste spillerunde i den italienske Serie udenfor top-4 og er ser dermed ikke ud til at blive en del af næste sæsons Champions League, som klubben mener de har en historisk ret til at deltage i. AC Milan lukkede 37. spillerunde med et spille 0-0 Cagliari. AC Milan er nummer tre med 76 point og skal i sidste spillerunde møde rækkens nummer to, Atalanta, der har 78 point. Napoli har ligeledes 76 point, mens Juventus har 75 point og skal efter alt at dømme vinde i sidste runde på udebane mod Bologna, for at klemme sig ind i top-4.

Fodbold. Mens der er spænding i Spanien, Frankrig og Italien, så er det meste afgjort i den tyske Bundesliga. Her sikrede Wolfsburg sig med en 2-2-kamp mod Leipzig den sidste plads i Champions League, som i næste sæson får deltagelse af mestrene fra Bayern München, Leipzig, Dortmund og Wolfsburg.

Fodbold. Kvindernes Champions League-finale var for Chelseas tabere nærmest slut, før den overhovedet begyndte. Englænderne med Pernille Harder på holdkortet kom bagud på et selvmål efter et halvt minut og tabte 0-4. Selvmålet blev afgørende, mener det engelske holds træner, Emma Hayes. »Det var svært i dag, fordi kampen var slut, før den kom i gang. Det er det, der gør det så svært at reflektere over. At indkassere et mål så tidligt, hvorefter vi har to gode chancer, og så scorer de nummer to på et straffespark«, siger Emma Hayes til Chelseas hjemmeside og tilføjer: »Det er noget, vi vil lære af. Der her var det næste trin op, og jeg synes, at vi til tider spillede en smule naivt«.

Cykling. Halvanden måned før 2021-udgaven køres, er Tour de France-bosserne i Danmark for at se nærmere på de danske forberedelser til løbet i 2022, hvor der er start i København og skal køres tre etaper i kongeriget, før løbet rykker til Frankrig. »Når Tour de France næste år starter i Danmark og København, er det samtidig en af verdens største sports- og mediebegivenheder, vi får til landet. Det kræver præcis planlægning«, siger direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark Alex Pedersen og tilføjer: »Den danske Tour-organisation ser derfor frem til at gennemgå alle detaljerne med ASO, så vi får en super sportslig afvikling af de tre danske etaper og en fantastisk cykel- og folkefest på tværs af hele landet«.

Motorsport. Det blev til en femteplads for Kevin Magnussen og hans hollandske holdkammerat Renger van der Zande, da sæsonens tredje løb i den nordamerikanske sportsvognsserie Imsa blev kørt søndag aften på Mid-Ohio Sports Car Course i Ohio. Det er tredje gang på stribe, at Kevin Magnussen og Chip Ganassi Racing-hldet slutter som nummer fem.