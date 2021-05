Neymar affærdiger anklager som »en absurd løgn«

Fodbold. »En absurd løgn«. Sådan beskriver den brasilianske Paris SG-stjerne Neymar den forklaring, som sportsudstyrsgiganten Nike har givet som årsag til, at de i august 2020 fyrede angriberen som reklamesøjle. Neymar tager i et opslag på Instagram skarpt afstand fra beskyldninger om, at han ikke ville bidrage til efterforskningen af en sag om et muligt sexovergreb på en Nike-ansat i 2016. »At sige, at min kontrakt blev ophævet, fordi jeg ikke bidrog til efterforskningen, er en absurd løgn«, skriver Neymar og tilføjer: »Jeg fik ikke mulighed for at forsvare mig selv. Jeg fik end ikke mulighed for at finde ud af, hvem personen, jeg angiveligt skulle have krænket, er. Jeg kender hende ikke engang. Jeg har aldrig haft nogen form for forhold eller kendskab til denne person«.

Fodbold. Aleksander Ceferin, der er præsident i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), varsler flere ændringer i Champions League i fremtiden. Der er allerede vedtaget en omdiskuteret strukturændring fra sæsonen 2024/25, hvor der er 36 hold med og der skal spilles 10 kampe i gruppespillet. Nu lufter Uefa-bossen så muligheden for at indføre et finaleslutspil – et Final4-stævne.

Direkte sport i tv Lørdag 29. maj TV 2 16.00 Håndbold: Viborg-Odense (k) TV 2 Sport 12.45 Cykling: GP Herning 19.15 Ishockey: VM - Slovakiet-Danmark TV3+ 16.00 Fodbold: Brentford-Swansea 21.00 Fodbold: Manchester City-Chelsea TV3 Sport 07.30 Standardvogne: V8 13.30 Golf: Made in Himmerland 18.00 Håndbold: Kristiansand-CSKA (k) 04.05 Standardvogne: V8 TV3 Max 13.25 MotoGP: GP Italien, kvalifikation 15.15 Håndbold: Györ-Brest (k) 18.00 Fodbold: Holstein Kiel-FC Köln 6’eren 18.00 Fodbold: Sverige-Finland Eurosport 1 12.15 Cykling: Giro d’Italia 18.15 Ridebanespring: Global Ch. Tour Eurosport 2 13.30 Sejlsport: The Ocean Race 14.50 Superbike: Portugals VM-afdeling 23.30 Golf: Charles Schwab Challenge TV 2 Sport X 11.15 Ishockey: Tjekkiet-Storbritannien 15.15 Ishockey: Schweiz-Rusland 22.00 Basketball: Portland-Denver 00.30 Fodbold: Los Angeles FC-New York City Vis mere

»Det vil være effektivt i forhold til indtægter, hvis det bliver gjort rigtigt. Men alle bør komme med deres synspunkter«, siger Aleksander Ceferin ifølge Ritzau til den franske avis L’Equipe. »Der er fordele og ulemper. Det vil være et fantastisk event med en fodbolduge, der kan kombineres med koncerter og andre begivenheder. Men vi mister også kampe«, siger Ceferin.

Ishockey. Det danske landshold skal formentlig vinde kampen lørdag aften ved VM mod Slovakiet, såfremt målet om en plads i kvartfinalen skal forblive realistisk. Landstræner Heinz Ehlers ser med fortrøstning frem mod matchen efter fredagens store comeback i 5-2-sejren mod Hviderusland. »Men under alle omstændigheder bliver det svært. Det er en nation, der rangerer over os. Men vi tog point mod dem for to år siden i Kosice, hvor de var på hjemmebane. Så hvorfor skulle vi ikke kunne drille dem igen«, siger landstræner Heinz Ehlers til Ritzau. Kampen start kl. 19.15.

Fodbold. Efter straffesparksgyseren i aftes mod AaB er det nu AGF’s mål at komme i gruppespillet i Europa Conference League næste sæson. Det siger klubbens sportschef Stig Inge Bjørnebye til Ritzau. »Ambitionen er at komme i gruppespillet, og det bør være muligt. Vi kan ikke rigtig stille op uden at forestille os andet. Vi må forberede os, så godt vi kan, og så skal vi spille for at komme i gruppespillet«, siger Bjørnebye. På længere sigt er det vigtigt for klubben, at gøre europæiske kampe er en årligt tilbagevendende begivenhed i Aarhus.

»Det har en psykologisk betydning for hele klubben og vores fans. Min erfaring er nemlig, at når Europa-kampe bliver en vane, og det bliver noget, man bare skal hvert år, så rykker klubben sig«, siger sportschefen.