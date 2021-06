'Zanka' og nyt netværk poster millioner i barndomsklubben

Fodbold. Den københavnske traditionsklub B.93, der spiller i landets tredjebedste række, kan se frem til at få tilført et ukendt millionbeløb. Pengene kommer fra et nystiftet netværk, oplyser klubben. Netværket ’93. Global’ tæller forskellige erhvervsfolk samt EM-landsholdsspilleren Mathias ’Zanka’ Jørgensen og den tidligere landsholdsmålmand Anders Lindegaard. Skuespilleren Pilou Asbæk er ligeledes en del af netværket.

»B.93 er min barndomsklub, det var derfor et nemt valg at tilslutte mig dette netværk. For at give tilbage til en klub, som har givet mig så meget. Vores primære opgave bliver at løfte økonomien, så B.93 kan fortsætte det fantastiske arbejde, man allerede gør med at integrere, uddanne og skabe et miljø, hvor alle er velkomne«, siger Mathias ’Zanka’ Jørgensen, der understreger at pengene ikke skal dække et hul i kassen, men derimod udvikle fundamentet i klubben.

Bueskydning. Danmark er sikker på mindst to sølvmedaljer ved EM i Antalya i Tyrkiet. Her kvalificerede Mathias Fullerton og Tanja Gellenthien sig torsdag nemlig til finalerne i compound. Også Kirstine Andersen har en medaljechance, da hun skal skyde om bronze med recurvebuen.

Ishockey. Schweiz har to gange i de senere år stukket snuden langt frem ved VM og fået sølv i både 2013 og 2018, men den slags optur bliver der ikke noget af ved den igangværende VM-turnering i Riga i Letland. Her måtte mændene fra alpelandet i kvartfinalen indkassere en tysk udligning med bare 40 sekunder tilbage. 4 mod 4 spillet i overtid førte ikke til scoringer, hvorfor afgørelsen faldt på straffeslag. Her blev Tysklands Marcel Noebels helten, da han med en hurtig finte snød den schweiziske keeper og let kunne puffe pucken over stregen til sejr. Tysklands OL-sølvvindere skal nu møde USA i semifinalen på lørdag. Amerikanerne scorede tre gange i de sidste 7 minutter af 1. periode og besejrede Slovakiet 6-1 i kvartfinalen.

Fodbold. Simone Inzaghi er ny cheftræner i den italienske mesterklub Inter. Den 45-årige italiener er ansat fra den kommende sæson og har underskrevet en toårig kontrakt. Han erstatter dermed Antonio Conte, som stoppede i klubben i sidste uge, og han skal dermed være træner for den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen. Simone Inzaghi har senest været i den italienske hovedstadsklub Lazio, hvor han har nået 249 kampe siden sin ansættelse i 2016. Det er første gang i sin trænerkarriere, at Simone Inzaghi skal være træner andre steder end i Lazio.

Fodbold. FC København har solgt den tjekkiske forsvarsspiller Michael Lüftner til ungarske Fehérvár FC. Michael Lüftner har siden 2019 været udlejet til cypriotiske Omonia Nicosia.

FAKTA Direkte sport i tv DR 2 18.00 Fodbold: U21-EM, Spanien-Portugal 21.00 Fodbold: U21-EM, Holland-Tyskland TV 2 Sport 14.20 Cykling: Crit. du Dauphiné, 5. etape 16.30 Ishockey: Schweiz-Tyskland 19.15 Ishockey: Rusland-Canada TV3 Sport 17.00 Håndbold: Lemgo-Kiel (m) 19.30 Håndbold: Melsungen-Hannov. (m) 2.00 Fodbold: Argentina-Chile TV3 Max 1.35 Ishockey: NY Islanders-Boston 6’eren 20.45 Fodbold: Belgien-Grækenland Eurosport 1 11.00 Tennis: French Open Eurosport 2 11.00 Tennis: French Open 21.00 Golf: The Memorial Tournament TV 2 Sport X 15.15 Ishockey: USA-Slovakiet 19.15 Ishockey: Finland-Tjekkiet Vis mere

Tennis. Mens den topseedede Ashleigh Barty måtte udgå skadet i 2. runde af French Open, var der avancement til 3. runde for både Sofia Kenin (seedet 4) og Elina Svitolina (5) efter tosætssejre over Hailey Baptiste og Ann Li. Den 9. seedede tjekke Karoline Pliskova måtte dermed se sig slået af 2018-finalisten Sloane Stephens. Amerikaneren vandt 7-5, 6-1. I herresingle var der avancement til italieneren Matteo Berrettini (seedet 9) og Diego Schwartzman (10). Den lokale helt i Paris, Gael Monfiles (14), er til gengæld ude efter en firesætskamp mod svenske Mikael Ymer. Se resultater og livescore fra Roland Garros her

Fodbold. Jesper Lindstrøm fra Brøndby er af et ekspertpanel bestående af journalister og tidligere spillere blevet kåret som årets unge spiller i Superligaen.

Fodbold. Premier League-klubben Crystal Palace og den belgiske EM-angriber har forlænget samarbejdet til sommeren 2023.

Fodbold. Lucas Vázquez og Real Madrid har efter en kontraktforlængelse nu papir på hinanden til sommeren 2024.

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) står med et presserende problem. Eller rettere adskillige tusinde problemer. Den tyske metropol München er vært for fire kampe og Uefa holder fast i, at der skal lukkes 14.500 tilskuere ind til hver af de fire opgør. Det er nemlig det antal billetter, Uefa har solgt til kampen. Problemet er bare, at de nuværende lokale coronaretningslinjer kun giver mulighed for 250 tilskuere på lægterne. Ifølge Bayrischer Rundfunk er der en afklaring på vej fredag.

