Regerende olympisk mester idømt fem års karantæne for at manipulere

Atletik. Den amerikanske OL-guldvinder i 100 meter hækkeløb Brianna McNeal er blevet udelukket i fem år af Atletikkens Integritetsenhed. Straffen gives for at ’manipulere med resultatprocessen’ af en prøve. Karantænen gælder med tilbagevirkende kraft fra 15. august 2020. Ifølge Reuters er det anden gang, hun overtræder antidopingreglerne. McNeal har appelleret afgørelsen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), hvorfor hun kan konkurrere, frem til CAS har truffet afgørelse.

Fodbold. Johan Djourou forlader Superliga-klubben FC Nordsjælland et år før tid. Den 34-årige schweizer havde kontrakt til sommeren 2022, men den er nu revet over.

Tennis. Holger Rune er klar til semifinalen i Challenger-turneringen Biella 7 i Italien. Danskeren sejrede i kvartfinalen med Alexandre Muller fra Frankrig med 6-4, 6-4.

Fodbold. Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen er fredag blevet præsenteret som ny storaktionær i FC Midtjylland. Holch Povlsen køber sig ind i ejerkredsen gennem sit firma Heartland med en kapitalindsprøjtning på 125 millioner kroner, hvilket giver ham en ejerandel på 25 procent. Han bliver dermed den næststørste aktionær efter ejeren Matthew Benham, som fortsætter med at sidde på aktiemajoriteten. Anders Holch Povlsen, hvis milliardselskabs hovedkvarter blot ligger en spytklat fra hans nye midtjyske investering, køber sig ind i klubben som led i en kapitaludvidelse, der skal skabe fundamentet for klubbens Vision 2025-plan. Den skal være med til at placere FC Midtjylland blandt Europas 50 bedste fodboldklubber. FC Midtjyllands administrerende direktør, Claus Steinlein, understreger, at Anders Holch Povlsen ikke vil få sportslig indflydelse.

Fodbold. Der kommer tilskuere på lægterne til de fire EM-kampe i München. Delstatsregeringen i Bayern meddeler således, at der dispenseres fra gældende restriktioner, der blot tillader 250 tilskuere på stadion. Med dispensationen kan der lukkes 14.000 tilskuere ind til de fire kampe.

Tennis. Forleden vandt Victoria Azarenka ved French Open i Paris over 18-årige Clara Tauson, mens Madison Keys vandt over 18-årige Leylah Fernandez. Fredag mødtes de to vindere så, og den duel slap Azarenka godt fra med sejrscifrene 6-2, 6-2. I 4. runde møder hviderusseren nu Anastasia Pavlyuchenkova fra Rusland, der fredag besejrede en af forhåndsfavoritterne til titlen, Azarenkas landsmandinde Aryna Sabalenka. Fredagens helt store slag stod i herresingle, hvor norske Casper Ruud (seedet 15) og spanieren Alejandro Davidovich Fokina sloges i over fire en halv time. Alejandro Davidovich Fokina trak det længste strå med 7-6 (3), 2-6, 7-6 (6), 0-6, 7-5.

Fodbold. Når det danske landshold på søndag møder Bosnien-Hercegovina i den sidste EM-test, står danskerne over for en bornholmer. Den bosniske midtbanespiller Amir Hadziahmetovic er nemlig født i Nexø i 1997 og boede de første 12 år af sit liv på Bornholm. Selv om Hadziahmetovic i søndagens opgør på Brøndby Stadion er på modstanderholdet, så vil han holde med Danmark, når EM i næste uges skydes i gang, da Bosnien ikke deltager i slutrunden. »Jeg vil gerne ønske Danmark held og lykke til EM. De vil i hvert fald have en tilhænger i mig«, siger bosnieren til Tipsbladet.

Fodbold. Thomas Tuchel kunne i lørdags løfte Champions League-trofæet, da han sammen med Chelsea vandt verdens største klubturnering. En ekstra bonus for cheftræneren kommer i form af en kontraktforlængelse. Den blev officiel fredag og lyder på to år, skriver Premier League-klubben på sin hjemmeside. På spillersiden er 34-årige Olivier Giroud og 36-årige Thiago Silva udstyret med forlængelser til 2022.

Olympisk. Sommerens OL i Tokyo er de seneste uger blevet mødt med endnu mere modstand i den japanske befolkning. Flere læger har desuden opfordret til en aflysning af legene, der i forvejen er blevet udsat med et år, mens den fjerde bølge af coronavirus ruller ind over landet. Fredag slår et medlem af Japans Olympiske Komité fast, at Tokyo-legene har mistet sin mening. I en klumme hos Kyodo News skriver Kaori Yamaguchi, der har en fortid som olympisk judokæmper, at sommerens OL har skabt mistillid og frygt i forholdet mellem befolkningen og den japanske regering.

»Hvad bliver dette OL for en størrelse, og hvem afholder vi det for? Legene har allerede mistet sin mening, og de bliver afholdt bare for, at de skal afholdes«, skriver Kaori Yamaguchi. »Vi er blevet presset op i et hjørne, hvor vi ikke kan stoppe det nu. Vi bliver forbandet, hvis vi stopper det, og vi bliver forbandet, hvis vi lader være«, fortsætter hun.

