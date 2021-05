43-årige Buffon henter endnu et trofæ til samlingen

Fodbold. Juventus vandt i går aftes den italienske pokalturnering med en 2-1 sejr over Atalanta. Matchvinderen blev Federico Chiesa, der i det 73. minut scorede på et oplæg fra svenske Dejan Kulusevski, der selv scorede Juventus’ første mål. Titlen er en tiltrængt en af slagsen for Torino-klubben, der har skuffet fælt i indeværende sæson, hvor klubben aktuelt ligger nummer fem i Serie A.

Fodbold. I Frankrig kunne Paris Saint-Germain i går aftes juble, da de slog Monaco med 2-0 i pokalturneringen Coupe de France. Målene stod de to angrebsprofiler Mauro Icardi og Kylian Mbappé for. Titlen er dog ikke uvant for PSG, der har siddet tungt på den franske pokalturnering i de seneste år – de har nemlig vundet den i seks af de seneste syv sæsoner.