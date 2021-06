Inter henter sin nye cheftræner hos Serie A-rivalen Lazio

Fodbold. Simone Inzaghi er ny cheftræner i den italienske mesterklub Inter. Den 45-årige italiener er ansat fra den kommende sæson og har underskrevet en toårig kontrakt. Han erstatter dermed Antonio Conte, som stoppede i klubben i sidste uge, og han skal dermed være træner for den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen. Simone Inzaghi har senest været i den italienske hovedstadsklub Lazio, hvor han har nået 249 kampe siden sin ansættelse i 2016. Det er første gang i sin trænerkarriere, at Simone Inzaghi skal være træner andre steder end i Lazio.

Olympisk. Indtil videre har 10.000 af de planlagte 80.000 frivillige ved OL i Tokyo trukket sig 50 dage før åbningsceremonien. Det bekræfter Toshiro Muto, der er administrerende direktør i organisationen, som står for planlægningen af OL, skriver nyhedsbureauet AFP. Årsagen er mest bekymringer vedrørende coronapandemien. En fjerde bølge ruller i øjeblikket ind over Japan. Derudover har nogle frivillige trukket sig på grund af de ændringer, der er sket i programmet, efter at legene blev udsat fra 2020 til 2021. Andre har trukket sig i protest over Toshiro Mutos forgænger, Yoshiro Mori, som måtte trække sig i februar, fordi han udtalte sig krænkende om kvinder.

Tennis. Verdensetteren Ashleigh Barty trækker sig med en skade fra French Open. Kort inde i andet sæt i kampen mod polske Magda Linette måtte australieren give fortabt. Allerede i første sæt havde Ashleigh Barty svært ved at følge med sin modstander. Med en forbinding om låret måtte hun se Magda Linette vinde første sæt klart med 6-1. Derefter forlod Ashleigh Barty banen for at blive tilset af en læge. Hun dukkede dog op til andet sæt. I andet sæt nåede de to spillere at gennemføre fire partier, før Ashleigh Barty altså måtte smide ketsjeren i tasken og forlade arenaen i den franske hovedstad Paris.

Fodbold. Belgiens profil Kevin De Bruyne misser den første EM-kamp mod Rusland, siger landstræner Roberto Martinez til avisen Het Nieuwsblad. Det skyldes den hovedskade, som De Bruyne pådrog sig i Champions League-finalen mod Chelsea. Belgien er i gruppe med Rusland, Danmark og Finland. Bliver han ikke snart sine skader kvit, kan det også gå ud over profilens deltagelse i opgøret mod Danmark 17. juni i Parken. Belgien har samtidig et problem med at få en anden midtbaneprofil, Axel Witsel, klar til EM.

Skydning. Dagen efter sit sølv i disciplinen riffel 300 m 60 skud liggende strøg Steffen Olsen helt til tops ved EM i kroatiske Osijek, da han vandt titlen i 300 meter riffel i tre stillinger. Med samlet 1181 point i knælende, liggende og stående position var Steffen Olsen et point bedre end Gernot Rumpler fra Østrig og to bedre end Andreas Thum ligeledes Østrig.

Fodbold. Manchester Citys bestyrelsesformand, Khaldoon Al Mubarak, fortryder klubbens involvering i den fejlslagne Super League. Det siger han til klubbens hjemmeside, i et interview hvor han opsummerer den forgangne sæson. City var en af 12 europæiske storklubber, der i april sagde ja til at deltage i den planlagte udbryderliga. »Vi vil fortsætte med at skubbe grænserne i alt, hvad vi gør. Vi ønsker at være den bedste klub i verden, og for at blive det må vi være innovative. Når man er innovativ, begår man nogle gange fejl. Vi har begået fejl i fortiden, for eksempel European Super League, og vi kommer til at begå fejl i fremtiden, men vi vil gøre mere rigtigt end forkert«, siger Khaldoon Al Mubarak.

Ishockey. Aalborg Pirates forlænger samarbejdet med cheftræner Garth Murray. De to parter har nu papir på hinanden i næste sæson også. Canadieren kom til Aalborg i midten af 2018/19-sæsonen. I den seneste sæson førte han klubben til en finaleplads, hvor det endte med nederlag til Rungsted Seier Capital.

Fodbold. Philip Billing erkender, at han kom til at udtrykke sin skuffelse på en forkert måde, da han i sidste uge fortalte B.T., at han på grund af den manglende EM-udtagelse i højere grad overvejer at stille op for Nigeria. Det skriver han i et Instagram-opslag. »Følelserne sad uden på tøjet, og jeg kom til at udtrykke min skuffelse på den forkerte måde«, skriver han blandt andet.

Galop. Den amerikanske trænerlegende Bob Baffert er kommet i problemer efter sejren i hestevæddeløbet Kentucky Derby. Vinderhesten Medina Spirit blev efter sidste måneds store triumf testet positiv for en ulovlig substans, og onsdag faldt dommen over den succesrige 68-årige træner. Arrangøren af Kentucky Derby har udelukket Baffert i to år, så han tidligst kan deltage i det historiske hestevæddeløb i 2024. Baffert afviste i første omgang, at han havde gjort noget forkert. Senere har han indrømmet, at Medina Spirit op til væddeløbet var blevet behandlet med en salve indeholdende et ulovligt steroid.

