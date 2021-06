Messi scorer et supermål, men er utilfreds

Fodbold. Lionel Messi scorede til 1-0 på et fremragende frispark i Argentinas Copa América-dyst med Chile, men Messi og co. måtte indkassere en 1-1-udligning på en straffesparksripost i 2. halvleg, så det sluttede 1-1 i det første opgør i gruppe B. Messi var frustreret efter kampen. »Vi var ikke rolige, vi havde ikke kontrol over bolden«, konstaterede han ifølge nyhedsbureauet AFP, mens landstræner Lionel Scaloni havde en anden opfattelse. » Vi fortjente at vinde, men endte med at spille uafgjort. Under alle omstændigheder er det blot begyndelsen på en meget hård turnering«, lød det fra den argentinske landstræner. I gruppens anden kamp blev det til en 3-1-sejr til Paraguay mod Bolivia, der førte 1-0, men fik en spiller udvist kort før pausen og derefter indkasserede tre mål i 2. halvleg.

Tennis. Wimbledon-turneringen får også et betragteligt antal tilskuere på lægterne, når spillet indledes om et par uger. »Vi er glade for i tæt samarbejde med regeringen, sundhedsmyndigheder og lokale myndigheder at kunne bekræfte, at Wimbledon-mesterskaberne 2021 begynder mandag 28. juni med en kapacitet på 50 procent på anlæggene«, meddeler arrangøren. »Kapaciteten vil derefter blive udvidet til fuld publikumskapacitet på 15.000 på Centre Court i finaleweekenden«.

Direkte sport i tv Tirsdag 15. juni DR1 21.00 Fodbold: Frankrig-Tyskland DR.DK 19.30 Fodbold: Spanien-Danmark (k) TV 2 Sport 11.00 Tennis: Bett1 Open (k) TV3+ 18.00 Fodbold: Ungarn-Portugal TV3 Sport 09.15 Fodbold: EM - landsholdslejren 14.30 Hestevæddeløb: Royal Ascot TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Noventi Open (m)

Fodbold. Nye tal fra revisionsfirmaet Deloitte viser, at de 20 klubber i den engelske Premier League i forbindelse med coronapandemien har registreret et fald i omsætningen på 13 procent og med et samlet tab før skat på næsten en milliard pund til følge. Deloitte peger især på fraværet af fans, kampudsættelser og tilbagebetalinger til tv-stationer som de overvejende årsager til nedturen. »Så snart fans må vende tilbage i fuldt omfang - forhåbentligt i løbet af sæsonen 2021/22 - har Premier League-klubberne potentiale til igen at vende tilbage til deres rekordhøje indtægtsniveau«, vurderer Deloitte.