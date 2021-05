Cristiano Ronaldo sikker på bænken og sætter rekord som topscorer

Fodbold. Cristiano Ronaldo sad på bænken hele kampen, da Juventus søndag i Serie A sejrede 4-1 i Bologna og dermed kvalificerede sig til Champions League, da Napoli samtidigt blot fik 1-1 på hjemmebane mod Napoli. Og på trods af, at han ikke var med, formåede Ronaldo at sætte to milepæle. Den 36-årige portugiser sluttede nemlig som topscorer i Serie A med 29 mål. Det var første gang, Ronaldo blev Serie A-målkonge og dermed blev han også den første spiller til at blive topscorer i tre af de helt store ligaer. Cristiano Ronaldo blev topscorer i Premier League i 2007/08 for Manchester United og har været topscorer tre gange i den spanske liga for Real Madrid.

Fodbold. Da landstræner Luis Enrique udtog den spanske trup til næste måneds EM-slutrunde var der ikke en eneste spiller fra Real Madrid blandt de 24 spillere. Især fravalget af rekordholderen med 180 landskampe, Sergio Ramos, er opsigtsvækkende, selv om den 35-årige forsvarsspiller har været ramt af skader gennem hele sæsonen. »Vi har tænkt meget over beslutningen. Hvad jeg snakkede med Ramos om i går forbliver privat, men det var ikke let. Jeg er dog nødt til at holde fast i, hvad jeg mener er det bedste for landsholdet«, siger Luis Enrique til Marca. Real Madrid-spillerne Dani Carvajal og Lucas Vázquez er begge skadet, mens Nacho og Marco Asensio ligeledes er fravalgt.