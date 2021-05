Hjulmand kritiserer Uefa for ulige EM-vilkår

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand benyttede tirsdagens udtagelse af EM-truppen til at sende en bredside af sted mod Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Flere EM-hold – herunder Belgien, som Danmark er i gruppe med – er allerede blevet vaccineret. Det bliver danskerne ikke. Det skaber ulige vilkår, mener Hjulmand. »Jeg havde gerne set, at Uefa havde gjort det, så vi ikke skulle frygte, at spillerne løber ind i sygdom«, siger Hjulmand til Ritzau og tilføjer: »Vi indgår som helt almindelige mennesker (i den danske vaccineudrulning, red.), og det er ikke sådan, at vi står og tager den diskussion og siger, at vi skal foran i køen«. Hjulmand havde gerne set, Uefa havde indgået en aftale med en vaccineproducent – som Den Internationale Olympiske Komité har gjort det.

Angriberen Jonas Wind siger, at han har vænnet sig til de forhold professionel fodbold er blevet afviklet under det seneste år med restriktioner, protokoller og masser af test. »I en drømmeverden ville jeg ønske, at vi spillere kunne blive vaccineret. Men det ligger slet ikke på mit bord, så det har jeg ikke tænkt et eneste sekund over«, siger Wind og tilføjer: »Det er ikke et frustrationselement eller noget overhovedet«.

Fodbold. FCK’erne Mathias ’Zanka’ Jørgensen og Nicolai Boilesen er stolte over at have klemt sig med i truppen til EM. Det sker efter en vanskelig sæson i FC København for lejesvenden ’Zanka’. »Jeg kender alle i landsholdstruppen og ved, hvad der bliver forventet, så jeg føler mig klar til at gå ind og bidrage, så vi kan gøre det til en helt speciel sommer for alle, der følger med«, siger Mathias ’Zanka’ Jørgensen til klubbens hjemmeside. Nicolai Boilesen siger, at han glæder til at spille et EM hjemme i Parken. »Jeg er helt vildt stolt og glad for, at landstræneren og teamet omkring ham giver mig den her mulighed. Det er noget, som alle danske spillere drømmer om at være en del af - og nu er jeg så heldig at være blandt de udvalgte«. Angriberen JOnas Wind er den tredje FCK’er i EM-truppen – og den, der kan formentlig kan regne med mest spilletid.

Ishockey. Mikkel Bødker kommer ikke i aktion mod Rusland onsdag eftermiddag ved VM. Det oplyser den danske VM-delegation ifølge Ritzau. Bødker blev tirsdag ramt uheldigt af en puck i kampen mod Storbritannien og måtte en tur på hospitalet. »Øret er flækket igennem hud og brusk hele vejen ind til øregangen. Der er blodansamling på trommehinden og mulig perforering af trommehinden«, lyder det.

Fodbold. Efter titelgevinsten i mandags retter Brøndby-træner Niels Frederiksen nu blikket mod den kommende sæson og særligt kvalifikationen til Champions League. Brøndby træder direkte ind i sidste runde af kvalifikationen til gruppespillet og er i tilfælde af nederlag sikret et gruppespil i Europa League. Men Champions League er selvfølgelig målet. »Det kan altid lade sig gøre over to kampe. Det er jo ikke Manchester City eller Manchester United, som vi skal møde. Det er rigtig stærke hold, men det er ikke sådan, at det ikke kan lade sig gøre. Det tror vi også på, at det kan«, siger Niels Frederiksen til Ritzau og tilføjer: »Jeg synes, at vi har nogle ting på holdet, der kan gøre ondt på alle hold«. Brøndby får tildelt sin modstander 2. august og skal i kamp to uger senere.

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har åbnet en disciplinærsag på storklubberne Juventus, Real Madrid og Barcelona i forbindelse med deres involvering i oprettelsen af European Super League. Uefa’s meddeler kortfattet, at der ikke er opsat en tids- eller strafferamme for sagen. De øvrige ni klubber fra Super League-projektet er blevet sanktioneret med bøder på over 100 millioner kroner og vil i fremtiden tillige blive fratrukket en sum præmiepenge. Juventus, Real Madrid og Barcelona holdt stædigt fast i projektet og kan formentlig se frem til straf af en lidt anden kaliber.

Håndbold. Dommerformanden i Det Internationale Håndboldforbund (IHF), spanieren Ramon Gallego, har sagt op. Det sker i protest mod den kontroversielle IHF-præsident Hassan Moustafa, skriver TV2 Sport. Gallego har set sig sur på Moustafa, fordi præsidenten mener, at skandinaviske dommere ikke længere skal have lov til at dømme andre skandinaviske hold - altså må danske dommere eksempelvis ikke dømme Norge. »Det er særligt kritisk her, hvor vi nærmer os OL i Tokyo. Han (præsident Moustafa, red.) sår tvivl om, hvorvidt de nordiske dommere er upartiske, når de dømmer andre nordiske hold«, meddeler Ramon Gallego.

Fodbold. Den franske mesterklub Lille skal have ny træner. Christophe Galtier siger til avisen L’Equipe, at han stopper som cheftræner få dage efter titlen kom i hus. »Jeg har simpelthen bare en stærk tro på, at min tid her er forbi«, siger han ifølge Ritzau til avisen.

Ishockey. Ved VM i Letland rejste Sverige sig tirsdag aften efter nederlagene til Danmark og Hviderusland. Schweiz blev slået 7-0.

Olympisk. Den japanske avis Asahi Shimbun, der er officiel partner for OL i Tokyo, kræver nu at sommerens lege bliver aflyst. Avisen peger i en leder på risikoen for coronasmittespredning og øget pres på Japans sundhedsvæsen som årsager til, at legene ikke bør afholdes. Det skriver Ritzau.

Håndbold. Team Esbjerg og Herning-Ikast spillede for anden gang uafgjort i DM-bronzeserien og skal nu ud i en tredje kamp. Tirsdag aften sluttede det 23-23.

Cykling. Magnus Cort har forlænget kontrakten med EF Education til udgangen af 2023.