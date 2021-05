Fænomenet Federer bliver knækket i sit med spænding imødesete store comeback

Tennis. Roger Federers med spænding imødesete comeback ved ATP-turneringen Geneva Open blev tirsdag eftermiddag en skuffelse for de schweiziske fans. I en tæt og til tider meget velspillet duel tabte 39-årige Federer 4-6, 6-4, 4-6 til 35-årige Pablo Andujar fra Spanien. Det var Federers kamp nr. 1.516 på ATP Tour, men ikke ligefrem den bedste opvarmning til den kommende grand slam-turnering French Open, der starter 30. maj. Federer havde før Geneva Open blot spillet to kampe i denne sæson pga. knæoperation og genoptræning.

Fodbold. Hvor velhavende nogle klubejere er rundt om i Europa, får man et indtryk af, når man læser den meddelelse, der er lagt på Champions League-finalisterne Manchester Citys hjemmeside tirsdag eftermiddag. Her er det blevet annonceret, at City-ejeren Sheikh Mansour vil dække samtlige rejseomkostninger for de fans, der tager med på klubbens officielle tur til finalen mod Chelsea i Porto 29. maj. »Pep (Guardiola, Citys manager, red.) og holdet har haft sådan en fantastisk sæson, og at nå Champions League-finalen er et historisk øjeblik for klubben. Det er derfor meget vigtigt, at så mange fans som muligt har mulighed for at være til stede ved denne specielle kamp. Især dem der har støtter Manchester City i gode og dårlige tider gennem mange år«, siger rigmanden fra De Forenede Arabiske Emirater. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har meddelt, at hver klub råder over 6.000 billetter til finalekampen.

Tennis. Clara Tausons besejrer ved WTA-turneringen i Parma, tjekkiske Katerina Siniakova, tog tirsdag en af karrierens største skalpe, da hun i 2. runde også vandt over fænomenet Serena Williams, 76 (7/4), 6-2. Dermed er tjekken klar til kvartfinalerne, mens den erfarne amerikaner må tilbage på træningsbanen, hvis hun skal løfte niveauet forud for French Open.

Fodbold. Når EM skydes i gang om tre uger, er håbet, at der rundt om i landet kan afholdes en række storskærmsfester. Der har dog været usikkerhed om, hvorvidt arrangementerne kan gennemføres på grund af de nuværende forsamlingsrestriktioner. Den politiske aftale, der natten til tirsdag blev indgået mellem regeringen og en række partier, åbner nu muligheden for, at danskerne kan samles om storskærme for at se fodbold i større omfang end før. De ni aftalepartier er nået til enighed om at lempe en række forsamlingsrestriktioner, der ellers er planlagt til 1. juli, før tid, når det gælder de officielle fanzone-arrangementer i København i forbindelse med EM. Det betyder, at sektioneringskravet for stående publikum ved udendørsarrangementer i hovedstaden hæves til 500.

Fodbold. Der røg en del penge ud af kontoen for selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment, i årets første tre måneder. Af regnskabet for første kvartal fremgår det, at selskabet endte med et underskud på 52,3 millioner kroner. Det skriver Parken Sport & Entertainment i en selskabsmeddelelse. Årsagen skal blandt andet findes i, at coronapandemien har påvirket flere af selskabets aktiver. Lalandia og Parken har således været helt eller delvist nedlukket.

Fodbold. Vejles superligahold og den rumænske træner Constantin Gâlcã går hver til sit. Gâlcã overtog holdet i foråret 2019, men formåede ikke at holde Vejle i Superligaen. Til gengæld rykkede holdet op igen i 2020 og spillede sig for nylig fri af nedrykningsfaren, så der også i den kommende sæson kan præsenteres superligabold i de smukke omgivelser i Nørreskoven. »Gâlcã efterlader et stærkt fundament og et mere professionelt setup i Nørreskoven, end da han kom hertil. Constantin Gâlcã har medbragt et fokus og nogle værktøjer, der rækker ud over trænerperioden i Vejle Boldklub, og for det fortjener han stor respekt og kredit for«, siger klubdirektør Henrik Tønder til klubbens hjemmeside. Ifølge Vejle Amts Folkeblad brød forhandlinger om en ny kontrakt sammen, da Gâlcã angiveligt stillede krav til trupsammensætningen, træningsfaciliteter og økonomi. Også OB skal have ny træner op til den kommende sæson og har netop hyret svenskeren Anders Alm.

