Grotesk: Corona og fire syge målmænd sender markspiller ind mellem stængerne i storkamp

Fodbold. Den argentinske storklub River Plate har ifølge nyhedsbureauet AP fået afslag på at indlemme en ekstra målmand i deres registrerede trup til Copa Libertadores-turneringen, der er den sydamerikanske pendant til Champions League. Derfor må en markspiller ind i ukendt terræn og trække målmandshandskerne på i onsdagens kamp mod Santa Fe fra Colombia. River Plate er voldsomt ramt af corona med omkring 20 tilfælde blandt spillerne - herunder de fire målmænd i den professionelle trup. Faktisk har River Plate angiveligt kun ti raske spillere til rådighed...

Fodbold. FA Cup-vinderne fra Leicesters drømme om at slutte i Premier Leagues top-4 og dermed sikre kvalifikation til Champions League led tirsdag aften et knæk, da holdet tabte 1-2 til Chelsea. Men selv hvis det skulle glippe for Leicester at kvalificere sig til mesterligaen i søndagens sidste spillerunde mod Tottenham, kan klubben se tilbage på en flot sæson. Det siger manager Brendan Rodgers. »Vi er fortsat i top-4, og vi har en kamp tilbage. Hvis vi vinder den, og det ikke er nok for os, så må vi acceptere det. Det har stadigvæk været en stor sæson«, siger Rodgers. Chelsea rykkede med tirsdagens sejr op som nummer tre i Premier League med 67 point, mens Leicester har 66 point. Liverpool har en kamp til gode, og vinder i aften ude mod Burnley, er har også Liverpool 66 point - og duellen om fjerdepladsen kan blive afgjort på målforskel.

Fodbold. Den franske landstræner forklarer nu, hvorfor han er vendt på en tallerken og har udtaget Karim Benzema til det franske landshold for første gang i snart seks år. I 2015 blev Real Madrid-stjernen smidt af landsholdet og siden suspenderet for angiveligt at have været indblandet i afpresning af sin daværende landsholdskammerat Mathieu Valbuena med en sexvideo. »Den endelige beslutning blev taget i dag (tirsdag, red.), men i mit hoved blev den taget for længe siden«, siger Deschamps og tilføjer: »Alle har ret til at begå fejl«. Benzema skal for retten i sagen til oktober.