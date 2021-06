Kongen er tilbage i Tour-feltet – denne gang som vandbærer

Cykling. Den firedobbelte britiske Tour de France-vinder Chris Froome vil efter to års fravær atter være at finde i feltet, når Tour de France indledes 26. juni i Brest. Det meddelte hans arbejdsgiver Israel Start-Up Nation i dag, men understregede samtidig, at den 36-årige Froome ikke skal være kaptajn. Den rolle indtager canadieren Michael Woods, og Froome, der efter sit voldsomme uheld i 2019 har haft uhyre svært ved at nå op på sit tidligere niveau, skal med sin enorme erfaring støtte Woods mest muligt. Israel Start-Up Nation har endnu ikke offentliggjort navnene på de øvrige ryttere i truppen.

Fodbold. Lionel Messi scorede til 1-0 på et fremragende frispark i Argentinas Copa América-dyst med Chile, men Messi og co. måtte indkassere en 1-1-udligning på en straffesparksripost i 2. halvleg, så det sluttede 1-1 i det første opgør i gruppe B. Messi var frustreret efter kampen. »Vi var ikke rolige, vi havde ikke kontrol over bolden«, konstaterede han ifølge nyhedsbureauet AFP, mens landstræner Lionel Scaloni havde en anden opfattelse. » Vi fortjente at vinde, men endte med at spille uafgjort. Under alle omstændigheder er det blot begyndelsen på en meget hård turnering«, lød det fra den argentinske landstræner. I gruppens anden kamp blev det til en 3-1-sejr til Paraguay mod Bolivia, der førte 1-0, men fik en spiller udvist kort før pausen og derefter indkasserede tre mål i 2. halvleg.

Håndbold. Danmarks regerende olympiske mestre tester formen inden legene i Tokyo med en kamp mod Sverige. Det sker 12. juli i Royal Stage i Hillerød, oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF). Ved OL er Danmark i gruppe med Sverige samt Portugal, Japan, Egypten og Bahrain. OL-turneringen starter 24. Juli.

Fodbold. Målmanden David Jensen forlader New York Red Bulls og skifter til belgiske Westerlo, hvor han bliver i Westerlo holdkammerat med sin danske landsmand Christoffer Remmer.

Fodbold. Superligaklubben AaB har skrevet en femårig aftale med den 19-årige forsvarsspiller Casper Gedsted, der kommer fra klubbens egen ungdomsafdeling. Han bliver sammen med angrebstalenterne Oliver Børsting og Anosike Ementa rykket op i førsteholdstruppen.

Olympisk. Danmarks Idrætsforbund (DIF) har udtaget yderligere tre skytter til legene i Tokyo. Steffen Olsen, Rikke Mæng og Anna Skade Nielsen supplerer skeetskytten Jesper Hansen.

Cykling. Hollænderen Wilco Kelderman og slovakken Peter Sagan er udset som kaptajner i Bora-hansgrohes trup i Tour de France fra 26. juni til 25. juli. Den tredobbelte eksverdensmester Peter Sagan, der tidligere på året debuterede i Giro d’Italia med en etapesejr og førsteplads i pointkonkurrencen, stiller således for 10. gang til start i den franske styrkeprøve. Her er han foreløbig noteret for 12 etapegevinster samt 7 sejre i pointkonkurrencen. I sidstnævnte måtte han i 2020 se sig overtrumfet af ireren Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step). Kelderman og Sagan får selskab af tyskerne Emanuel Buchmann og Nils Politt, østrigerne Patrick Konrad og Lukas Pöstlberger, italieneren Daniel Oss og den hollandske debutant Ide Schelling.

Fodbold. 20-årige Olivia Møller Holdt er kåret som årets spiller af kvindeligaens trænere og de danske landstrænere. Fortuna Hjørrings midtbanespiller scorede 15 mål i sæsonen, hvor det blev til bronze med den nordjyske klub. »Det er dejligt at blive set og anerkendt for ens præstationer. Det er jo svært, for i Fortuna har vi haft en lidt svær sæson, men at blive set og anerkendt for de personlige præstationer«, det er stort, siger Olivia Møller Holdt.

Fodbold. Mens EM-turneringen dårligt nok er kommet i gang, så er den kommende sæsons første eur