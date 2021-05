Clara Tauson vinder første kamp i Paris og skal møde en tidligere grandslam-vinder

Tennis. Med seks vundne partier i træk fik Clara Tauson en flyvende start på grandslam-turneringen French Open, da hun i 1. runde eliminerede georgieren Ekaterine Gorgodze med 6-4, 6-2. Tauson var da også favorit på papiret som nummer 90 på verdensranglisten, hvor 29-årige Gorgodze er nummer 222 og havde været gennem kvalifikationen for at spille sin første grandslam-kamp. I anden runde bliver betydeligt sværere for Tauson, der skal møde vinderen af kampen senere i dag mellem to tidligere grandslam-vindere, hviderusseren Victoria Azarenka og den 35-årige russer Svetlana Kuznetsova (nr. 40), der som bedst har været henholdsvis nummer 1 og 2 i verden.

Golf. Bernd Wiesberger førte efter alle fire runder og blev med et forspring på 5 slag en suveræn vinder af Made in HimmerLand, der var østrigerens ottende sejr på European Tour. De tre bedste danskere spiller alle til dagligt på Challenge Touren, og med sin 8.-plads fik Nicklas Nørgaard Møller, der mandag fylder 29 år, mulighed for også i næste uge at spille på European Tour. »Det har med stor marginal været min bedste golfuge nogen sinde, men jeg vælger nok at spille Challenge Tour i Tjekkiet i næste uge. Det er den kedelige beslutning, men jeg ser mere perspektiv i at forsvare min position der«, siger Niklas Nørgaard Møller, der er nummer 11 på sæsonlisten på den næstbedste europæiske tour, hvorfra de 20 bedste sikrer sig adgang til næste sæsons European Tour.