Kevin Magnussen udnytter pole position og triumferer i USA

Motorsport. Den danske racerkører Kevin Magnussen kunne natten til søndag fejre sin første sejr i otte år. Det skete, da han sammen med makkeren hos Chip Ganassi Racing, hollænderen Renger van der Zande, vandt nattens løb på bybanen i Detroit i den nordamerikanske sportsvognsserie Imsa. Magnussen indledte løbet i Chip Ganassis Cadillac nummer 01 og forvaltede sin pole position perfekt ved at tage føringen ved start. Siden kørte Magnussen et flot løb, inden han overlod raceren til Renger van der Zande, der gjorde arbejdet færdigt og sikrede triumfen for Chip Ganassi Racing. Detroit Grand Prix er sæsonens korteste løb med sine ’kun’ 100 minutter eller ret beset samme længde som et formel 1-grandprix. Sejren i Detroit var Kevin Magnussens første siden han triumferede ved sæsonafslutningen i formel Renault 3.5 tilbage i 2013.

FAKTA Direkte sport i tv DR1 18.00 Fodbold: EM, Østrig-Nordmaked. 21.00 Fodbold: EM, Holland-Ukraine TV 2 Sport 12.45 Cykling: Tour de Suisse, 8. etape TV3+ 15.00 Fodbold: EM,- England-Kroatien TV3 Sport 09.45 Fodbold: EM, landsholdslejren 15.15 Håndbold: Champions League (m) TV3 Max 18.00 Motorsport: IndyCar 23.30 Motorsport: Nascar 6’eren 11.00 Motocross: VM Eurosport 1 11.30 Tennis: French Open 18.30 Motorsport: Endurance, VM-afd. Eurosport 2 07.00 Motorsport: Endurance, VM-afd. 13.00 Cykling: Slovenien Rundt 15.00 Motorsport: Endurance, VM-afd. 21.00 Golf: Palmetto Championship TV 2 Sport X 12.00 Motorsport: Endurance, VM-afd. 21.00 Basketball: Milwaukee-Brooklyn Vis mere

Håndbold. Den islandske stjernespiller Aron Pálmarsson er tilbage i truppen for FC Barcelona til Champions League-finalen mod Aalborg Håndbold søndag. Det viser de offentliggjorte holdkort til finalebraget fra Det Europæiske Håndboldforbund (EHF). Den kommende Aalborg-spiller var ikke med i semifinalen med HBC Nantes, men det vides ikke præcis hvorfor. Også hos Aalborg er der udskiftning i truppen. Højrefløjen Mark Strandgaard er blevet klar til finalen.

Tennis. Mændenes French Open-finale giver 34-årige Novak Djokovic chancen for at rykke helt tæt på rivalerne Roger Federer og Rafael Nadal, når det drejer sig om antal grand slam-titler. Her har Djokovic 18, mens de to andre har 20 hver. Men søndagens græske modstander, 22-årige Stefanos Tsitsipas, har i denne sæson vist højt niveau på gruset, og han måtte sidste år først efter fem sæt bøje sig for Djokovic, da de to mødtes i French Open-semifinalen. Det ligger til et tæt opgør mellem to generationer i tennistoppen.

Tennis. Lørdagens French Open-vinder i kvindernes singlerække, tjekkiske Barbora Krejcikova, skal søndag også optræde i doublefinalen sammen med landsmandinden Katerina Siniakova, og parret møder den erfarne amerikaner Bethanie Mattek-Sands og den unge polak Iga Swiatek. Sidstnævnte vandt singlerækken i Paris sidste år, men måtte denne gang siger farvel i kvartfinalen.

Tennis. Søndages WTA-finale på græsset i Nottingham Open bliver en britisk-kinesisk duel, når Johanna Konta møder Zhang Shuai. Briten havde store problemer i sin semifinale mod serbiske Nina Stojanovic, der blev nedkæmpet 6-2, 6-7, 7-5, mens kineseren noget lettere tog sin finalebillet ved at besejre amerikanske Lauren Davis 6-4, 6-3. De to finalister har duelleret 6 gange tidligere, og med en 5-1-statistik til sin fordel er Konta uden tvivl meget optimistisk. Spillerne har imidlertid ikke mødt hinanden siden US Open 2019. Græsturneringen for mænd i Stuttgart afgøres i en duel mellem den 20-årige canadier Felix Auger-Aliassime og den erfarne kroat Marin Cilic (32).

Atletik. 19-årige Sean Burrell fra USA har i 400 meter hækkeløb sat verdensrekord på U20-niveau. Med 47,85 sek. blev det en realitet ved de amerikanske NCAA-mesterskaber i Eugene, Oregon. Først i år er Burrell startet med at dyrke hækkeløbsdisciplinen, så der burde ligge et betydeligt potentiale i den unge sprinter. U20-rekorden har Burrell taget fra sin berømte forgænger Danny Harris, der fik noteret tiden 48,02 sek. i 1984.