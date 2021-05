Saksesparkskongen, der snart skal skabe ravage i Superligaen, gjorde det igen

Fodbold. For to kampe siden sikrede Sebastian Grønning uafgjort for Viborg FF med et saksespark mod Silkeborg IF. Fredag aften var Grønning på ny akrobatisk. I Viborgs 3-0-sejr over FC Fredericia på udebane scorede topscoreren i 1. division på saksespark til 1-0 i første halvlegs tillægstid. Viborg fører 1. division med 73 point, mens Silkeborg IF, der ligeledes rykker op i Superligaen, har 70 point.

Direkte sport i tv Lørdag 22. maj TV 2 16.00 Håndbold: Odense-Viborg (k) TV 2 Sport 11.15 Ishockey: VM, Danmark-Sverige 14.00 Badminton: Spain Masters, semif. 18.00 Håndbold: T. Esbjerg-Herning/Ikast 19.45 Ishockey: VM, Tjekkiet-Schweiz TV3+ 15.00 Formel 1: Monacos GP, kval. TV3 Sport 08.15 Formel 2: Monacos GP 11.55 Formel 1: Monacos GP, træning 15.30 Fodbold: FC Köln-Schalke 04 17.45 Formel 2: Monacos Grand Prix 19.30 Fodbold: Swansea-Barnsley 21.30 Håndbold: Kiel-Melsungen (m) 01.05 Ishockey: Toronto-Montreal TV3 Max 13.30 Fodbold: Brentford-Bournemouth 15.30 Fodbold: Bayern M.-Augsburg 18.00 Håndbold: Magdeb.-Wisla Plock 20.45 Håndbold: RN Löwen-Füchse B. Xee 15.30 Fodbold: W. Bremen-Gladbach 6’eren 15.30 Rally: Portugals VM-afdeling Kanal5 11.30 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 11.25 Cykling: Giro d’Italia 18.30 Ridesport: Global Champions Tour Eurosport 2 07.30 Kano: World Cup 09.00 Rally: VM-afdeling 14.00 Cykling: Vuelta a Andalucia 20.00 Rally: VM-afdeling TV 2 Sport X 09.55 Svømning: EM, indledende heat 11.15 Ishockey: VM, Norge-Tyskland 15.45 Ishockey: VM, Finland-USA 18.00 Fodbold: Valladolid-Atlético 00.05 Fodbold: Chicago-Inter Miami Vis mere

Ishockey. Washington Capitals med og Lars Eller har kniven for strube i 1. runde af NHL-slutspillet. Her tabte hovedstadsklubben natten til lørdag 1-4 Boston Bruins, som nu fører 3-1 i kampe og således blot er en gevinst fra avancement. Kamp fem spilles søndag i Washington D.C.

Golf. 20-årige Rasmus Højgaard har for første gang i sin karriere kvalificeret sig til finalerunderne i en majorturnering. Efter anden runde af PGA Championship ligger han på en delt 39.-plads i tre slag over par. Den amerikanske veteran Phil Mickelson fører turneringen i fem slag under par sammen med Louis Oosthuizen fra Sydafrika.

Basketball. Der var matchbold til Bakken Bears fredag aften i Basketligaen. En sejr ville sende endnu et mesterskab til Aarhus-klubben, men finalemodstanderen Horsens IC holdt med ryggen mod muren serien i live. Horsensmændene vandt 84-75, så der nu står 3-1 i kampe til Bears. Der spilles bedst af syv kampe.

Ishockey. VM åbnede fredag med en stor overraskelse, da værterne fra Letland slog Canada med 2-0. I de to eftermiddagskampe, der formelt åbnede slutrunden, vandt Rusland 4-3 over Tjekkiet med en scoring i sidste minut, mens Tyskland bankede Italien med 9-4. Rusland og Tjekkiet er en del af Danmarks pulje. Det samme er Hviderusland og Slovakiet, der spillede samtidig med Letland og Canada. Her vandt Slovakiet med 5-2 over hviderusserne. Danmark spiller åbningskamp ved ishockey-VM lørdag klokken 11.15 mod Sverige.