Græker afværger stort tysk comeback og er i sin første grand slam-finale

Tennis. Stefano Tsitsipas er for første gang i sin karriere klar til en gland slam-finale efter at han i en langvarig semifinale i French Open slog Alexander Zverev i fem sæt. Grækeren så ud til at køre lige hen over den 24-årige tysker ved at vinde de to første sæt med 6-3 og 6-3. Men så begyndte Zverev at bide fra sig, og han vandt de to næste sæt 6-4 og 6-4. I femte og afgørende sæt virkede det som om tanken var ved at være tom hos Zverev efter kraftanstrengelsen i de to foregående sæt. Godt nok var Tsitsipas på nippet til at blive brudt i sit første serveparti i 5. sæt, men han holdt stand og så kunne grækeren i forholdsvis sikker stil køre kampen hjem 6-3. I finalen skal Stefano Tsitsipas møde Novak Djokovic eller Rafael Nadal.

Fodbold. Lyngby har solgt midtbanespilleren Mathias Hebo til den polske klub Cracovia. Klubben har hjemme i Krakow og spille i den bedste række.

Fodbold. Festlighederne i forbindelse med det danske mesterskab koster en bøde på 450.000 kroner. Det har Fodboldens Disciplinærinstans besluttet. Årsagen er, at sikkerheden på stadion ikke var tilstrækkelig, at fans invaderede banen, at tilskuere kom ind på stadion uden visitation efter kampen, og at sikkerhedsforskrifterne angående coronavirus ikke blev fulgt. Derudover var der fut i romerlys og anden pyroteknik i forbindelse med fejringen.Brøndby er samtidig blevet dømt til at spille én hjemmekamp i Superligaen eller pokalturneringen uden tilskuere.

Dommen er dog betinget og træder kun i kraft, hvis klubben i løbet af den kommende sæson er skyld i lignende situationer. Brøndby har redegjort for sit syn på sagen. Klubben forsvarer sig blandt andet med, at situationen på intet tidspunkt var til fare for spillere, trænere eller dommere. Brøndby vandt sit første mesterskab i 16 år med en sejr over FC Nordsjælland i slutningen af maj.

Cykling. Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick Step) var med i front i finalen på den 174 km lange 3. etape i Belgien Rundt for at køre spurten for den britiske eksverdensmester Mark Cavendish, der imidlertid ikke formåede at holde hjulet på danskeren. Mørkøv kiggede sig flere gange tilbage for at se, hvor han havde Cavendish, men da han ikke fik øje på ham, blandede han sig selv i den afgørende dyst og blev nr. 3 efter australieren Caleb Ewan (Lotto Soudal) og tyskeren Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe). Mørkøvs belgiske holdkammerat Remco Evenepoel fører fortsat sammenlagt.

Fodbold. VfB Stuttgart-spilleren Silas Katompa Mvumpa er blevet idømt tre måneders karantæne og en bøde på 260.000 kroner for at spille under falsk identitet. Congoleseren har spillet under navnet Silas Wamangituka, og samtidig løjet sig et år yngre end sin reelle alder, der er 22 år. Mvumpa gik til bekendelse forleden og fortalte, at han var blevet tunget til at lyve af sin agent.

Håndbold. Dagen før Final 4 i Champions Leagye har Det Europæiske Håndboldforbund offentliggjort sæsonens all star-hold, og tre danske landsholdsspillere er blevet udtaget. Det drejer sig om THW Kiel-målmand og landsholdsanfører Niklas Landin, Mikkel Hansen fra Paris-Saint Germain og endelig Aalborgs Henrik Møllgaard.

Cykling. For det danske 3. divisionshold coloQuick er deltagelsen i det aktuelle Slovenien Rundt sæsonens hidtil største opgave, og det slipper mandskabet med base i Skive fint fra. Således blev den 23-årige Jeppe Aaskov Pallesen nr. 5, da en gruppe på 31 ryttere nåede sammen til mål på den 165,8 km lange 3. etape, der vandtes af spanieren Jon Abarasturi (Caja Rural) foran sloveneren Matej Mohoric (Bahrain Victorius) og italieneren Matteo Trentin (UAE Team Emirates). Den slovenske Tour de France-konge Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) fuldførte ligeledes i dette felt og fører fortsat sammenlagt, mens Jeppe Aaskov Pallesen er nr. 12 med et minus på 3.43 minutter.

Fodbold. Hobro IK, der spiller i landets næstbedste række, har fået ny træner. Valget er faldet på klubbens tidligere spiller Martin Thomsen, der senest har været cheftræner i Skive IK. Martin Thomsen var en del af det Hobro-hold, der tog Superligaen med storm i 2014/15-sæsonen. Med deltidsprofessionelle spillere rykkede klubben op og overlevede overraskende. Det blev blandt andet til sejre over både Brøndby og FC København undervejs i sæsonen, hvor Martin Thomsen viste, at han var i besiddelse af et stærkt venstreben.

