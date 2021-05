Uden briller, men med masser af øl: Aalborg er i det forjættede håndboldland

Febrilske og samtidig lykkelige medlemmer af Aalborg Håndbolds administration traskede hastigt rundt i en tom Flens-Arena. De var sendt på jagt efter et ordentligt læs bajere og direktørens briller.

Jan Larsen, manden, der på mange måder er Aalborg Håndbold, mistede brillerne, mens han sprang rundt i jubel over at have opnået det uopnåelige: Aalborg Håndbold skal spille Final4 i Champions League. Hans nordjyske håndboldprojekt har udviklet sig til at være en af Europas fire bedste klubber.

»Der er gang i en stor fest. Jeg har sagt til spillerne, at de bare kører på, til de stritter«, lød det fra Jan Larsen på syngende nordjysk, før han blev tydeligt rørstrømsk.

»Jeg har ikke ord for det. Det er ikke til at forstå, at lille Aalborg Håndbold nu står blandt de bedste fire i verden. Jeg har bare sagt tak til spillerne af hele mit hjerte. Jeg kan ikke være inde i mig selv«, nåede Aalborg-direktøren at fremstamme, inden han brød helt sammen – af lykke og af stolthed.

Det burde da heller ikke kunne lade sig gøre. Aalborgs spillerbudget er milevidt fra konkurrenterne i toppen af Europa.