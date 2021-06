21-årig hammerkaster sætter dansk rekord og de hurtigste var tæt på

Atletik. De hurtigste danske rekorder var udsat for nærgående attentatforsøg ved Copenhagen Athletics Games på Østerbro Stadion, men det var 21-årige Katrine Koch Jacobsen fra Sparta, der i hammerkast leverede stævnets danske rekord. Med 67,92 meter satte Sparta-kasteren endnu en gang dansk rekord, som hun nu har forbedret med fire en halv meter. Mathilde U. Kramer satte personlig rekord, da hun vandt 100 meter med 11,43 sek., det samme gjorde Simon Hansen med 10,32 sek. i mændenes 100 meter, mens Ida Karstoft, der ligeledes er en del af det OL-kvalificerede stafethold i 4x100 meter, tangerede sin bedste tid, da hun med 23,39 sek. var 3 hundrededele sekund fra Dorthe Rasmussens danske rekord fra 1983.

Foto: Anke Waelischmiller/sven Simon/Ritzau Scanpix

Fodbold. En bizar sag er dukket op i den bedste tyske række. Her har traditionsklubben VfB Stuttgart indført offentligheden i en speget sag om publikumsynglingen, der slet ikke er den, han har udgivet sig for at være. Hovedpersonen er den 21-årige angriber Silas Wamangituka – som i virkeligheden hedder Silas Katompa Mvumpa og er et år ældre.

VfB Stuttgart meddeler således, at Silas Katompa Mvumpa som teenager, da han kom til Europa fra Den Demokratiske Republik Congo i 2017, havnede i kløerne på en agent, der holdt ham skjult i Paris og siden forfalskede diverse dokumenter, så der ikke skulle betales blandt andet uddannelsespenge til den klub i Congo, Silas Katompa Mvumpa spillede for i ungdomsårene. Silas Katompa Mvumpa gik selv til bekendelse i Stuttgart, hvor der bakkes op om angriberen.

»Silas er fortsat den spiller og det menneske, der siden ankomsten til klubben har spillet sig ind i hjerterne på fans og medspillere. I forhold til navneændringen ser vi ham som et offer og af samme grund, skal han naturligvis beskyttes«, siger Stuttgarts sportsdirektør, Sven Mislintat, der købte Silas Katompa Mvumpa i Paris FC i 2019 for ca. 60 millioner kroner.

Cykling. For anden dag i træk var hollænderen Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) urørlig i spurten, da 44 ryttere nåede til mål i første gruppe på den 182 km lange 3. etape i Schweiz Rundt fra Lachen til Pfaffnau. Franskmændene Christophe Laporte (Cofidis) og verdensmesteren Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) besatte de næste pladser, og bonussekunderne afgjorde, at van der Poel nu fører sammenlagt med et enkelt sekund til Alaphilippe. Andreas Kron (Lotto Soudal), Jakob Fuglsang (Astana Premier Tech) og Alexander Kamp (Trek-Segafredo) ligger fortsat godt til i klassementet som henholdsvis nr. 9, 11 og 12.

Fodbold. Brøndby-topscorer Mikael Uhre er af et panel af tidligere spillere, journalister og eksperter kåret som årets spiller i Superligaen.

Olympisk. Den Internationale Olympiske Komites flytningehold kommer til at tæller 29 atleter fra 12 sportsgrene ved det kommende OL. I Rio i 2016 var der 10 flygtninge, der stillede op under IOC’s fane. IOC-truppen tæller blandt andre den 22-årige taekwondokæmper Kimia Alizadeh, der i 2016 blev Irans første kvindelige medaljetager ved et sommer-OL.

Tennis. 17-årige Johanne Svendsen tabte i anden runde af juniorturneringen ved French Open til den jævnaldrende tysker Mara Guth med 7-5, 6-0.

Håndbold. Randers HK har skrevet en 1-årig kontrakt med 22-årige Anne Berggreen, der seneste spillede i Hadsten, som erstatning for Mia Møller, der er stoppet.

Fodbold. Så har Vejle fundet manden, der skal afløse rumæneren Contantin Galca i trænerstolen. Det bliver den nu tidligere Lyngby-træner Carit Falch, der overtager træneransvaret i Nørreskoven. 44-årige Falch, der rykkede ud af Superligaen med Lyngby, har tidligere i karrieren blandt andet været U21-landstræner i Litauen, været i den cypriotiske klub Enosis Neon Paralimni FC og været en del af FC Nordsjællands ungdomsakademi. »Carit Falch har færdigheder og klare kompetencer, der taler ind i Vejle Boldklubs strategi«, siger Vejles sportschef Johan Sandahl.

