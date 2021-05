Finland får sin bedste spiller med til EM mod Danmark

Fodbold. Der var godt nyt for Danmarks EM-modstander Finland onsdag. Meget tyder nemlig på, at holdets mest erfarne spiller og nok største stjerne, Teemu Pukki, bliver klar til slutrunden. Den tidligere Brøndby-angriber, som nu optræder ud for Norwich i England, ser ifølge Finlands landstræner, Markku Kanerva, ud til at blive sin ankelskade kvit snart. »Når han er fuldt ud tilbage på træningsbanen, får vi at se, hvor god anklen er. Jeg er meget optimistisk i forhold til, at han bliver klar til EM-slutrunden«, siger Kanerva på et pressemøde ifølge AFP.

Cykling. Den 21-årige schweizer Mauro Schmid kan notere sig karrierens første professionelle sejr efter 11. etape af Giro d’Italia, der slangede sig igennem Toscana og bød på adskillige stykker med grus. Schmid var med i dagens udbrud, der holdt til mål, og han endte altså som vinder. Det største drama foregik dog ikke forrest i løbet. For mens Schmid blev dagens store vinder, så endte Remco Evenepoel som dagens store taber, hvis sådan én skulle kåres. Quick-Steps klassementshåb startede dagen som nummer to i stillingen med 14 sekunder op til Egan Bernal i den lyserøde førertrøje, men sluttede den med 2 minutter og 22 sekunder op til colombianeren som nummer syv.

Fodbold. Den argentinske storklub River Plate har ifølge nyhedsbureauet AP fået afslag på at indlemme en ekstra målmand i deres registrerede trup til Copa Libertadores-turneringen, der er den sydamerikanske pendant til Champions League. Derfor må en markspiller ind i ukendt terræn og trække målmandshandskerne på i onsdagens kamp mod Santa Fe fra Colombia. River Plate er voldsomt ramt af coronavirus med omkring 20 tilfælde blandt spillerne – herunder de fire målmænd i den professionelle trup. Faktisk har River Plate angiveligt kun ti raske spillere til rådighed ...

Direkte sport i tv Onsdag 19. maj TV 2 Sport 09.55/17.45 Svømning: EM TV3+ 20.00 Fodbold: Crystal Palace-Arsenal TV3 Sport 18.45 Håndbold: Paris SG-Kiel (m) 20.45 Håndbold: Flensburg-Aalborg (m) TV3 Max 19.00 Fodbold: Everton-Wolverhampton 21.15 Fodbold: W. Bromwich-West Ham Xee 19.00 Fodbold: Tottenham-Aston Villa 21.15 Fodbold: Liverpool-Burnley Kanal5 12.55 Cykling: Giro d’Italia CANAL 9 20.00 Fodbold: FCK-FC Midtjylland Eurosport 1 12.50 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 2 14.00 Cykling: Vuelta a Andalucia 18.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Randers TV 2 Sport X 14.00 Tennis: Geneva Open (m) 01.50 Basketball: NBA Vis mere

Tennis. Norske Casper Ruud, der igen i denne sæson har gjort det glimrende på de europæiske grusbaner, spillede sig onsdag frem til kvartfinalerne ved Geneva Open. Det gjorde han ved at besejre amerikanske Tennys Sandgren 7-5, 6-2. Ruud skal i kvartfinalen møde tyske Dominik Koepfer, der i tre sæt besejrede den spanske veteran Feliciano Lopez, 7-5, 6-7 (1/7), 6-3.

Fodbold. Forsvarsspilleren Ulrik Yttergård Jenssen forlader FC Nordsjælland efter mere end tre år i klubben. Det skriver FCN onsdag på sin hjemmeside.

Fodbold. I 2018 blev det aftalt, at landsholdet for mænd som en del af aftalen med Dansk Boldspil-Union (DBU) skulle donere fem millioner kroner af holdets EM-bonus til at understøtte børnefodboldprojekter. Nu er de fem millioner kroner blevet fordelt, meddeler DBU. Tre millioner kroner går til en ny børnestrategi, der blandt andet skal støtte udviklingen af børnefodbolden, træneradfærd og initiativer om børns sikkerhed og tryghed. Derudover er der afsat en million kroner til fodboldskoler, mens også projekter inden for fodbold for helt små børn og pigefodbold får økonomiske midler til at forbedre sig.

