Endnu et trænerskifte i Superligaen

Fodbold. Vejles superligahold og den rumænske træner Constantin Gâlcã går hver til sit. Constantin Gâlcã overtog holdet i foråret 2019, men formåede ikke at holde Vejle i Superligaen. Til gengæld rykkede holdet op igen i 2020 og spillede sig for nylig fri af nedrykningsfaren, så der også i den kommende sæson kan præsenteres superligabold i de smukke omgivelser i Nørreskoven. »Gâlcã efterlader et stærkt fundament og et mere professionelt setup i Nørreskoven, end da han kom hertil. Constantin Gâlcã har medbragt et fokus og nogle værktøjer, der rækker ud over trænerperioden i Vejle Boldklub, og for det fortjener han stor respekt og kredit for«, siger klubdirektør Henrik Tønder til klubbens hjemmeside. Også OB skal have ny træner op til den kommende sæson og har netop hyret svenskeren Anders Alm.

Genåbning. Danmarks Idrætsforbund (DIF) hilser lempelserne af en lang række restriktioner fra på fredag velkommen. Her er vil det blandt andet igen være muligt at lukke tilskuere ind til indendørs idræt. Det betyder, at den fjerde og måske afgørende kamp i mændenes basketball-finaleserie mellem Horsens og Bakken Bears på fredag bliver foran et rigtigt publikum. Også slutspillet i håndbold for båd ekvinder og mænd bliver med tilskuere. Team Tvis Holstebro håber på 1.200 tilskuere på mandag mod Bjerringbro-Silkeborg til den første semifinalekamp hos mændene.

På breddeplan lempes også konkrollen med coronapasset for foreningslivet, så der fra fredag kun skal udføres én daglig stikprøvekontrol. Kontaktidræt for voksne kan ligeledes dyrkes i fuldt omfang. »Flere danskere kan nu komme ud og opleve eliteidræt på tilskuerpladserne, og de frivillige kan igen koncentrere deres kræfter om at drive foreningslivet og afvikle sunde og inkluderende breddeaktiviteter«, siger DIF-direktør Morten Mølholm og tilføjer: »Der vil stadig være retningslinjer, der skal følges, men bare det, at alle nu for første gang i over fem måneder kan spille en håndboldkamp, er en milepæl«.

Fodbold. Den argentinske storklub River Plate er helt og aldeles coronaramte. Hele 20 spillere fra førsteholdet har fået virus, skriver AP. Samtlige klubbens fire målmænd er i isolation og holdet står nu med et gevaldigt problem inden onsdagens kamp i Copa Libertadores. River Plate har bedt om at få kampen udsat, men umiddelbart ser det ud til, at klubben må stille med et stort antal ungdomsspillere til mødet med Sante Fe fra Colombia.

Fodbold. Mere end 100.000 britiske borgere har på rekordtid underskrevet et borgerforslag, der tvinger de folkevalgte til at debattere den problematik, der er opstået i kølvandet på den - noget kiksede - lancering af piratturneringen European Super League. »Nu må vi sørge for, at det aldrig sker igen. Uden hurtig og direkte indgriben vil European Super Leagues genkomst være en evig trussel, hedder det i et åbent brev«, hvor der udtrykkes håb om, at de de britiske politikere kan lovgive sig frem til, at en britisk klubs tilslutning til European Super League vil blive umulig. Den tidligere Manchester United-anfører Gary Neville er blandt initiativtagerne.

Olympisk. Foreningen af praktiserende læger i Tokyo, der har ca. 6.000 medlemmer, taler på ny for en aflysning af OL i juli og august. »Vi opfordrer kraftigt myndighederne til at overbevise IOC (Den Internationale Olympiske Komité, red.) om, at det er svært at afholde legene og få dem aflyst«, skriver lægeorganisationen på sin hjemmeside. Med bare 65 dage til OL kæmper Tokyo med en opblussen af coronavirus blandt befolkningen, hvor blot 3,5 procent ifølge Reuters er vaccineret.

Fodbold. Bournemouth vandt det første semifinaleopgør om oprykning til Premier League med 1-0 over danskerklubben Brentford. Cheftræner Thomas Frank tror stadig fuldt og fast på Brentford-avancement til finalen. »Vi kommer til at angribe. Vi kommer flyvende ud. Vi retter de små ting, vi kunne have gjort bedre, og så fortsætter vi med det, vi gjorde godt. Det bliver en meget, meget hård kamp for Bournemouth«, siger Thomas Frank til klubbens hjemmeside med henblik på lørdagens returkamp på Brentford hjemmebane.I dne anden semifinale sejrede Swansea 1-0 ude over Barnsley.