En melding fra Barcelona: »Leo har givetvis fortjent mere og kan tjene mere andre steder«

Fodbold. Lionel Messis kontrakt med FC Barcelona udløber i slutningen af juni og det er endnu uvist, om argentineren bliver i klubben. Men der er tilsyneladende godt nyt til Barcelona-fans. Klubbens nyvalgte præsident Joan Laporta, der blandt andet gik til valg på at holde Messi i klubben, oplyser på et pressemøde fredag, at han er ’moderat optimistisk’ omkring den 33-årige Messis fortsatte virke i klubben. »Han vil få en ny kontrakt, men den er ikke klar endnu. Kontrakten ligger indenfor klubbens rammer og er acceptabel for spilleren«, siger Laporta med henvisning til Lionel Messis løn.

Direkte sport i tv Fredag 28. maj TV 2 Sport 15.15 Ishockey: Sverige-Storbritannien 19.15 Ishockey: Hviderusland-Danmark TV3+ 19.00 Fodbold: AGF-AaB TV3 Sport 13.00 Golf: Made in Himmerland 18.00 Atletik: Diamond League 20.00 Dart: Premier League TV3 Max 18.00 Basketball: CSKA Moskva-Istanbul 21.00 Basketball: Barcelona-Milan Eurosport 1 12.05 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 2 10.30 Tennis: French Open, kvalifikation 22.00 Golf: Charles Schwab Challenge TV 2 Sport X 15.15 Ishockey: Kasakhstan-Canada 19.15 Ishockey: Letland-Norge Vis mere

FC Barcelonas gæld er i løbet af denne sæson vokset til over 8 milliarder kroner, så klubben kan ikke længere være lønførende i verden. »Leo (Messi, red.) har givetvis fortjent mere og kan tjene mere andre steder, men det er hans ønske at skabe noget stort med Barça«, uddyber Laporta og tilføjer: »For Leo handler det ikke om penge. Mest af alt handler det om at have det godt, føle sig værdsat og om at vinde«.

Fodbold. Liverpool FC har været aktiv på transfermarkedet og købt den franske forsvarsspiller Ibrahima Konaté i tyske Leipzig. Pris ca. 300 millioner kroner.

Fodbold. Sportsudstyrsgiganten Nike og superstjernen Neymars kommercielle samarbejde ophørte brat i sensommeren 2020. Nu viser det sig, at det var Nike, der fyrede brasilianeren, da han ikke var samarbejdsvillig i forbindelse med en undersøgelse af et muligt seksuelt overgreb i 2016. Det oplyser Nike. »Nike afsluttede samarbejdet med atleten, da han afviste at samarbejde om en undersøgelse i god tro af troværdige beskyldninger fremsat af en ansat om, at han havde gjort noget galt«, skriver Nike i en meddelelse. Det amerikanske selskab meddeler, at dets undersøgelse af hændelsen, som skal have fundet sted i 2016, ikke førte til nogen endelig konklusion. Nike er ikke desto mindre ’meget foruroliget’ over de beskyldninger, der er blevet fremsat. The Wall Street Journal beskriver på baggrund af anonyme kilder og dokumenter, at en Nike-ansat i 2016 fortalte både venner og kolleger, at Neymar havde forsøgt at tvinge hende til oralsex på et hotelværelse.

Fodbold. Holland kan blive tvunget til at se bort fra målmanden Jasper Cillessen ved EM. Cillessen er testet positiv for corona, men rapporteres symptomfri.

Fodbold. Lille vandt i søndags det franske mesterskab, men holdet er i kølvandet på triumfen ved at gå op i limningen. Først forlod succestræneren Christophe Galtier klubben og nu er målmand Mike Maignan, der skal til EM med Frankrig, smuttet til AC Milan på en femårig kontrakt.

Håndbold. Efter fire år i Tyskland hos Melsungen vender playmakeren Lasse Mikkelsen tilbage til Skjern Håndbold på en treårig kontrakt.

Fodbold. To korte nyheder fra 1. division: Esbjerg fB har skrevet en toårig kontrakt med den 15-årige Damian van der Vaart, der er søn af den tidligere hollandske stjerne Rafael van der Vaart. Fra Vendsyssel FF meddeles det, at cheftræner Michael Schjønberg kan være sikker i sin ansættelse på trods af, at klubben kun lige akkurat undslap nedrykning torsdag. Det er klubejer Ahmet Schaefer, der udsteder jobgarantien til træneren i Nordjyske.

