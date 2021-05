Cristiano Ronaldo sidder på bænken og sætter rekord som topscorer

Fodbold. Cristiano Ronaldo sad på bænken hele kampen, da Juventus søndag i Serie A sejrede 4-1 i Bologna og dermed kvalificerede sig til Champions League, da Napoli samtidigt blot fik 1-1 på hjemmebane mod Napoli. Og på trods af, at han ikke var med, formåede Ronaldo at sætte to milepæle. Den 36-årige portugiser sluttede nemlig som topscorer i Serie A med 29 mål. Det var første gang, Ronaldo blev Serie A-målkonge og dermed blev han også den første spiller til at blive topscorer i tre af de fire store ligaer. Cristiano Ronaldo blev topscorer i Premier League i 2007/08 for Manchester United og har været topscorer tre gange i den spanske liga for Real Madrid.

Fodbold. Randers FC har forlænget kontrakten med cheftræner Thomas Thomasberg og har sikret sig en tidligere Brøndbyspiller. 26-årige Simon Tibbling spillede 109 kampe for Brøndby fra 2017 til 2020, inden svenskeren blev solgt til hollandske FC Emmen, der rykkede ud af Eredivisie, men nu har Superligaens nummer 6 skrevet en kontrakt for de kommende 4 år med Tibbling. Randers-træner Thomas Thomasberg har endvidere forlænget kontrakten med to år, så den nu udløber i 2025.

Ishockey. Efter søndagens 0-1-nederlag til Schweiz kan landstræner Heinz Ehlers muligvis gøre brug af Frederik Storm i tirsdagens VM-møde med Storbritannien i Riga i Letland. »Han nærmer sig, og vi er nået dertil, hvor vi vurderer det dag for dag«, siger landstræneren til Ritzau. Frederik Storm er med ved et VM for tiende gang i karrieren og hører til de mest erfarne dansk forwards.