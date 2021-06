»Vi har betalt, så vi bliver«: Men French Open sendte alligevel tilskuerne i seng midt i dramaet

Direkte sport i tv Torsdag 10. juni DR2 18.00 Fodbold: Danmark-Australien (k) TV 2 Sport 15.30 Cykling: Tour de Suisse, 5. etape TV3 Sport 13.15 Fodbold: Live fra EM-landsholdslejren 20.00 Atletik: Diamond League Eurosport 1 11.00 Tennis: French Open Eurosport 2 13.00 Cykling: Slovenien Rundt 15.15 Cykling: Belgien Rundt 21.00 Golf: Palmetto Ch.ship TV 2 Sport X 15.00 Tennis: Nottingham Open (k) 04.00 Basketball: NBA Vis mere

Tennis. Den topseedede Novak Djokovic er klar til endnu et stort opgør med gruskongen Rafael Nadal. Serberen sejrede sent onsdag i French Open-kvartfinalen mod italieneren Matteo Berrettini som blev slået 6-3, 6-2, 6-7 (5-7), 7-5. Opgøret bød på en 22 minutter lang pause, da de flere tusinde tilskuere skulle ud af arenaen som følge af de franske coronarestriktioner, der blandt andet indebærer et udgangsforbud efter kl. 23.

Adskillige tilskuere på stadion var utilfredse og sang: »Vi har betalt, så vi bliver«. Matteo Berrettini mener, at han mistede momentum i kampen, da tilskuerne forsvandt. »Jeg spillede virkelig godt og afbrydelsen var ikke godt for mit spil«, siger italieneren ifølge AP.

Novak Djokovic fører 29-28 i indbyrdes opgør mod Nadal, men det er mere end fire år siden han har slået Nadal på grus. Kampen spilles fredag. Torsdag byder på de to overraskende semifinaler i damesingle: Anastasia Pavlyuchenkova mod Tamara Zidansek og Maria Sakkari mod Barbora Krejcikova. Ingen af de fire har tidligere været i en semifinale på grandslam-niveau.

Motorsport. Anders Thomsen genvandt onsdag aften i Vojens det individuelle danmarksmesterskab i speedway. Thomsen vandt samtlige af de indledende heat og havde maksimum point med i finalen. Derfor kunne han nøjes med andenpladsen i finaleheatet, og den fik han, da han kørte over målstregen efter legendariske Nicki Pedersen. »Det betyder, at jeg er toppen af Danmark. Jeg er super tilfreds. Følelsen af at stå øverst på skamlen ville jeg gerne have igen. Det er en fantastisk følelse«, siger han til TV 2 Sport efter finalen.

Ishockey. I slutspillet i NHL er den næstsidste semifinaledeltager fundet. New York Islanders sejrede i kamp 6 med 6-2 mod Boston er vandt dermed serien 4-2. Nu venter Tampa Bay i semifinaleserien, hvor Montreal skal møde vinderen af opgøret Colorado-Vegas (2-3).