Lovende OL-takter: Dansk kajakroer genvinder suverænt EM-guld

Kano og kajak. Det danske OL-håb Emma Aastrand Jørgensen forsvarede lørdag sin EM-titel i Polen. På overbevisende manér holdt den 25-årige dansker samtlige konkurrenter bag sig i finalen i 200 meter enerkajak. Aastrand Jørgensen stillede op som forsvarende mester i Poznan, hvor ingen har været i stand til at besejre hende i denne uge. Danskeren vandt tidligere på ugen sit indledende heat og bookede dermed en direkte plads i finalen, mens flere af konkurrenterne måtte igennem en semifinale. Emma Aastrand Jørgensen tog guldet foran Dora Lucz fra Ungarn og polske Marta Walcsykiewicz. Ingen af dem var dog i nærheden af at true danskeren.

Motorsport. Den hollandske racerkører Max Verstappen (Red Bull) har fået en fremragende start på sæsonen i formel 1. Men i den tredje og sidste træning før søndagens grandprix i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, gik det galt for den 23-årige hollænder, der topper VM-stillingen. På bybanen kom han med for høj fart ind i sving 15 og mistede vejgrebet, så hans racerbil endte i barrieren. Med en halv time tilbage blev træningen midlertidigt stoppet, så banen kunne gøres rent for vragdele fra den ødelagte bil. Der venter nu Red Bull-folkene i teamets garage en opgave med at få racerbilen klar til kvalifikationen, der går i gang lørdag klokken 14 dansk tid.

Fodbold. Stjerneangriberen Neymar og det brasilianske landshold er godt på vej mod næste års VM i Qatar. Natten til lørdag dansk tid hentede Brasilien, der nu fører den sydamerikanske kvalifikationen foran Argentina, på hjemmebane den femte sejr i ligeså mange kampe, da Ecuador blev besejret med 2-0 på scoringer ved Richarlison og Neymar. Sidstnævntes scoring kom i overtiden efter et komisk forløb.

Dommeren havde først dømt frispark mod Brasiliens Gabriel Jesus, men efter et fire minutter langt VAR-tjek blev de brasilianske værter i stedet tildelt et straffespark. Det blev Neymar sat til at eksekvere, men PSG-stjernen kiksede. Midt i Ecuadors efterfølgende angreb besluttede dommeren sig for at dømme omspark til Neymar, og denne gang havde angriberen bedre held med sit forsøg og gjorde det til slutresultatet 2-0.

Tennis. Schweiziske Stanislas Wawrinka har trukket sig fra sommerens Wimbledon. Det meddeler ATP. Årsagen er den vedvarende fodskade, der også holder den 36-årige schweizer ude af French Open i Paris. Verdensranglistens nr. 24 har deltaget i Wimbledon 15 gange, og hans bedste resultat er kvartfinaler i 2014 og 2015. Wawrinka har tre grand slam-titler på cv’et: Australian Open (2014), French Open (2015) og US Open (2016).

Fodbold. Waliseren Gareth Bale forventer at få en snak om sin fremtid med Real Madrids nyansatte cheftræner, Carlo Ancelotti, efter sommerens EM. 31-årige Bale har i den seneste sæson været udlejet til Tottenham, efter at han var blevet kørt ud på et sidespor i Real Madrid. »Jeg ved, at Carlo er kommet tilbage, og jeg har et godt forhold til ham«, siger Bale til Sky Sports. Angriberen, der har et år tilbage af sin kontrakt i Real Madrid, slår dog fast, at hans fokus lige nu er på EM med det walisiske landshold.

Ishockey. Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets er kommet yderligere bagud i NHL-kvartfinaleserien mod Montreal Canadiens. Med et 0-1-nederlag i anden kamp natten til lørdag dansk tid er Jets nu bagud 0-2 i serien, som spilles bedst af syv kampe. Hovedrollerne i kampen blev indtaget af Tyler Toffoli, der scorede kampens enlige mål, og Montreal-målmanden Carey Price, der stod for 30 redninger.

Fodbold. Uroen ulmer under Copa América, efter at Brasilien for få dage siden tilbød at afholde den store fodboldturnering med kort varsel. Beslutningen om at overtage værtskabet for Copa América, der spilles fra 13. juni til 10. juli, er nemlig ikke lige populær alle steder. Borgmesteren i storbyen Rio de Janeiro, Eduardo Paes, vil ikke tøve med at aflyse kampe i Rio, hvor han har mere fokus på at bekæmpe udbredelsen af coronavirus. »Jeg ser ikke nogen fordel ved at være vært for kampe i Copa América. Vi har ikke bedt om at få Copa América, og hvis I ønsker at høre min mening, så mener jeg ikke, at det er det rette tidspunkt at afholde sådan en turnering«, siger Eduardo Paes.

Foto: Tom Pennington/Ritzau Scanpix Her ses Adam Coon under et af dette års OL-udtagelsesstævner.

NFL. Den amerikanske bryder Adam Coon har foretaget et karriereskifte og vil i fremtiden begå sig i NFL. Den 135 kilo tunge Coon missede for nylig en plads til OL i Tokyo, og det har fået ham til at bytte den græsk-romerske brydning ud med amerikansk fodbold på øverste niveau. Tennessee Titans fra NFL har således givet den 26-årige bryder en kontrakt som ’offensive lineman’. Adam Coon har ikke spillet amerikansk fodbold, siden han i 2013 gik i high school i Michigan.

Fodbold. Tottenham har indstillet forhandlingerne med den italienske træner Antonio Conte. Det beretter BBC, Sky Sports og The Guardian. Forhandlingerne skulle ifølge de tre medier være strandet på Contes krav til ændringerne i Tottenham-truppen, og om hvorvidt italieneren ville forpligte sig til at udvikle klubbens talenter. 51-årige Conte blev for nylig ledig på markedet, efter at han havde ført Inter med Christian Eriksen på holdet til det første italienske mesterskab i mere end ti år.