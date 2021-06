Englands træner sætter EM-barren højt og lægger pres på sine spillere

Direkte sport i tv Onsdag 2. juni TV 2 Sport 14.20 Cykling: Crit. du Dauphiné, 4. etape 18.30 Håndbold: GOG-TTH Holstebro (m) 20.30 Håndbold: Aalborg-Bj.bro/Silk. (m) 6’eren 21.00 Fodbold: England-Østrig Kanal5 21.00 Fodbold: Tyskland-Danmark Eurosport 1 11.00 Tennis: French Open Eurosport 2 11.00/16.05 Tennis: French Open 14.20 Cykling: Criterium du Dauphiné TV 2 Sport X 01.30 Basketball: NBA Vis mere

Fodbold. England var ved VM i 2018 i semifinalen. At komme blandt de sidste fire er ligeledes målsætningen i forbindelse med det kommende EM. Det fortalte landstræner Garath Southgate på et pressemøde tirsdag, hvor han udtog sin trup. På et spørgsmål om, hvorvidt en exit før semifinalerne ville være en fiasko, svarede Southgate: »Ja, det vil det nok være«. England indleder EM 13. juni mod Kroatien, der var holdet, som slog englænderne ud af VM-semifinalen i 2018.

Fodbold. Danmarks tredje modstander i EM-gruppespillet, Rusland, indledte deres testfase med at spille 1-1 på udebane mod Polen. Polakkerne, der sparede superstjernen Robert Lewandowski, kom hurtigt foran ved Jakub Swierczok, hvorefter Vyacheslav Karavaev udlignede til slutresultatet efter 20 minutters spil.

Ishockey. Tyskland snuppede den sidste plads i VM-kvartfinalerne ved at besejrede de lettiske værter med 2-1. VM-kvartfinalerne, der afvikles torsdag ser sådan ud: Schweiz-Tyskland, USA-Slovakiet, Finland-Tjekkiet, Rusland-Canada. Danmark sluttede som nummer 6 i den indledende gruppe og dermed som nummer 12 af 16 nationer sammenlagt.

Fodbold. Brasilien påtager sig Copa América-værtskabet og har 11 dage til at blive klar til kampene om det sydamerikanske mesterskab. Det bekræftede Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, natten til onsdag. Bolsonaro oplyste, at guvernørerne i Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul og Goias har sagt ja til at have kampe i deres stater. Det samme har hovedstaden Brasília. Kampene, der starter 13. juni, afvikles uden tilskuere på lægterne.

Fodbold. Vejles Juhani Ojala kommer ikke med til EM for Finland. Ojala var en del af den bruttotrup, der blev udtaget i maj, men er tirsdag blevet sorteret fra. Esbjergs Pyry Soiri og Joni Kauko er til gengæld med. Danmark er i gruppe med Finland ved EM. Holdene mødes 12. juni i Parken.