Olympisk. Danmarks Idrætsforbund (DIF) har fået tildelt 1.404 doser coronavaccine fra Pfizer/BioNTech, og dermed kan 702 danskere, der skal til OL i Tokyo, blive vaccineret inden afrejsen. Det oplyser DIF til Ritzau. Cirka 100 atleter og dertil trænere, ledere, læger, fysioterapeuter, øvrige andre stabsmedlemmer samt journalister og fotografer skal stikkes i slutningen af maj og juni i København. Pfizer/BioNTech indgik for nylig aftale med Den Internationale Olympiske Komité om at donere vacciner til samtlige OL-deltagere.

Fodbold. Verdens største nationale idrætsorganisation, Det Tyske Fodboldforbund (DFB), får muligvis en kvindelig præsident, når der snarest muligt skal findes en afløser for den skandaliserede Jens Keller, som mandag måtte trække sig efter, at han havde sammenlignet vicepræsidenten Rainer Koch med en berygtet dommer fra nazitiden. Det er den 62-årige Ute Groth fra amatørklubben DJK Tusa 06 Düsseldorf, der ifølge WDR pønser på et kandidatur og med et reformprogram, som hele den hårdt prøvede DFB-organisation ifølge mange iagttagere har hårdt brug for: Mindre fokus på den glitrende professionelle fodbold og mere magt til amatører og bredden.

Fodbold. Så er det slut. Efter 45 år som træner siger englænderen Roy Hodgson stop som 73-årig, når sæsonen med Premier League-klubben Crystal Palace er slut på søndag. Roy Hodgson kom til Crystal Palace som ungdomsspiller i 1963, hvor også The Beatles’ debutalbum udkom, men det var paradoksalt nok først for fire år siden, han blev klubbens manager. Som træner vandt han seks mesterskaber i Sverige og et med FC København i Danmark, mens de bitre stunder tæller to europæiske finalenederlag med Inter og Fulham samt to store nedture som engelsk landstræner ved VM i 2014 og EM 2016.

Roy Hodgson fik en flyvetur af spillerne fra FCK efter titelgevinsten i 2010. Foto: Jens Dresling

Fodbold. Et flertal i et ekspertudvalg anbefaler Norges Fodboldforbund (NFF) at droppe en mulig boykot af næste års VM i Qatar. Flere norske topklubber har opfordret NFF til en VM-boykot efter en lang række kritiske historier om Qatar. Spørgsmålet om en mulig norsk boykot skal nu behandles på en ekstraordinær generalforsamling i NFF 20. juni. For at skabe de bedste forudsætninger for at træffe beslutning om en eventuel boykot nedsatte NFF et bredt udvalg med blandt andet fans og klubber, der skulle belyse alle sider af en mulig boykot, der kan medføre økonomiske konsekvenser for norsk fodbold og føre til udelukkelse af internationale turneringer.

Fodbold. Manchester United-legenden Eric Cantona er sammen med to af Premier League-historiens andre store angrebsprofiler, Alan Shearer og Thierry Henry, blevet optaget i Hall of Fame. »Jeg er meget glad og stolt, men jeg er heller ikke overrasket«, siger den sjældent videre beskedne Cantona, der vandt mesterskabet med Leeds i 1992, inden han skiftede til United og vandt yderligere fire mesterskaber.