Fodbold. Træner Andrea Pirlo er blevet fyret i den italienske storklub Juventus. Det oplyser klubben fredag på sin hjemmeside. Med Pirlo ved roret i dennes første sæson som træner overhovedet sluttede Juventus på en skuffende 4. plads i Serie A, hvorfra de først i sidste spillerunde formåede at kvalificere sig til Champions League.

Fodbold. U21-landsholdet har fået en skidt optakt til mandagens EM-kvartfinale mod Tyskland. Forsvarsspilleren Mads Bech, der spillede fra start i samtlige tre gruppekampe i marts, er blevet skadet. Brentford-spilleren, der også går glip af sin klubs oprykningsfinale lørdag, erstattes i truppen af Simon Graves fra Randers FC.

Olympisk. Den japanske regering har grundet et fortsat stigende smittetryk forlænget undtagelsestilstanden i OL-værtsbyen Tokyo frem til 20. juni. Japan halter i forhold til vaccination, og landet er i øjeblikket ramt af en fjerde bølge af højt smittetryk i blandt andet Tokyo. OL starter 23. juli.

Olympisk. Det danske OL-hold vokser hastigt. Sebastian Fini, Caroline Bohé og Malene Degn bliver de tre mountainbikeryttere, der skal repræsentere Danmark ved OL i Japan til sommer. Det skriver Danmarks Cykle Union (DCU) på sin hjemmeside. De er alle tre OL-debutanter. Også kajakroerne Bolette Nyvang Iversen (K2 500 meter og K4 500 meter), Emma Aastrand Jørgensen (K1 200 meter, K2 500 meter og K4 500 meter), Julie Frølund Funch (K2 500 meter og K4 500 meter) og Sara Corfixsen Milthers (K4 500 meter) skal til OL, hvor Danmark således vil være repræsenteret i samtlige kajakdiscipliner hos kvinderne. Fredag meddeltes det også, at Danmark er med i samtlige olympiske badmintonrækker:

Herresingle: Anders Antonsen, Viktor Axelsen

Damesingle: Mia Blichfeldt

Herredouble: Kim Astrup/Anders Skaarup

Damedouble: Sara Thygesen/Maiken Fruergaard

Mixeddouble: Mathias Christiansen/Alexandra Bøje

Cykling. Slovakken Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) har ifølge Ritzau fået en bøde på ca. 7.000 kroner samt en straf på 50 point på UCI-ranglisten. Det sker som følge af ’intimiderende og upassende opførsel over for andre ryttere’ under det igangværende Giro d’Italia. På torsdagens etape kunne man se Sagan forrest i feltet skælde ud på andre ryttere.

Golf. Et comeback for den forulykkede legende Tiger Woods har lange udsigter, hvis nogen overhovedet. Tiger Woods kørte galt i sin bil tidligere i år og har andet at tænke på end golf. »Min fysiske genoptræning optager mig. Jeg laver mine øvelser hver eneste dag, og jeg har kun fokus på én ting lige nu: at kunne gå selv. Jeg tager et skridt ad gangen«, siger Woods til Golf Digest.

Basketball. Bakken Bears er for 19. gang i klubbens historie dansk mester. Titlen kom i hus torsdag aften med en sejr på 96-87-sejr over Horsens IC i finaleseriens sjette opgør. Beras vandt dermed 4-2 i kampe.

Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Ishockey. I Danmarks VM-gruppe A rejste Schweiz sig efter en gevaldig øretæve mod Rusland. Torsdag svarede det schweiziske mandskab stærkt tilbage, da det pulveriserede et udisciplineret hold Slovakiet med hele 8-1. Sverige tabte 2-4 til Tjekkiet. Slovakiet og Schweiz har begge ni point efter fire kampe i gruppe A, hvor Danmark fredag møder Hviderusland. Sverige ligger sidst.

Ishockey. Et samlerkort fra 1979 med den canadiske legende Wayne Gretzky er solgt for 3,75 millioner dollar, ca. 22 millioner kroner. Det skriver nyhedsbureauet AP. Kortet blev solgt på i auktion i Dallas – og var naturligvis i mint condition.

Fodbold. Efter 22 år i klubben som spiller og træner har Simone Inzaghi sagt sit trænerjob op i den store Rom-klub. Italienske medier rygter ham til Inter.

Fodbold. Efter 19 års fravær er Venezia tilbage i Serie A. Det sker efter en samlet 2-1-sejr over Cittadella i playoffkampe. Ud over Venedig-klubben har også Empoli og Salernitana tidligere sikret sig oprykning til Serie A. Trioen afløser Parma, Benevento og Crotone i Italiens bedste række.