Olympisk. Indtil videre har 10.000 af de planlagte 80.000 frivillige ved OL i Tokyo trukket sig 50 dage før åbningsceremonien. Det bekræfter Toshiro Muto, der er administrerende direktør i organisationen, som står for planlægningen af OL, skriver nyhedsbureauet AFP. Årsagen er mest bekymringer vedrørende coronapandemien. En fjerde bølge ruller i øjeblikket ind over Japan. Derudover har nogle frivillige trukket sig på grund af de ændringer, der er sket i programmet, efter at legene blev udsat fra 2020 til 2021. Andre har trukket sig i protest over Toshiro Mutos forgænger, Yoshiro Mori, som måtte trække sig i februar, fordi han udtalte sig krænkende om kvinder.

Tennis. Verdensetteren Ashleigh Barty trækker sig med en skade fra French Open. Kort inde i andet sæt i kampen mod polske Magda Linette måtte australieren give fortabt. Allerede i første sæt havde Ashleigh Barty svært ved at følge med sin modstander. Med en forbinding om låret måtte hun se Magda Linette vinde første sæt klart med 6-1. Derefter forlod Ashleigh Barty banen for at blive tilset af en læge. Hun dukkede dog op til andet sæt. I andet sæt nåede de to spillere at gennemføre fire partier, før Ashleigh Barty altså måtte smide ketsjeren i tasken og forlade arenaen i den franske hovedstad Paris.



Fodbold. Belgiens profil Kevin De Bruyne misser den første EM-kamp mod Rusland, siger landstræner Roberto Martinez til avisen Het Nieuwsblad. Det skyldes den hovedskade, som De Bruyne pådrog sig i Champions League-finalen mod Chelsea. Belgien er i gruppe med Rusland, Danmark og Finland. Bliver han ikke snart sine skader kvit, kan det også gå ud over profilens deltagelse i opgøret mod Danmark 17. juni i Parken. Belgien har samtidig et problem med at få en anden midtbaneprofil, Axel Witsel, klar til EM.

Skydning. Dagen efter sit sølv i disciplinen riffel 300 m 60 skud liggende strøg Steffen Olsen helt til tops ved EM i kroatiske Osijek, da han vandt titlen i 300 meter riffel i tre stillinger. Med samlet 1181 point i knælende, liggende og stående position var Steffen Olsen et point bedre end Gernot Rumpler fra Østrig og to bedre end Andreas Thum ligeledes Østrig.

Fodbold. Manchester Citys bestyrelsesformand, Khaldoon Al Mubarak, fortryder klubbens involvering i den fejlslagne Super League. Det siger han til klubbens hjemmeside, i et interview hvor han opsummerer den forgangne sæson. City var en af 12 europæiske storklubber, der i april sagde ja til at deltage i den planlagte udbryderliga. »Vi vil fortsætte med at skubbe grænserne i alt, hvad vi gør. Vi ønsker at være den bedste klub i verden, og for at blive det må vi være innovative. Når man er innovativ, begår man nogle gange fejl. Vi har begået fejl i fortiden, for eksempel European Super League, og vi kommer til at begå fejl i fremtiden, men vi vil gøre mere rigtigt end forkert«, siger Khaldoon Al Mubarak.

Ishockey. Aalborg Pirates forlænger samarbejdet med cheftræner Garth Murray. De to parter har nu papir på hinanden i næste sæson også. Canadieren kom til Aalborg i midten af 2018/19-sæsonen. I den seneste sæson førte han klubben til en finaleplads, hvor det endte med nederlag til Rungsted Seier Capital.

Fodbold. Philip Billing erkender, at han kom til at udtrykke sin skuffelse på en forkert måde, da han i sidste uge fortalte B.T., at han på grund af den manglende EM-udtagelse i højere grad overvejer at stille op for Nigeria. Det skriver han i et Instagram-opslag. »Følelserne sad uden på tøjet, og jeg kom til at udtrykke min skuffelse på den forkerte måde«, skriver han blandt andet.

Galop. Den amerikanske trænerlegende Bob Baffert er kommet i problemer efter sejren i hestevæddeløbet Kentucky Derby. Vinderhesten Medina Spirit blev efter sidste måneds store triumf testet positiv for en ulovlig substans, og onsdag faldt dommen over den succesrige 68-årige træner. Arrangøren af Kentucky Derby har udelukket Baffert i to år, så han tidligst kan deltage i det historiske hestevæddeløb i 2024. Baffert afviste i første omgang, at han havde gjort noget forkert. Senere har han indrømmet, at Medina Spirit op til væddeløbet var blevet behandlet med en salve indeholdende et ulovligt steroid.

Fodbold. Det engelske landshold risikerer at må undvære højrebacken Trent Alexander-Arnold til EM. Onsdag aften forlod den 22-årige Liverpool-spiller humpende banen, da England slog Østrig med 1-0 i en testkamp godt en uge før, at EM skydes i gang. Landstræner Gareth Southgate er bekymret for Alexander-Arnolds deltagelse i slutrunden. »Det er ikke et godt tegn, at han forlod banen på den måde. Vi ved mere, inden for de næste 24 til 48 timer. Vi ved endnu ikke fuldt ud, hvad der er sket. Det sidste, man ønsker, er at se ham gå ud på den måde«, siger Gareth Southgate.

En anden sag fra landskampen i Middlesbrough trækker også overskrifter. Der var 7