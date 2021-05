Kun 11 spillere til rådighed: Coronaramt storklub vinder med midtbaneprofil som målmand

Fodbold. Trods et stort coronaudbrud i truppen lykkedes det den argentinske storklub River Plate at vinde over Santa Fe i Sydamerikas svar på Champions League, Copa Libertadores. Coronaudbruddet betød, at River Plate måtte undvære 20 spillere, hvilket efterlod træneren med kun 11 at vælge mellem. Og da ingen af disse var målmænd stod den tidligere argentinske landsholdsspiller, Enzo Perez, der normalt huserer på midtbanen, mellem stængerne.

River Plate fik en perfekt start på kampen, da de var foran med 2-0 efter bare seks minutter. Det betød, at de 11 spillere kunne spare lidt på kræfterne, hvilket var nødvendigt uden muligheden for at lave udskiftninger. Men det argentinske mandskab formåede trods en reducering at hive sejren hjem. Og Enzo Perez i målet? Han blev kåret til kampens spiller.