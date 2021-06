34 år gammel dansk rekord slettes, og vejen til Tokyo ligger åben

Atletik. En 34 år gammel dansk rekord faldt tirsdag aften i finske Turku. 8 minutter og 20,24 sekunder brugte Ole Hesselbjerg på at løbe et 3.000 meter forhindringsløb, og det er godt tre sekunder hurtigere end Flemming Jensens danske rekord fra 1987. Samtidig er Hesselbjerg klar til OL i Tokyo, hvor kravet lød på 8 minutter og 22 sekunder. »Det betyder meget for mig. Jeg har haft rekorden i kikkerten de seneste fem år lige siden OL i Rio. Den har motiveret mig meget, så der skal lyde et kæmpe skud ud til Flemming Jensen for at sætte barren så højt«, siger en glad Ole Hesselbjerg til DR Sporten. Verdensrekorden i 3.000 meter forhindringsløb lyder på 7 minutter og 53,63 sekunder. Den blev sat af Saif Saaeed Shaheen i september 2004.

Fodbold. Copa América er blevet flyttet fra Colombia og Argentina til Brasilien, men det huer ikke de brasilianske spillere. Det slår de fast i en pressemeddelelse efter en 2-0-sejr på udebane over Paraguay i VM-kvalifikationen natten til onsdag dansk tid. Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol, overdrog værtskabet til Brasilien blot 13 dage før, turneringen starter, og på trods af stor kritik fra sundhedsfaglige eksperter. »Af forskellige årsager, det kunne være humanitære og professionelle, er vi ikke tilfredse med den måde, som Conmebol har håndteret Copa América. Alle facts får os til at tro, at processen har været mangelfuld«, skriver de brasilianske spillere i den kollektive besked. Samtidig slår spillerne dog fast, at de ikke kommer til at boykotte Copa América. »Vi er imod afviklingen af Copa América, men vi siger aldrig nej til at spille for Brasilien«, lyder det fra truppen.

Tennis. Den femteseedede græker Stefanos Tsitsipas er for andet år i træk klar til semifinalen i French Open. Det står klart, efter at han sent tirsdag besejrede verdensranglistens nr. 2, Daniil Medvedev, på gruset ved grand slam-turneringen i Paris. Med cifrene 6-3, 7-6, 7-5 fik den 22-årige græker revanche for sit semifinalenederlag til russeren ved Australian Open tidligere på året. »Det var en meget tæt kamp, og vi servede godt begge to. Jeg spillede mod en af de bedste gutter på tennistouren, så jeg var nødt til at holde intensiteten oppe og løfte mit spil i løbet af hele kampen«, siger Tsitsipas ifølge Ritzau efter opgøret. Han kan nu se frem til at møde Alexander Zverev i semifinalen, efter at tyskeren tidligere på dagen gjorde kort proces mod spanske Alejandro Davidovich Fokina i den anden kvartfinale.

Atletik. Etiopieren Letesenbet Gidey satte tirsdag aften verdensrekord på 10.000-meterløb for kvinder. Den 23-årige løber stormede over målstregen i tiden 29 minutter og 1,03 sekunder ved et OL-kvalifikationsstævne i Hengelo i Holland. Dermed slår hun den rekord, som hollandske Sifan Hassan satte for blot to dage siden på samme bane. Hassan løb da i tiden 29 minutter og 6,82 sekunder. Med sin tid tirsdag nærmer Gidey sig de magiske 29 minutter, som hun håber at nå. »Jeg regnede med at slå verdensrekorden. Jeg vil gerne forsøge at slå den igen og komme under de 29 minutter«, siger Gidey ifølge nyhedsbureauet AFP.