Overmagt: Kæmpen Rusland nedlægger Danmark ved VM

Ishockey-VM. Rusland er fortsat en uovervindelig modstander for det mandlige danske landshold. Heller ikke i 11. forsøg lykkedes det at tage point fra russerne, der onsdag eftermiddag vandt 3-0 ved VM i Riga. Men selv om det helt som ventet ikke blev til dansk pointudbytte, leverede holdet en opløftende indsats og en udmærket defensiv præstation. Med ryggen mod muren holdt danskerne Rusland fra scoringer indtil sidste minut af anden periode, hvor bolværket omsider brast, og Ivan Morozov kunne bringe russerne i front i dansk undertal. I tredje periode afgjorde russerne endeligt duellen med to scoringer. Fredag spiller Danmark sin femte kamp ved VM, når Hviderusland er modstanderen.

Fodbold. Backen Casper Højer er færdig i AGF, som har solgt ham til en endnu unavngiven klub i udlandet. Den skudstærke 26-åriges kontrakt stod til udløb ved årsskiftet, så det var sidste chance for AGF, hvis der skulle transferkroner i kassen. AGF-sportschef Stig Inge Bjørnebye kalder aftalen med den nye klub »tilfredsstillende« og tilføjer: »Højer har været en profil for os i flere sæsoner og har længe været en af de bedste og mest markante venstrebacks i Superligaen. Samtidig er han en vinder og en mand med stor karakter, som har været vellidt i omklædningsrummet og blandt vores fans. Så det er med vemod, at vi siger farvel til Casper, der nu får et eventyr uden for Danmark, hvor vi er sikker på, at han nok også skal få succes«. Flere danske medier skrev tidligere i år, at Højer skifter til tjekkiske Sparta Prag.

Cykling. Irske Dan Martin vinder onsdag 17. etape af Giro d’Italia, hvor førende Egan Bernal for første gang viser svaghedstegn og taber tid til et par forfølgere.

Boksning. Patrick Nielsen overvejer at gøre comeback i ringen med hjælp fra promotoren Mogens Palle. Det oplyser promotoren i en pressemeddelelse. Den 30-årige bokser har ikke været i bokseringen i mere end to år, mens han i juni 2019 tabte en MMA-kamp mod den tidligere bryder og OL-sølvvinder Mark O. Madsen.

Cykling. Grand tour-løbet Vuelta a España tager næste år sin begyndelse i Holland. Løbsarrangøren oplyser onsdag, at Utrecht bliver startby for udgaven i 2022. Den hollandske by skulle have været startby for sidste års Vuelta, men det forhindrede coronapandemien.

Fodbold. Superligaklubben SønderjyskE skal have ny træner. Sønderjyderne meddeler således, at træner Glen Riddersholm er blevet fyret. Det sker efter en skidt afslutning på sæsonen, hvor SønderjyskE først tabte pokalfinalen til Randers med 0-4 og i mandags fik klø 4-0 af AaB – og dermed missede en europæisk playoff-kamp. »Vi er taknemmelige for Glen Riddersholms ledelse som cheftræner i løbet af de seneste to år. Glen har efterladt en positiv indvirkning på vores hold og har med succes ført klubben til to på hinanden følgende danske pokalfinaler. Vi ønsker Glen held og lykke i hans fremtidige opgaver«, meddeler klubejer Robert Platek. Klubben oplyser, at der nu er sat gang i tre ansættelsesforløb: En fodbolddirektør, en såkaldt Head of Player Development and Recruitment samt en cheftræner, der skal erstatte manden, der i 2020 skrev sig ind i de sønderjyske historiebøger med klubben første trofæ efter pokaltriumfen mod AaB.

Tennis. Holger Rune er i kvartfinalen i ATP Challenger-turneringen i Oeiras i Portugal. I 2. runde besejrede han på gruset tyskeren Julian Lenz (seedet 3) 5-7, 6-4, 6-3.

Fodbold. Kasper Junker er i hopla omme på den anden side af jordkloden. Onsdag scorede han for sjette gang i seks kampe for sin nye japanske klub Urawa Red Diamonds, da han bragte holdet foran 1-0 i udekampen i J-League mod Hiroshima. Det sluttede dog 2-2. Urawa Red Diamonds ligger nummer 8 i den 20 hold store liga.

Fodbold. FC København rykker fem talenter permanent op i førsteholdstruppen, herunder backen Victor Kristiansen og angriberen Rasmus Højlund, der begge har fået superligadebut i den netop afsluttede sæson. Valdemar Lund, William Bøving og Hakon Haraldsson rykkes ligeledes op i superligatruppen.

Ishockey. Mikkel Bødker kommer ikke i aktion mod Rusland onsdag eftermiddag ved VM. Det oplyser den danske VM-delegation ifølge Ritzau. Bødker blev tirsdag ramt uheldigt af en puck i kampen mod Storbritannien og måtte en tur på hospitalet. »Øret er flækket igennem hud og brusk hele vejen ind til øregangen. Der er blodansamling på trommehinden og mulig perforering af trommehinden«, lyder det. Den danske forward er blevet syet med 35-40 sting i to lag.

