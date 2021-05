50-årig sætter golfrekord, dansk matchvinder i NHL og to trænere ryger efter kiksede CL-kvalifikationer

Fodbold. Esbjerg har ansat finnen Peter Hyballa som cheftræneren, der skal forsøge at bringe klubben tilbage til Superligaen som afløser for den fyrede islænding Olafur Kristjansson. 45-årige Hyballa har senest været i polske Wisla Krakow efter tidligere at have været i hollandske NAC Breda og NEC Nijmegen samt østrigske Sturm Graz.

Fodbold. Efter mere end et årti som sportschef er Jens Hammer Sørensen blevet fritstillet af Hobro, der ud fra en økonomisk betragtning har valgt at nytænke 1. divisionsklubbens portslige setup.

Fodbold. Når AC Horsens spiller den sidste kamp i Superligaen i denne omgang ude mod OB er det med en trup på 17 spillere. En spiller er testet positiv for covid-19, hvilket har sendt flere andre i isolation som nærkontakter.

Fodbold. Juventus kom alligevel med i næste sæsons Champions League, da en 4-1-udesejr over Bologna gav de detroniserede mestre fjerdepladsen på bekostning af Napoli, der med 1-1 hjemme mod Verona dumpede med på femtepladsen og derfor må nøjes med Europa League. AC Milan og Simon Kjær vandt 2-0 over Atalanta og Joakim Mæhle og overtog dermed andenpladsen efter Inters mestre, men både AC Milan og Atalanta er klar til Champions League. For Napoli betød den kiksede CL-kvalifikation, at Gennaro Gattuso ikke får forlænget sin kontrakt som cheftræner.