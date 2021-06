Nådesløs fødselar knockouter fransk tennis i Paris

Tennis. Fransk tennis må nøjes med at drømme videre om en dag at kunne gøre sig gældende ved nationens grand slam-turnering French Open. Sent torsdag kunne den 13-foldige titelvinder Rafael Nadal gøre det af med den sidste franske deltager i singlerækkerne, da han i 2. runde-opgøret mod Richard Gasquet vandt 6-0, 7-5, 6-2. Som tallene antyder kunne spanieren på sin 35 års fødselsdag træde på speederen efter behov, og Nadal skal i 3. runde møde britiske Cameron Norrie. I den øverste lodtrækningshalvdel kom også topseedede Novak Djokovic, Roger Federer, Nadals 18-årige landsmand Carlos Alcaraz og fire italienere videre.

Basketball. Superstjernen LeBron James og Los Angeles Lakers er ude efter første runde i slutspillet i NBA. Det er en realitet, efter at de regerende mestre natten til fredag tabte med 100-113 til Phoenix Suns. Det var fjerde gang i seks kampe, at Lakers blev slået af Phoenix Suns, der er videre til kvartfinalerne. LeBron James fik noteret 29 point for værterne, men Lakers-profilen blev overstrålet af gæsternes Devin Booker, der sikrede Phoenix Suns 47 point.

Fodbold. Det bliver Danmarks besejrer i kvartfinalen, Tyskland, der skal spille finale mod Portugal ved U21-EM. I semifinalen besejrede det tyske mandskab Holland 2-1 på to scoringer ved Florian Wirtz. Inden da havde Portugal besejret Spanien 1-0.

Fodbold. Lionel Messi og det argentinske landshold har fået en lovende start i jagten på en plads ved næste års VM i Qatar, men natten til fredag dansk tid måtte Argentina nøjes med 1-1 på eget græs mod Chile. Messi bragte godt nok værterne på sejrskurs på et straffespark midtvejs i første halvleg, men Chile-angriberen Alexis Sánchez udlignede ti minutter senere for gæsterne. Messi havde flere gode chancer for at afgøre kampen til Argentinas fordel, men hans afslutninger manglede lige det sidste.

Tennis. Formel 1-verdensmesteren Lewis Hamilton hylder som den seneste i rækken af sportsstjerner Naomi Osaka for hendes ’mod’ ved at trække sig fra French Open. Den 23-årige japaner valgte mandag at forlade grand slam-turneringen og udtalte i en pressemeddelelse, at hun har været ramt af perioder med depression og angst. Osaka meddelte, at hun agter at tage en pause fra tennis, efter at hun med en presseboykot ved turneringen skabte stor diskussion.

Lewis Hamilton sympatiserer med Naomi Osaka og drager paralleller til, hvordan han havde det, da han som ung begyndte sin motorsportkarriere. »Faktum er, at når du er ung, så bliver du kastet ind i rampelyset. Det hviler tungt på dine skuldre, og de fleste af os er ikke forberedt på det«, siger Mercedes-køreren torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. »Da jeg kom ind i F1, havde holdet pr, men jeg var aldrig forberedt på at blive skubbet ind foran et kamera eller forberedt på, hvad jeg skulle være opmærksom på. Jeg fik ikke hjælp til at navigere gennem alt det«.

»På en måde lærer du af dine fejl, men det er utroligt nervepirrende. Især når du har gode intentioner, og folk udnytter det«, siger Lewis Hamilton.

Ishockey. Canada snuppede den sidste semifinaleplads ved VM i Letland, da holdet i overtiden knækkede Rusland 2-1 sent torsdag. I lørdagens semifinale venter USA, der vandt 6-1 over Slovakiet. Den anden semifinale står mellem Tyskland og Finland, efter tyskerne besejrede Schweiz via straffeslag, mens Finland vandt 1-o over Tjekkiet.

Skydning. Torsdag triumferede den 38-årige danske skytte Steffen Olsen ved EM i Kroatien, hvor han snuppede guld i disciplinen 300 meter riffel med tre positioner. Det var kulminationen på et par fremragende dage for Olsen. Onsdag blev det således til sølv i 300 meter riffel liggende. Her skød Olsen sig til 599 af 600 mulige point, og østrigeren Gernot Rumpler overgik ham kun ved at tangere verdensrekorden og hente de maksimale 600 point.