Kaori Yamaguchi langer også ud efter Den Internationale Olympiske Komité (IOC), der ihærdigt arbejder på at få gennemført OL. Hun mener ikke, at IOC har lyttet til de meningsmålinger, der flere gange har vist, at et stort flertal af japanerne enten ønsker endnu en udsættelse eller en aflysning af OL.

Idrætspolitik. Team Danmark har organisationen på plads, efter at Lone Hansen stoppede som direktør i begyndelsen af 2021. Lone Hansens stilling blev delt i to, og nu er begge stillinger blevet besat. Fredag oplyser Team Danmark, at elitesportsorganisationen fra august har ansat Lars Balle Christensen fra egne rækker som sportsdirektør. Han kommer fra en rolle som sportsmanager. Team Danmarks administrerende direktør, Peter Fabrin, ser frem til at få Lars Balle Christensen om bord. »Vi har begge store ambitioner for dansk eliteidræt, og jeg ser en meget stor styrke i, at vi kommer ind i direktionen med hver vores baggrund«, siger Peter Fabrin i en pressemeddelelse. Fabrin, der tiltrådte 1. juni, har selv haft ledelsesroller i virksomheder som Häglöfs, Kilroy Travels og Carlsberg.

Tennis. Formel 1-verdensmesteren Lewis Hamilton hylder som den seneste i rækken af sportsstjerner Naomi Osaka for hendes ’mod’ ved at trække sig fra French Open. Den 23-årige japaner valgte mandag at forlade grand slam-turneringen og udtalte i en pressemeddelelse, at hun har været ramt af perioder med depression og angst. Osaka meddelte, at hun agter at tage en pause fra tennis, efter at hun med en presseboykot ved turneringen skabte stor diskussion.

Lewis Hamilton sympatiserer med Naomi Osaka og drager paralleller til, hvordan han havde det, da han som ung begyndte sin motorsportkarriere. »Faktum er, at når du er ung, så bliver du kastet ind i rampelyset. Det hviler tungt på dine skuldre, og de fleste af os er ikke forberedt på det«, siger Mercedes-køreren torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. »Da jeg kom ind i F1, havde holdet pr, men jeg var aldrig forberedt på at blive skubbet ind foran et kamera eller forberedt på, hvad jeg skulle være opmærksom på. Jeg fik ikke hjælp til at navigere gennem alt det«.

»På en måde lærer du af dine fejl, men det er utroligt nervepirrende. Især når du har gode intentioner, og folk udnytter det«, siger Lewis Hamilton.

Basketball. Superstjernen LeBron James og Los Angeles Lakers er ude efter første runde i slutspillet i NBA. Det er en realitet, efter at de regerende mestre natten til fredag tabte med 100-113 til Phoenix Suns. Det var fjerde gang i seks kampe, at Lakers blev slået af Phoenix Suns, der er videre til kvartfinalerne. LeBron James fik noteret 29 point for værterne, men Lakers-profilen blev overstrålet af gæsternes Devin Booker, der sikrede Phoenix Suns 47 point.

Fodbold. Det bliver Danmarks besejrer i kvartfinalen, Tyskland, der skal spille finale mod Portugal ved U21-EM. I semifinalen besejrede det tyske mandskab Holland 2-1 på to scoringer ved Florian Wirtz. Inden da havde Portugal besejret Spanien 1-0.

Fodbold. Lionel Messi og det argentinske landshold har fået en lovende start i jagten på en plads ved næste års VM i Qatar, men natten til fredag dansk tid måtte Argentina nøjes med 1-1 på eget græs mod Chile. Messi bragte godt nok værterne på sejrskurs på et straffespark midtvejs i første halvleg, men Chile-angriberen Alexis Sánchez udlignede ti minutter senere for gæsterne. Messi havde flere gode chancer for at afgøre kampen til Argentinas fordel, men hans afslutninger manglede lige det sidste.

Ishockey. Canada snuppede den sidste semifinaleplads ved VM i Letland, da holdet i overtiden knækkede Rusland 2-1 sent torsdag. I lørdagens semifinale venter USA, der vandt 6-1 over Slovakiet. Den anden semifinale står mellem Tyskland og Finland, efter tyskerne besejrede Schweiz via straffeslag, mens Finland vandt 1-o over Tjekkiet.

Skydning. Torsdag triumferede den 38-årige danske skytte Steffen Olsen ved EM i Kroatien, hvor han snuppede guld i disciplinen 300 meter riffel med tre positioner. Det var kulminationen på et par fremragende dage for Olsen. Onsdag blev det således til sølv i 300 meter riffel liggende. Her skød Olsen sig til 599 af 600 mulige point, og østrigeren Gernot Rumpler overgik ham kun ved at tangere verdensrekorden og hente de maksimale 600 point.

Tennis. Fransk tennis må nøjes med at drømme videre om en dag at kunne gøre sig gældende ved nationens grand slam-turnering French Open. Sent torsdag kunne den 13-foldige titelvinder Rafael Nadal gøre det af med den sidste franske deltager i singlerækkerne, da han i 2. runde-opgøret mod Richard Gasquet vandt 6-0, 7-5,