Fodbold. Det engelske landshold risikerer at må undvære højrebacken Trent Alexander-Arnold til EM. Onsdag aften forlod den 22-årige Liverpool-spiller humpende banen, da England slog Østrig med 1-0 i en testkamp godt en uge før, at EM skydes i gang. Landstræner Gareth Southgate er bekymret for Alexander-Arnolds deltagelse i slutrunden. »Det er ikke et godt tegn, at han forlod banen på den måde. Vi ved mere, inden for de næste 24 til 48 timer. Vi ved endnu ikke fuldt ud, hvad der er sket. Det sidste, man ønsker, er at se ham gå ud på den måde«, siger Gareth Southgate.

Fodbold. Med godt en uge til den første EM-kamp mod Finland har det mandlige landsholds offensiv en hel del at forbedre. Det er konklusionen hos kommentatorer og sportschefer i de danske medier efter onsdagens 1-1-test mod Tyskland i Innsbruck. Især indsatsen i første halvleg bliver kritiseret, mens det bliver bemærket, at danskerne kom bedre med i anden halvleg, hvilket også førte til Yussuf Poulsens udligning 20 minutter før tid.

Tennis. Det bliver de erfarne kræfter, der torsdag kommer til at dominere mændenes 2. runde-opgør ved French Open i Paris: 39-årige Roger Federer møder 32-årige Marin Cilic, 37-årige Andreas Seppi møder sydkoreanske Soon-Woo Kwon, 34-årige Gaël Monfils møder svenske Mikael Ymer, 37-årige Philipp Kohlschreiber møder russiske Aslan Karatsev, 33-årige Novak Djokovic møder 35-årige Pablo Cuevas fra Uruguay, mens 35 års-fødselaren Rafael Nadal møder den lokale helt, 34-årige Richard Gasquet.

FAKTA Direkte sport i tv DR 2 18.00 Fodbold: U21-EM, Spanien-Portugal 21.00 Fodbold: U21-EM, Holland-Tyskland TV 2 Sport 14.20 Cykling: Crit. du Dauphiné, 5. etape 16.30 Ishockey: Schweiz-Tyskland 19.15 Ishockey: Rusland-Canada TV3 Sport 17.00 Håndbold: Lemgo-Kiel (m) 19.30 Håndbold: Melsungen-Hannov. (m) 2.00 Fodbold: Argentina-Chile TV3 Max 1.35 Ishockey: NY Islanders-Boston 6’eren 20.45 Fodbold: Belgien-Grækenland Eurosport 1 11.00 Tennis: French Open Eurosport 2 11.00 Tennis: French Open 21.00 Golf: The Memorial Tournament TV 2 Sport X 15.15 Ishockey: USA-Slovakiet 19.15 Ishockey: Finland-Tjekkiet Vis mere

Fodbold. Yussuf Poulsen har flere gange understreget, at han ser sig selv som frontangriber, og det er da også den plads, han til daglig spiller i RB Leipzig. Men det var først i sin landskamp nummer 53, at han for første gang startede som central angriber på landsholdet, da Danmark onsdag aften spillede 1-1 mod Tyskland i en testkamp før EM. Yussuf Poulsen scorede Danmarks mål, men noget pudsigt kom scoringen først, da han blev rykket ud på sin sædvanlige landsholdsplads på højrekanten.

»Jeg får lov til at vandre lidt, og jeg er ikke fuldstændig låst på kanten. Det var målet også et perfekt eksempel på. Der endte jeg også fremme som den forreste angriber i afslutningsmomentet, selv om jeg kom fra højre side. Jeg kan spille alle tre positioner oppe foran. Jeg spiller altid i midten i min klub, men jeg har spillet over 50 landskampe på højrekanten. Jo mere tid vi får sammen som hold, og jo flere træninger vi har sammen, jo bedre bliver det – også selv om jeg kommer fra højre«, siger Yussuf Poulsen.

Baseball. OL i baseball bliver uden den 25-dobbelte verdensmester og tredobbelte olympiske mester Cuba. Onsdag tabte holdet 5-6 til Canada ved et kvalifikationsstævne i USA, og det besegler holdets skæbne. »Det gør ondt. Vi ved alle, hvilken glæde det ville have været for et folk, der har denne sport i blodet. Derfor ærgrer vi os over ikke at have kvalificeret os«, siger Cubas teammanager, Armando Ferrer, til JIT ifølge Reuters.

Ishockey. Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets fik natten til torsdag dansk tid en skidt start på kvartfinaleserien i NHL’s slutspil, da holdet tabte 3-5 til Montreal Canadiens. Danskeren fik omkring 19 minutter på isen i nattens opgør, hvor han blev noteret for en assist, men hvor hans hold kom alt for sent i gang med at finde sit spil.

Fodbold. Efter en stærk første halvleg mod Danmark onsdag aften tog tyskerne føringen kort inde i anden halvleg, og holdet skulle have lukket opgøret i Innsbruck, inden Yussuf Poulsen pludselig fik udlignet midt i anden halvleg. Det mener den tyske landstræner Joachim Löw. »Indtil Danmark udlignede, holdt vi dem fra chancer, og det var en kamp, som vi skulle have afgjort. Vi havde chancerne til at gøre det til 2-0, og havde vi gjort det, så ville afslutningen på kampen ikke have været så svær for os. Vi mistede lidt kontrol i anden halvleg, for vi tabte bolden for nemt flere gange. I offensiven manglede der løbevillighed«, sagde landstræneren på et sent pressemøde onsdag aften.