Fodbold. Storskærmsvisninger af EM-kampe i København bliver med en stærkt begrænset kapacitet. Mens eksempelvis Rådhuspladsen og Tivoli ved tidligere slutrunder har huset et femcifret antal fodboldfans, bliver EM-kampene denne sommer for de heldige. 3.000 vil blive lukket ind Ofelia Plads, og 1.200 kan overvære kampe ved Øksnehallen. Ved de øvrige storskærmsvisninger kan der komme 500-1.000 mennesker, oplyser de danske EM-arrangører. »Vi er rigtig glade for, at vi i tæt og godt samarbejde med myndighederne har fundet en løsning for afvikling af både storskærmsvisninger og aktiviteterne på Ofelia Plads, der overholder retningslinjerne for større, udendørs events«, siger Lene Kryger, der er dansk direktør for Euro 2020.

Direkte sport i tv Onsdag 26. maj TV 2 Sport 15.15 Ishockey-VM: Rusland-Danmark 19.15 Ishockey-VM: Canada-Norge TV3 Sport 19.00 Fodbold: 1. Division 21.30 Dart: Premier League TV3 Max 18.30 Fodbold: Bundesligaen 6’eren 21.00 Fodbold: Villarreal-Manchester Utd. Eurosport 1 11.55 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 2 10.30 Tennis: French Open, kvalifikation TV 2 Sport X 15.15 Ishockey-VM: Kasakhstan-Tyskland 19.15 Ishockey-VM: Hviderusl.-Storbritan. 04.00 Basketball: NBA Vis mere

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand benyttede tirsdagens udtagelse af EM-truppen til at sende en bredside af sted mod Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Flere EM-hold – herunder Belgien, som Danmark er i gruppe med – er allerede blevet vaccineret. Det bliver danskerne ikke. Det skaber ulige vilkår, mener Hjulmand. »Jeg havde gerne set, at Uefa havde gjort det, så vi ikke skulle frygte, at spillerne løber ind i sygdom«, siger Hjulmand til Ritzau og tilføjer: »Vi indgår som helt almindelige mennesker (i den danske vaccineudrulning, red.), og det er ikke sådan, at vi står og tager den diskussion og siger, at vi skal foran i køen«. Hjulmand havde gerne set, Uefa havde indgået en aftale med en vaccineproducent – som Den Internationale Olympiske Komité har gjort det.

Angriberen Jonas Wind siger, at han har vænnet sig til de forhold professionel fodbold er blevet afviklet under det seneste år med restriktioner, protokoller og masser af test. »I en drømmeverden ville jeg ønske, at vi spillere kunne blive vaccineret. Men det ligger slet ikke på mit bord, så det har jeg ikke tænkt et eneste sekund over«, siger Wind og tilføjer: »Det er ikke et frustrationselement eller noget overhovedet«.

Fodbold. AaB-anfører Lucas Andersen står foran en lang pause. Lucas Andersen udgik i mandagens 4-0-sejr ude over SønderjyskE og har pådraget sig en korsbåndsskade. »De efterfølgende undersøgelser har vist det værst tænkelige udfald«, oplyser AaB.

Fodbold. FCK’erne Mathias ’Zanka’ Jørgensen og Nicolai Boilesen er stolte over at have klemt sig med i truppen til EM. Det sker efter en vanskelig sæson i FC København for lejesvenden ’Zanka’. »Jeg kender alle i landsholdstruppen og ved, hvad der bliver forventet, så jeg føler mig klar til at gå ind og bidrage, så vi kan gøre det til en helt speciel sommer for alle, der følger med«, siger Mathias ’Zanka’ Jørgensen til klubbens hjemmeside. Nicolai Boilesen siger, at han glæder til at spille et EM hjemme i Parken. »Jeg er helt vildt stolt og glad for, at landstræneren og teamet omkring ham giver mig den her mulighed. Det er noget, som alle danske spillere drømmer om at være en del af – og nu er jeg så heldig at være blandt de udvalgte«. Angriberen Jonas Wind er den tredje FCK’er i EM-truppen – og den, der kan formentlig kan regne med mest spilletid.

Fodbold. Efter titelgevinsten i mandags retter Brøndby-træner Niels Frederiksen nu blikket mod den kommende sæson og særligt kvalifikationen til Champions League. Brøndby træder direkte ind i sidste runde af kvalifikationen til gruppespillet og er i tilfælde af nederlag sikret et gruppespil i Europa League. Men Champions League er selvfølgelig målet. »Det kan altid lade sig gøre over to kampe. Det er jo ikke Manchester City eller Manchester United, som vi skal møde. Det er rigtig stærke hold, men det er ikke sådan, at det ikke kan lade sig gøre. Det tror vi også på, at det kan«, siger Niels Frederiksen til Ritzau og tilføjer: »Jeg synes, at vi har nogle ting på holdet, der kan gøre ondt på alle hold«. Brøndby får tildelt sin modstander 2. august og skal i kamp to uger senere.