I Lyngby skal de nu finde en anden træner. Carit Falch får denne hilsen med på vejen af Lyngbys administrerende direktør Andreas Byder, der har lavet »en god aftale med Vejle«: »Sådan er branchen, om end vi er overraskede og skuffede over Carits beslutning om at ville skifte væk«, siger Andreas Byder.

Fodbold. Verdens ældste fodboldforbund, Englands FA, får for første gang i historien en kvindelig leder. Det er forretningskvinden Debbie Hewitt, der i januar 2022 overtager formandsrollen fra den midlertidige chef Peter McCormick. FA røg ind i en krise sidste forår, da formanden Greg Clarke under en parlamentshøring blandt andet havde talt nedsættende om kvinder og ligestilling.

Fodbold. Den tidligere AaB-træner Jacob Friis har fået nyt job. I de kommende to år skal den 44-årige have fokus på talenterne i dansk fodbold på kvindesiden som U19-landstræner.

Direkte sport i tv Tirsdag 8. juni TV 2 Sport 15.45 Cykling: Tour de Suisse, 3. etape 20.00 Håndbold, DM-finale 2: Bjerringbro/Silkeborg-Aalborg (m) TV3 Sport 20.30 Håndbold: Magdeburg-Kiel (m) 2.30 Fodbold: Paraguay-Brasilien TV3 Max 1.00 Fodbold: Colombia-Argentina Eurosport 1 12.00/21.00 Tennis: French Open TV 2 Sport X 12.35 BMX: Urban Cycling – finale (k) 15.25 BMX: Urban Cycling – finale (m) 1.30 Basketball: Philadelphia-Atlanta Vis mere

Fodbold. Sejre på 3-0 og 4-1 var før mandagens landskamp i Torshavn mod Liechtenstein rekord for Færøernes landshold for mænd. Rekorden for største sejr hedder nu 5-1. For det var det resultat, der blev udbyttet mod Liechtenstein, som ellers kom foran. Klæmint Olsen udlignede og scorede til 4-1 efter at Brandur Hendriksson havde nettet to gange. Vejles Viljormur Davidsen sørgede for rekordsejren, da han eksekverede på straffespark i 79. minut.

Fodbold. Tilskuerrestriktioner skal væk med det samme. Sådan lyder det fra Divisionsforeningen. 266.259 tilskuere deltog i foråret i 170 kampe i Superligaen, 1. division, 2. division og pokalfinalen. Blandt dem har Styrelsen for Patientsikkerhed opgjort, at 60 personer har været smittet med coronavirus. »Evalueringen viser tydeligt, at med coronapas, faste pladser og en kontrolleret tilskuerrejse, så er det efter vores mening forsvarligt at fjerne afstandskrav og sektionering«, siger Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen ifølge Superligaens hjemmeside.

Ishockey. Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets er færdige i dette års slutspil i NHL, efter at holdet natten til tirsdag dansk tid tabte 2-3 til Montreal Canadiens og dermed 0-4 samlet i kampe.

Håndbold. TTH Holstebro besejrede GOG med 39-38 og dysten om DM-bronzen skal nu ud i en tredje og afgørende kamp. Men for GOG’s Emil Jakobsen blev nederlaget en personlig succes. Med 10 mål i kampen kom han ifølge Ritzau op på 242 mål i indeværende sæson, hvilket er rekord for den bedste danske række. »Når der går lidt tid, er jeg helt sikkert meget tilfreds med det og min sæson generelt, men lige nu ville jeg bare gerne have haft bronze«, sagde fløjspilleren til TV2 Sport efter kampen.

Fodbold. Den sydkoreanske VM-legende Yoo Sang-Chul er død af kræft. Han blev 49 år. Midtbanespilleren havde en nøglerolle, da Sydkorea sensationelt nåede semifinalen ved VM i 2002 i Japan og Sydkorea. Yoo Sang-Chul kom efterfølgende på turneringens all star-hold.

Fodbold. Tre danskere er blevet udtaget til turneringens hold efter U21-EM. Mads Bech Sørensen, Victor Nelsson og Jacob Bruun Larsen er blandt de 23 spillere, som Uefa har vurderet til at være turneringens bedste. Danmark nåede kvartfinalen, men tabte til de senere europamestre fra Tyskland.

Fodbold. Serie A-klubben Verona har ansat Eusebio Di Francesco som cheftræner. Han har fået en toårig kontrakt.