Fodbold. Midtbanespilleren Janus Drachmann ophæver sin kontrakt med OB og skifter i stedet til nedrykkede AC Horsens, meddeler begge klubber på deres hjemmesider.

Tennis. Rivaliseringen har varet i mere end 15 år, og fredag skrives et nyt kapitel i historien om Rafael Nadal og Novak Djokovic. Sammen med Roger Federer har de to domineret tennisscenen tungt, siden de dukkede op på ATP Touren, og nu ramler de igen sammen i French Open. Rafael Nadal er på papiret favorit til at snuppe billetten til finalen i grand slam-turneringen i Paris. Siden sin debut på gruset i French Open i 2005 har den 35-årige spanier kun tabt to kampe. Det har hjulpet ham til at vinde turneringen 13 gange.

Der er der lagt op til et semifinalebrag på Court Philippe Chatrier fredag, men selv om Djokovic har masser at spille for, erkender han, at Nadal bliver svær at fælde. »Det er ikke som alle andre kampe. Lad os se det i øjnene. Det er den største udfordring, man kan få, når man skal spille på grus mod Nadal på den her bane. Det bliver ikke større end det. Der er ekstra intensitet og forventning. Følelsen er en anden, når man går på banen med ham. Det er derfor, vores rivalisering har været så historisk for sporten«, siger Novak Djokovic.

Serberen fører den indbyrdes statistik med Nadal 29-28.

Fredagens semifinaler:

14.50 Alexander Zverev-Stefanos Tsitsipas

17.30 (tidligst) Novak Djokovic-Rafael Nadal

Fodbold. AGF har fundet sig en ny assisterende træner. Engelske Dave Reddington kommer til fra Premier League-klubben Crystal Palace, hvor han indtog rollen som assistent under manager Roy Hodgson. I AGF skal han være assistent for David Nielsen sammen med den tidligere superligakriger Morten Karlsen.

Fodbold. Fortuna Hjørring fra Gjensidige Kvindeligaen mister sin anfører. 25-årige Sara Thrige, som også er en del af det danske landshold, stopper således, når hendes kontrakt udløber denne sommer. Hun har fået et tilbud fra udlandet, som hun har takket ja til. Hvor hun i fremtiden skal spille, melder historien intet om.

Fodbold. Den tidligere superligaangriber Kasper Junker har haft stor succes, siden han tog til japansk fodbold tidligere i år. I sin første måned i klubben Urawa Red Diamonds er han blevet kåret som månedens spiller i den japanske liga. Han har indtil videre bidraget med fem scoringer i fem ligakampe.

Tennis. I et stort drama, hvor en dommerfejl kunne være blevet kostbar, vandt den useedede tjekke Barbora Krejcikova sent torsdag sin semifinale ved French Open 7-5, 4-6, 9-7 over græske Maria Sakkari. Krejcikova troede ved 7-6 i tredje sæt, at hun havde vundet og rakte armene i vejret, men dommeren mente, at bolden fra Sakkari ramte baglinjen, selv om linjedommeren havde kaldt den ude. Tv-billeder viste senere, at bolden var ude. Men det blev altså alligevel tjekken, der indløste billet til finalen, hvor hun skal møde russiske Anastasia Pavlyuchenkova, som i sin semifinalen vandt 7-5, 6-3 over turneringens store overraskelse, slovenske Tamara Zidansek.

Badminton. Danmarks Idrætsforbund (DIF) har officielt udtaget de spillere, der skal repræsentere de rød-hvide farver ved OL i Tokyo senere på sommeren. I single er det Mia Blichfeldt, Anders Antonsen og Viktor Axelsen, der skal af sted. Sara Thygesen og Maiken Fruergaard udgør kvindernes double, Anders Skaarup Rasmussen og Kim Astrup skal også spille double, mens Alexandra Bøje og Mathias Christiansen stiller op i mixeddouble-rækken.

Fodbold. Nu skulle det ligge endeligt fast. Dette års Copa América bliver spillet i Brasilien fra på søndag. Torsdag aften dansk tid har et flertal af dommerne i Brasiliens højesteret givet grønt lys til, at de sydamerikanske fodboldmesterskaber for landshold kan blive afviklet i landet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Turneringen, der altså sparkes i gang søndag og slutter 10. juli, skulle oprindeligt være afviklet i sommeren 2020 i Colombia og Argentina, men blev udskudt et år på grund af coronapandemien.

Så sent som 20. maj blev Colombia frataget sin værtsrolle på grund af dødelige regeringsprotester i landet, inden det samme skete for Argentina kort efter på grund af den argentinske coronasituation. Derefter landede værtskabet i Brasilien. Men det udløste stor utilfredshed i landet på grund af frygten for, at begivenheden vil medføre stigende coronasmitte i den i forvejen hårdt ramte sydamerikanske nation.