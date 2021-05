Derfor fik Neymar en fyreseddel af Nike

Fodbold. Sportsudstyrsgiganten Nike og superstjernen Neymars kommercielle samarbejde ophørte brat i sensommeren 2020. Nu viser det sig, at det var Nike, der fyrede brasilianeren, da han ikke var samarbejdsvillig i forbindelse med en undersøgelse af et muligt seksuelt overgreb i 2016. Det oplyser Nike. »Nike afsluttede samarbejdet med atleten, da han afviste at samarbejde om en undersøgelse i god tro af troværdige beskyldninger fremsat af en ansat om, at han havde gjort noget galt«, skriver Nike i en meddelelse. Det amerikanske selskab meddeler, at dets undersøgelse af hændelsen, som skal have fundet sted i 2016, ikke førte til nogen endelig konklusion. Nike er ikke desto mindre ’meget foruroliget’ over de beskyldninger, der er blevet fremsat. The Wall Street Journal beskriver på baggrund af anonyme kilder og dokumenter, at en Nike-ansat i 2016 fortalte både venner og kolleger, at Neymar havde forsøgt at tvinge hende til oralsex på et hotelværelse.

Basketball. Bakken Bears er for 19. gang i klubbens historie dansk mester. Titlen kom i hus torsdag aften med en sejr på 96-87-sejr over Horsens IC i finaleseriens sjette opgør. Beras vandt dermed 4-2 i kampe.

Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Direkte sport i tv Fredag 28. maj TV 2 Sport 15.15 Ishockey: Sverige-Storbritannien 19.15 Ishockey: Hviderusland-Danmark TV3+ 19.00 Fodbold: AGF-AaB TV3 Sport 13.00 Golf: Made in Himmerland 18.00 Atletik: Diamond League 20.00 Dart: Premier League TV3 Max 18.00 Basketball: CSKA Moskva-Istanbul 21.00 Basketball: Barcelona-Milan Eurosport 1 12.05 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 2 10.30 Tennis: French Open, kvalifikation 22.00 Golf: Charles Schwab Challenge TV 2 Sport X 15.15 Ishockey: Kasakhstan-Canada 19.15 Ishockey: Letland-Norge Vis mere

Ishockey. I Danmarks VM-gruppe A rejste Schweiz sig efter en gevaldig øretæve mod Rusland. Torsdag svarede det schweiziske mandskab stærkt tilbage, da det pulveriserede et udisciplineret hold Slovakiet med hele 8-1. Sverige tabte 2-4 til Tjekkiet. Slovakiet og Schweiz har begge ni point efter fire kampe i gruppe A, hvor Danmark fredag møder Hviderusland. Sverige ligger sidst.

Olympisk. Sebastian Fini, Caroline Bohé og Malene Degn bliver de tre mountainbikeryttere, der skal repræsentere Danmark ved OL i Japan til sommer. Det skriver Danmarks Cykle Union (DCU) på sin hjemmeside. De er alle tre OL-debutanter.

Ishockey. Et samlerkort fra 1979 med den canadiske legende Wayne Gretzky er solgt for 3,75 millioner dollar, ca. 22 millioner kroner. Det skriver nyhedsbureauet AP. Kortet blev solgt på i auktion i Dallas – og var naturligvis i mint condition.

Fodbold. Efter 22 år i klubben som spiller og træner har Simone Inzaghi sagt sit trænerjob op i den store Rom-klub. Italienske medier rygter ham til Inter.

Fodbold. Efter 19 års fravær er Venezia tilbage i Serie A. Det sker efter en samlet 2-1-sejr over Cittadella i playoffkampe. Ud over Venedig-klubben har også Empoli og Salernitana tidligere sikret sig oprykning til Serie A. Trioen afløser Parma, Benevento og Crotone i Italiens bedste række.