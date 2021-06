Lukaku, Müller og Roberto Carlos: Sportens megastjerner sender al sin kærlighed til Eriksen

Tirsdag formiddag kunne bekymrede fodboldfans herhjemme og i resten af verden tage en dyb indånding og udbryde et lettelsens suk, da Christian Eriksen lagde et billede på sin Instagram-profil. Billedet er et selfie, hvor Christian Eriksen giver thumbs up ledsaget af et lille skævt smil og et par smådøsige øjne.

»Jeg har det – omstændighederne taget i betragtning – godt«, skrev den danske landsholdsspiller på opslaget, som siden har fået enorm opmærksomhed.