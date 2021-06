Den store rivalisering suger al opmærksomhed i French Open

Tennis. Rivaliseringen har varet i mere end 15 år, og fredag skrives et nyt kapitel i historien om Rafael Nadal og Novak Djokovic. Sammen med Roger Federer har de to domineret tennisscenen tungt, siden de dukkede op på ATP Touren, og nu ramler de igen sammen i French Open. Rafael Nadal er på papiret favorit til at snuppe billetten til finalen i grand slam-turneringen i Paris. Siden sin debut på gruset i French Open i 2005 har den 35-årige spanier kun tabt to kampe. Det har hjulpet ham til at vinde turneringen 13 gange.

Der er der lagt op til et semifinalebrag på Court Philippe Chatrier fredag, men selv om Djokovic har masser at spille for, erkender han, at Nadal bliver svær at fælde. »Det er ikke som alle andre kampe. Lad os se det i øjnene. Det er den største udfordring, man kan få, når man skal spille på grus mod Nadal på den her bane. Det bliver ikke større end det. Der er ekstra intensitet og forventning. Følelsen er en anden, når man går på banen med ham. Det er derfor, vores rivalisering har været så historisk for sporten«, siger Novak Djokovic.

Serberen fører den indbyrdes statistik med Nadal 29-28.

Fredagens semifinaler:

14.50 Alexander Zverev-Stefanos Tsitsipas

17.30 (tidligst) Novak Djokovic-Rafael Nadal

Tennis. I et stort drama, hvor en dommerfejl kunne være blevet kostbar, vandt den useedede tjekke Barbora Krejcikova sent torsdag sin semifinale ved French Open 7-5, 4-6, 9-7 over græske Maria Sakkari. Krejcikova troede ved 7-6 i tredje sæt, at hun havde vundet og rakte armene i vejret, men dommeren mente, at bolden fra Sakkari ramte baglinjen, selv om linjedommeren havde kaldt den ude. Tv-billeder viste senere, at bolden var ude. Men det blev altså alligevel tjekken, der indløste billet til finalen, hvor hun skal møde russiske Anastasia Pavlyuchenkova, som i sin semifinalen vandt 7-5, 6-3 over turneringens store overraskelse, slovenske Tamara Zidansek.

Badminton. Danmarks Idrætsforbund (DIF) har officielt udtaget de spillere, der skal repræsentere de rød-hvide farver ved OL i Tokyo senere på sommeren. I single er det Mia Blichfeldt, Anders Antonsen og Viktor Axelsen, der skal af sted. Sara Thygesen og Maiken Fruergaard udgør kvindernes double, Anders Skaarup Rasmussen og Kim Astrup skal også spille double, mens Alexandra Bøje og Mathias Christiansen stiller op i mixeddouble-rækken.

Fodbold. Nu skulle det ligge endeligt fast. Dette års Copa América bliver spillet i Brasilien fra på søndag. Torsdag aften dansk tid har et flertal af dommerne i Brasiliens højesteret givet grønt lys til, at de sydamerikanske fodboldmesterskaber for landshold kan blive afviklet i landet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Turneringen, der altså sparkes i gang søndag og slutter 10. juli, skulle oprindeligt være afviklet i sommeren 2020 i Colombia og Argentina, men blev udskudt et år på grund af coronapandemien.

Så sent som 20. maj blev Colombia frataget sin værtsrolle på grund af dødelige regeringsprotester i landet, inden det samme skete for Argentina kort efter på grund af den argentinske coronasituation. Derefter landede værtskabet i Brasilien. Men det udløste stor utilfredshed i landet på grund af frygten for, at begivenheden vil medføre stigende coronasmitte i den i forvejen hårdt ramte sydamerikanske nation.