Fodbold. Også den tidligere Chelsea-profil Frank Lampard bliver indlemmet i Premier Leagues Hall of Fame. Det skriver Ritzau. Tidligere på ugen kom det frem, at Eric Cantona og Roy Keane gør Alan Shearer og Thierry Henry selskab blandt de fine. 42-årige Lampard scorede 177 mål i Premier League, hvor han foruden Chelsea også spillede for West Ham og Manchester City.

Mixed Martial Arts. Den tidligere OL-sølvvinder i brydning Mark O. Madsen genoptager sin karriere i MMA-buret 21. august mod amerikanske Clay Guida. Det oplyser Mark O. Madsen til Ritzau. 36-årige Madsen satte i november ellers MMA-Madsens karrieren på pause, da hustruen Maria fik diagnosen sclerose.

Fodbold. Bundesligaklubben Bayer Leverkusen har ansat Gerardo Seoane som ny cheftræner. Seoane, der hidtil har været cheftræner for schweiziske Young Boys, som han gjorde til mestre, har fået kontrakt frem til sommeren 2024.

Boksning. Det britiske sværvægtsbrag mellem Tyson Fury og Anthony Joshua afgøres i ringen i Saudi-Arabien 14. august. Det meddeler Fury i en video på de sociale medier, hvor han siger, at han i en telefonsamtale med den saudiske prins Khalid bin Salman Al Saud har fået bekræftet, at det kontroversielle land med et anstrengt forhold til basale menneskerettigheder vil være vært for kampen. Om det sker 14. august er dog tvivlsomt. En voldgiftsmand i USA har nemlig afgjort, at Fury først skal bokse imod amerikaneren Deontay Wilder. En kamp, der skal bokses inden 15. september. Det skriver flere internationale medier – herunder Espn og The Guardian.

Olympisk. De danske atleter og vedhæng får det første stik imod coronavirus i løbet af denne måned, og totalt vil mere end tre ud af fire af de olympiske atleter, trænere og stabsmedlemmer være vaccineret, når legene i Tokyo indledes 23. juli. Det siger præsidenten for Den Internationale Olympiske Komite (IOC), Thomas Bach, ifølge nyhedsbureauet AFP. »Allerede nu er så mange som 75 procent af de kommende beboere i den olympiske by enten blevet vaccineret eller har sikret sig en vaccine tids nok før OL. Men vores indsats stopper ikke der. Vi har gode grunde til at tro, at det tal kommer op over 80 procent«, siger tyskeren.

Fodbold. FA Cup-vinderne fra Leicesters drømme om at slutte i Premier Leagues top-4 og dermed sikre kvalifikation til Champions League led tirsdag aften et knæk, da holdet tabte 1-2 til Chelsea. Men selv hvis det skulle glippe for Leicester at kvalificere sig til mesterligaen i søndagens sidste spillerunde mod Tottenham, kan klubben se tilbage på en flot sæson. Det siger manager Brendan Rodgers. »Vi er fortsat i top-4, og vi har en kamp tilbage. Hvis vi vinder den, og det ikke er nok for os, så må vi acceptere det. Det har stadigvæk været en stor sæson«, siger Rodgers. Chelsea rykkede med tirsdagens sejr op som nummer tre i Premier League med 67 point, mens Leicester har 66 point. Liverpool har en kamp til gode, og vinder holdet i aften ude mod Burnley, har også Liverpool 66 point – og duellen om fjerdepladsen kan blive afgjort på målforskel.

Fodbold. Den franske landstræner Didier Deschamps forklarer nu, hvorfor han er vendt på en tallerken og har udtaget Karim Benzema til det franske landshold for første gang i snart seks år. I 2015 blev Real Madrid-stjernen smidt af landsholdet og siden suspenderet for angiveligt at have været indblandet i afpresning af sin daværende landsholdskammerat Mathieu Valbuena med en sexvideo. »Den endelige beslutning blev taget i dag (tirsdag, red.), men i mit hoved blev den taget for længe siden«, siger Deschamps og tilføjer: »Alle har ret til at begå fejl«. Benzema skal for retten i sagen til oktober.