Afgående DIF-formand om fodbold-VM i Qatar: Vi reagerede vel 10 år for sent på Qatar

Om lidt er et langt idrætspolitisk liv næsten slut, når Niels Nygaard træder af som formand for Danmarks Idrætsforbund. »Verdens bedste job«, som han kalder det. Og et job, som han tilkæmpede sig under en af de mest dramatiske kriser i dansk idrætspolitik.