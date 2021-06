Det vælter ind med støtte til Naomi Osaka efter frivilligt French Open-exit

Direkte sport i tv Tirsdag 1. juni TV 2 Sport 11.15 Ishockey: VM - Canada-Finland 14.20 Cykling: Crit. du Dauphiné, 3. etape TV3 Max 14.00 E-sport: Superligaen - finale 6’eren 20.45 Fodbold: Polen-Rusland Eurosport 1 11.00 Tennis: French Open Eurosport 2 11.00/16.05 Tennis: French Open 14.20 Cykling: Crit. du Dauphiné, 3. etape TV 2 Sport X 15.15 Ishockey: VM - Slovakiet-Tjekkiet 19.15 Ishockey: VM - Rusland-Hviderusl. 04.00 Basketball: Miami-Milwaukee Vis mere

Tennis. Den finaleseedede Naomi Osakas frivillige exit fra French Open gør ifølge Ritzau indtryk. Japaneren fortalte i en pressemeddelelse, at hun har været ramt af ’perioder med depression’ samt angst. Osaka, der nu vil tage en pause fra sporten, meddelte allerede inden turneringsstart, at hun ikke ville tale med pressen. Nu får hun støtte fra den, man lytter mest til i tennissporten, ikonet over dem alle, Serena Williams.

»Det eneste, som jeg kan sige, er, at jeg føler med Naomi. Jeg ville ønske, at jeg kunne give hende et kram, for jeg ved, hvordan det er«, siger 39-årige Williams. 17-årige Coco Gauff fortæller, at hun ’beundrer’ Osaka. »Forbliv stærk. Jeg beundrer din sårbarhed«, skriver Gauff på Twitter.

Mardy Fish, tidligere top-10-spiller, har selv haft problemer med angst. »Alle taler om mental sundhed, efter at nogen har begået selvmord, men gør grin med folk, som forsøger at beskytte deres mentale helbred. Du er stærk, når du står fast og råber op og endda ofrer den sportsgren, som du elsker, for at beskytte dit mentale helbred«, siger 39-årige Fish ifølge til AFP.

Olympisk. Rune Glifberg er ifølge Ritzau klar til OL i Tokyo i skateboard. Den 46-årige er således en af 20 mandlige deltagere, der skal konkurrere i disciplinen park. »Det er en dejlig fornemmelse og lidt af en forløsning. Kvalifikationen har været i gang siden 2019, og det hele blev sat på pause på grund af corona, hvor jeg lagde tingene lidt på hylden og ikke fokuserede så meget på det«, siger Glifberg, der har været professionel siden 1992. Målet ved OL er at komme i finalen.

Fodbold. U21-landstræner Albert Capellas er knust på sine spilleres vegne efter nederlaget i EM-kvartfinalen til Tyskland efter straffesparkskonkurrence. »Jeg er ikke tilfreds, for spillerne fortjente at nå semifinalen. Jeg føler spillernes smerte og er ked af det på deres vegne«, siger Capellas til Ritzau. FC Københavns Victor Kristiansen, som debuterede på holdet mod Tyskland, brændte Danmarks femte spark i duellerne fra 11-meter-pletten, og så kunne Paul Jäckel afgøre det til tyskernes fordel.

Ishockey. Toronto - uden målmand Frederik Andersen - er ude af NHL-slutspillet. Natten til tirsdag tabte Toronto for tredje kamp i træk til Montreal, som dermed vandt serien 4-3 i kampe.