Genåbning. Danmarks Idrætsforbund (DIF) hilser lempelserne af en lang række restriktioner fra på fredag velkommen. Her er vil det blandt andet igen være muligt at lukke tilskuere ind til indendørs idræt. Det betyder, at den fjerde og måske afgørende kamp i mændenes basketball-finaleserie mellem Horsens og Bakken Bears på fredag bliver foran et rigtigt publikum. Også slutspillet i håndbold for båd kvinder og mænd bliver med tilskuere. Team Tvis Holstebro håber på 1.200 tilskuere på mandag mod Bjerringbro-Silkeborg til den første semifinalekamp hos mændene.

På breddeplan lempes også konkrollen med coronapasset for foreningslivet, så der fra fredag kun skal udføres én daglig stikprøvekontrol. Kontaktidræt for voksne kan ligeledes dyrkes i fuldt omfang. »Flere danskere kan nu komme ud og opleve eliteidræt på tilskuerpladserne, og de frivillige kan igen koncentrere deres kræfter om at drive foreningslivet og afvikle sunde og inkluderende breddeaktiviteter«, siger DIF-direktør Morten Mølholm og tilføjer: »Der vil stadig være retningslinjer, der skal følges, men bare det, at alle nu for første gang i over fem måneder kan spille en håndboldkamp, er en milepæl«.

Håndbold. Landstræner Jesper Jensen får også i de kommende to år Lars Jørgensen som assistent på kvindelandsholdet. Den assisterende landstræner har tirsdag forlænget sin kontrakt med Dansk Håndbold Forbund (DHF) frem til sommeren 2023.

Fodbold. Den argentinske storklub River Plate er helt og aldeles coronaramt. 20 spillere fra førsteholdstruppen har fået virus, skriver AP. Samtlige klubbens fire målmænd er i isolation, og holdet står nu med et gevaldigt problem inden onsdagens kamp i Copa Libertadores. River Plate har bedt om at få kampen udsat, men umiddelbart ser det ud til, at klubben må stille med et stort antal ungdomsspillere til mødet med Sante Fe fra Colombia.

Fodbold. Mere end 100.000 britiske borgere har på rekordtid underskrevet et borgerforslag, der tvinger de folkevalgte til at debattere den problematik, der er opstået i kølvandet på den – noget kiksede – lancering af piratturneringen European Super League. »Nu må vi sørge for, at det aldrig sker igen. Uden hurtig og direkte indgriben vil European Super Leagues genkomst være en evig trussel, hedder det i et åbent brev«, hvor der udtrykkes håb om, at de de britiske politikere kan lovgive sig frem til, at en britisk klubs tilslutning til European Super League vil blive umulig. Den tidligere Manchester United-anfører Gary Neville er blandt initiativtagerne.

Olympisk. Foreningen af praktiserende læger i Tokyo, der har ca. 6.000 medlemmer, taler på ny for en aflysning af OL i juli og august. »Vi opfordrer kraftigt myndighederne til at overbevise IOC (Den Internationale Olympiske Komité, red.) om, at det er svært at afholde legene og få dem aflyst«, skriver lægeorganisationen på sin hjemmeside. Med bare 65 dage til OL kæmper Tokyo med en opblussen af coronavirus blandt befolkningen, hvor blot 3,5 procent ifølge Reuters er vaccineret.

Fodbold. Bournemouth vandt det første semifinaleopgør om oprykning til Premier League med 1-0 over danskerklubben Brentford. Cheftræner Thomas Frank tror stadig fuldt og fast på Brentford-avancement til finalen. »Vi kommer til at angribe. Vi kommer flyvende ud. Vi retter de små ting, vi kunne have gjort bedre, og så fortsætter vi med det, vi gjorde godt. Det bliver en meget, meget hård kamp for Bournemouth«, siger Thomas Frank til klubbens hjemmeside med henblik på lørdagens returkamp på Brentford hjemmebane.I den anden semifinale sejrede Swansea 1-0 ude over Barnsley.