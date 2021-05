Fodbold. Real Madrid skal have ny træner. Franskmanden Zinedine Zidane har bedt ledelsen i Madrid om at få opløst sin til 2022 gældende kontrakt før tid, og det ønske er blevet efterkommet. »Det er nu tid til at respektere hans beslutning og vise vores taknemmelighed for hans professionalisme, dedikation og passion i alle disse år, og for hvad hans figur har repræsenteret for Real Madrid«, lyder det fra de spanske vicemestre. 48-årige Zidane spillede fra 2001 fem år i Madrid og har siden 2010 med undtagelse af ni måneder i 2018/2019-sæsonen været tilknyttet Real Madrid son enten rådgiver eller træner.

Cykling. EM på bane i Minsk i Hviderusland fra 23. juni bliver ikke til noget. Den internationale storpolitiske virak omkring Hviderusland har ført til, at Den Europæiske Cykelunion (UEC) har droppet arrangementet. UEC meddeler, at de arbejder på at finde et alternativ. Det har tidligere været fremme, at Danmark har rtilbudt at overtage EM med kort varsel.

Fodbold. Red Bull Salzburg og Rasmus Nissen har forlænget samarbejdet til sommeren 2025.

Fodbold. Janni Thomsen, Rikke Marie Madsen og Stine Ballisager fra den norske klub Vålerenga er tilbage på landsholdet til de kommende testkampe mod Australien og Spanien i juni. Til landskampene i april spændte corona ben for trioen.

Ishockey. Mikkel Bødker når ifølge Ritzau næppe at blive klar til VM-kampen fredag mod Hviderusland. Mikkel Bødker blev ramt af en grim skade i øret mod Storbritannien og måtte syes med 37 sting.

Fodbold. Andreas Christensen melder sig over for TV3 Sport klar til at spille Champions League-finale på lørdag for Chelsea mod Manchester City i Porto. Den danske forsvarsspiller har siddet ude et par uger med en muskelskade. »Jeg er 100 procent klar. Det var jeg egentlig også i weekenden. Men ja, de andre havde spillet godt også, og der var måske ikke så stor grund til at risikere noget«, siger Andreas Christensen til TV3 Sport.

Fodbold. U21-landsholdets præstationsanalytiker Thomas David Sørensen rykker efter EM op til A-landsholdet, hvor han afløser Mounir Akhiat, der skifter til et tilsvarende analytikerjob i FC København.

Fodbold. Manchester United-angriberen Marcus Rashford meddeler på Twitter, at han efter klubbens nederlag i Europa League-finalen til spanske Villarreal modtog flere end 70 racistiske beskeder på sociale medier. »Det, jeg er mest harm over, er, at en af krænkerne, som efterlod et bjerg af abe-emojis i min indbakke, er en matematiklærer med en åben profil. Han underviser børn!! Og ved, at han kan opføre sig racistisk uden konsekvenser…«, skriver Rashford på Twitter. 23-årige Marcus Rashford er udenfor banen kendt for at være aktivistisk og har blandt andet fået sat bedre forhold for børn og hjemløse på den politiske dagsorden i Storbritannien.

Tennis. Naomi Osaka dropper at deltage i pressemøder ved grand slam-turneringen French Open, der starter om få dage. Japaneren forklarer ifølge Ritzau, at hun ønsker at værne om sit mentale helbred.

Hun skriver på Twitter, at nogle pressemøder har vist, at der »sparkes til spillere, når de ligger ned«. »Jeg har ofte følt, at folk ikke tager hensyn til atleters mentale helbred, og det bekræftes, når jeg ser en pressekonference eller selv tager del i en«, skriver 23-årige Osaka. Det vil sandsynligvis medføre bøder fra turneringsarrangøren, men dem er kun klar til at betale. Hun håber at kunne donere bøderne - for ikke at deltage - til velgørende formål, der støtter mentalt helbred.

Fodbold. Bayern München har været på indkøb i den næstbedste engelske række. Her har tyskerne hentet den 23-årige venstreback Omar Richards i Reading på en fri transfer og udstyret ham med en kontrakt til 2025.

Fodbold. OB melder sig i koret af klubber, der fremover vil have top-6 og dermed slutspillet som målsætning i Superligaen. Midlet til at nå målet er en ny strategi – en femårsplan, der også indbærer at klubben skal nå pokalfinalen én gang – med en tydelig, fremadrettet, dynamisk og målsøgende spillestil og en et stærkt talentarbejde. »Når vi har benchmarket os med vores konkurrenter, er det tydeligt, at vi gennem de sidste fem år har underpræsteret i forhold til vores budget og målsætning«, forklarer klubejer og klubformand Niels Thorborg til klubbens hjemmeside. OB sluttede som nummer 9 i den netop afsluttede sæson.

Fodbold. Spanske Villarreal knækkede Manchester United i Europa League-finalen efter en nervepirrende straffesparkskonkurrence i Gdansk, hvor der blev scoret på de 21 første spark, inden United-målmand David de Gea brændte på Villarreal-keeperen. Og dermed kan sæsonen betegnes som en fiasko, siger United-manager Ole Gunnar Solskjær ifølge Ritzau. »Selvfølgelig er det ikke en vellykket sæson. Trofæer er det, der betyder noget for denne klub, så denne sæson er ikke en succes. Det er det korte svar«, siger Solskjær og tilføjer: »Nogle gange kan et enkelt spark gøre en sæson god, og andre gange kan et spark betyde, at den ikke er«. Angriberen Marcus Rashford, der havde en elendig aften i Gdansk, supplerer: »Villarreal vandt Europa League, vi sluttede som toer. For os har det ingen værdi«.

Fodbold. Med Europa League-triumfen er Villarreal klar til at spille med i Champions League i den kommende sæson. » Klubben har tidligere spillet i Champions League, og vi kommer til at nyde det. Jeg vil gerne vinde Europa League, men jeg vil også rigtig gerne spille i Champions League«, siger Unai Emery, der sejrede i Europa League for fjerde gang.

Olympisk. Skateboarding er kommet på det olympiske program for at give de ellers meget klassiske lege et ungdommeligt strejf og få en ny generation til at interessere sig for de fem ikoniske fem ringe. Derfor vil ledelsen i Den Internationale Olympiske Komité formentlig nikke anerkendende, når tyskeren Lilly Stoephasius går på medaljejagt i Tokyo om et par måneder. Hun er nemlig kun 13 år. »Det føles lidt uvirkeligt«, skriver Lilly Stoephasius på Instagram efter hun sikrede sig kvalifikationen ved et stævne i Des Moines i USA.

Fodbold. Superligaoprykkeren Silkeborg IF har ifølge Ritzau sikret sig en aftale med den svensk-armenske forsvarsspiller André Calisir, som kommer til klubben på en kontrakt, der gælder i to og et halvt år. Han har senest spillet for græske Apollon Smyrnis.

Fodbold. Med lidt mere end to uger til turneringsstart er Argentina blevet bedt om at huse samtlige kampe i den kommende Copa América-turnering – det sydamerikanske mesterskab. Det skriver Ritzau. Regeringen i Argentina har dog endnu ikke taget stilling anmodningen fra Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol. Colombia skulle have været medvært for turneringen, men på grund af voldsomme regeringsprotester i Colombia besluttede Conmebol i sidste uge at fratage landet værtskabet. Turneringen begynder 13. juni.