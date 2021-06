Dansk OL-mester forlader Barcelona efter Champions League-triumf

Håndbold. Den vundne Champions League-finale i søndags blev Casper U. Mortensens sidste kamp for Barcelona, hvor den danske venstrefløj har spillet de seneste tre år. »Nye udfordringer venter for mig nu, og jeg ser frem til, hvad fremtiden bringer. Jeg kom til klubben tilbage i 2018 med et mål: at vinde Champions League. Sidste søndag lykkedes det må«, skriver 31-årige Casper U. Mortensen på Instagram. En knæskade holdt Casper U. Mortensen ude, da Danmark i januar vandt VM-guld, men han var med til at vinde OL-guld i 2016 og VM-guld i 2019.

