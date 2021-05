»Han fucking bor i byen, den ... «: Brøndby-spiller slipper for karantæne

Fodbold. Brøndbys Simon Hedlund har grønt lys til at være med, når klubben mandag spiller for at vinde det danske mesterskab. Han var ellers i søgelyset efter torsdagens kamp mod AGF, fordi en mikrofon i pausen af 1-2-dramaet fangede ham i at råbe: »Han fucking bor i byen, den fucking dommer«. Udbruddet var rettet mod Sandi Putros, der dømte kampen. Svenskeren slipper dog for karantæne, oplyser Jens Hjortskov, formand i Fodboldens Disciplinærinstans, til B.T. Brøndby må imidlertid klare sig uden Morten Frendrup og Jesper Lindstrøm mod FC Nordsjælland. Duoen har karantæne.

Direkte sport i tv Søndag 23. maj TV 2 Sport 10.00 Badminton: Spain Masters - finale 19.15 Ishockey: VM - Danmark-Schweiz 22.45 Basketball: Phoenix-LA Lakers TV3+ 15.00 Formel 1: Monacos Grand Prix TV3 Sport 10.15 Motorsport: Porsche Super Cup 11.30 Fodbold: Bilbao-Real Madrid (k) 13.30 Fodbold: Leverkusen-Bayern M. (k) 17.00 Fodbold: Aston Villa-Chelsea 21.00 Fodbold: Brest-Paris SG 23.05 Ishockey: St. Louis-Colorado TV3 Max 13.30 Fodbold: Wolfsburg-Frankfurt (k) 17.00 Fodbold: Leicester-Tottenham 19.00/20.30 Håndbold: EL Final-4 (m) Xee 17.00 Fodbold: Liverpool-Crystal Palace 6’eren 13.00 Rally: Portugals VM-afdeling Kanal5 13.05 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 13.15 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 2 07.30 Kano: World Cup 09.25 Rally: VM-afdeling 12.25 Motorsport: Porsche Super Cup 13.50 Superbike: VM-afdeling 17.15Cykling: Vuelta a Murcia TV 2 Sport X 09.55/17.45 Svømning: EM 11.15 Ishockey: Storbritannien-Slovakiet 15.00 Fodbold: Inter-Udinese 20.45 Fodbold: Atalanta-Milan Vis mere

Fodbold. Festlighederne efter Atlético Madrids spanske mesterskab lørdag aften fik en tragisk udgang for en 14-årig dreng, som mistede livet i en ulykke. Det skriver Ritzau. Drengen slog hovedet mod en væg, da han stak hovedet ud af en kørende bil.

Fodbold. Luis Suárez blev lørdag matchvinder for Atlético Madrid i 2-1-sejren mod valladolid og sikrede dermed klubben det spanske mesterskab. Da triumfen var en kendsgerning blev Luis Suárez overvældet af følelser. »Jeg er fyldt med følelser«, sagde Luis Suárez ifølge Ritzau til til tv-stationen Movistar. »Jeg startede sæsonen med ikke at være værdsat i Barcelona, men Atlético åbnede dørene og gav mig chancen for at vise, at jeg stadig kan gøre mig gældende«, siger han med henvisning til skiftet fra Barcelona til Madrid-klubben. »Derfor vil jeg altid være taknemmelig over for den her klub for at stole på mig«, lød det fra angriberen, der nåede 21 ligamål i sæsonen.

Golf. Phil Mickelson står som 50-årig foran endnu en stor triumf i en i forvejen flot karriere. Amerikaneren går således ind til søndagens finalerunde i majorturneringen PGA Championship som den førende spiller. Mickelson er samlet syv slag under par, mens landsmanden Brooks Koepka følger lige efter i seks under par. »Jeg spiller bedre, end min score viser. Selv om det gik galt et par gange, så er det betydeligt bedre, end det har været«, siger Mickelson ifølge Ritzau efter en 3. runde med både op- og nedture. Mickelson vil med en sejr blive den ældste spiller nogensinde til at vinde en majorturnering. Julius Boros,var 48 år, da han i 1968 vandt PGA Championship. Rasmus Højgaard brugte syv slag over par på lørdagens runde og ligger tredjesidst.

Håndbold. Danske spillere var afgørende, da Füchse Berlin lørdag spillede sig i finalen i European League med en sejr over Rhein-Neckar Löwen. Lasse Andersson scorede 11 mål, mens Jacob Holm og Hans Lindberg bidrog med henholdsvis seks og tre scoringer. I finalen venter Magdeburg, der slog Wisla Plock i semifinalen. Michael Damgaard nettede seks gange.