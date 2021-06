Vejle henter en ny træner, som får et par hårde ord med på vejen

Fodbold. Så har Vejle fundet manden, der skal afløse rumæneren Contantin Galca i trænerstolen. Det bliver den nu tidligere Lyngby-træner Carit Falch, der overtager træneransvaret i Nørreskoven. 44-årige Falch, der rykkede ud af Superligaen med Lyngby, har tidligere i karrieren blandt andet været U21-landstræner i Litauen, været i den cypriotiske klub Enosis Neon Paralimni FC og været en del af FC Nordsjællands ungdomsakademi. »Carit Falch har færdigheder og klare kompetencer, der taler ind i Vejle Boldklubs strategi«, siger Vejles sportschef Johan Sandahl.

I Lyngby skal de nu finde en anden træner. Carit Falch får denne hilsen med på vejen af Lyngbys administrerende direktør Andreas Byder, der har lavet »en god aftale med Vejle«: »Sådan er branchen, om end vi er overraskede og skuffede over Carits beslutning om at ville skifte væk«, siger Andreas Byder.

Fodbold. Verdens ældste fodboldforbund, Englands FA, får for første gang i historien en kvindelig leder. Det er forretningskvinden Debbie Hewitt, der i januar 2022 overtager formandsrollen fra den midlertidige chef Peter McCormick. FA rød ind i en krise sidste forår, da formanden Greg Clarke under en parlamentshøring blandt andet havde talt nedsættende om kvinder og ligestilling.

Fodbold. Den tidligere AaB-træner Jacob Friis har fået nyt job. I de kommende to år skal den 44-årige have fokus på talenterne i dansk fodbold på kvindesiden som U19-landstræner.

Direkte sport i tv Tirsdag 8. juni TV 2 Sport 15.45 Cykling: Tour de Suisse, 3. etape 20.00 Håndbold, DM-finale 2: Bjerringbro/Silkeborg-Aalborg (m) TV3 Sport 20.30 Håndbold: Magdeburg-Kiel (m) 2.30 Fodbold: Paraguay-Brasilien TV3 Max 1.00 Fodbold: Colombia-Argentina Eurosport 1 12.00/21.00 Tennis: French Open TV 2 Sport X 12.35 BMX: Urban Cycling – finale (k) 15.25 BMX: Urban Cycling – finale (m) 1.30 Basketball: Philadelphia-Atlanta Vis mere

Fodbold. Sejre på 3-0 og 4-1 var før mandagens landskamp i Torshavn mod Liechtenstein rekord for Færøernes landshold for mænd. Rekorden for største sejr hedder nu 5-1. For det var det resultat, der blev udbyttet af færingens anstrengelser mod Liechtenstien, som ellers kom foran. Klæmint Olsen udlignede og scorede til 4-1 efter at Brandur Hendriksson havde nettet to gange. Vejles Viljormur Davidsen sørgede for rekordsejren, da han eksekverede på straffespark i 79. minut.

Fodbold. Tilskuerrestriktioner skal væk med det samme. Sådan lyder det fra Divisionsforeningen. 266.259 tilskuere deltog i foråret i 170 kampe i Superligaen, 1. division, 2. division og pokalfinalen. Blandt dem har Styrelsen for Patientsikkerhed opgjort, at 60 personer har været smittet med coronavirus. »Evalueringen viser tydeligt, at med coronapas, faste pladser og en kontrolleret tilskuerrejse, så er det efter vores mening forsvarligt at fjerne afstandskrav og sektionering«, siger Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen ifølge Superligaens hjemmeside.

Ishockey. Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets er færdige i dette års slutspil i NHL, efter at holdet natten til tirsdag dansk tid tabte 2-3 til Montreal Canadiens og dermed 0-4 samlet i kampe.

Håndbold. TTH Holstebro besejrede GOG med 39-38 og dysten om DM-bronzen skal nu ud i en tredje og afgørende kamp. Men for GOG’s Emil Jakobsen blev nederlaget en personlig succes. Med 10 mål i kampen kom han ifølge Ritzau op på 242 mål i indeværende sæson, hvilket er rekord for den bedste danske række. »Når der går lidt tid, er jeg helt sikkert meget tilfreds med det og min sæson generelt, men lige nu ville jeg bare gerne have haft bronze«, sagde fløjspilleren til TV2 Sport efter kampen.

Fodbold. Den sydkoreanske VM-legende Yoo Sang-Chul er død af kræft. Han blev 49 år. Midtbanespilleren havde en nøglerolle, da Sydkorea sensationelt nåede semifinalen ved VM i 2002 i Japan og Sydkorea. Yoo Sang-Chul kom efterfølgende på turneringens all star-hold.

Fodbold. Tre danskere er blevet udtaget til turneringens hold efter U21-EM. Mads Bech Sørensen, Victor Nelsson og Jacob Bruun Larsen er blandt de 23 spillere, som Uefa har vurderet til at være turneringens bedste. Danmark nåede kvartfinalen, men tabte til de senere europamestre fra Tyskland.

Fodbold. Serie A-klubben Verona har ansat Eusebio Di Francesco som cheftræner. Han har fået en toårig kontrakt.