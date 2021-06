FC Midtjylland skal møde storklub i CL-kvalifikationen

Fodbold. Så er der trukket lod til 2. runde af Champions League-kvalfikationen. De danske vicemestre FC Midtjylland blev trukket op fra bowlen og parret med skotske Celtic. Skotterne er vicemestre i den hjemlige række, hvor de måtte overlade tronen til Rangers. FC Midtjylland starter på udebane 20. eller 21. juli, mens der er returkamp i Herning ugen efter. Celtic regnes – primært af historiske årsager – som en gigant i europæisk fodbold. Klubben vandt som den første britiske klub den europæiske mesterholdsturnering i 1967. Hvis det ender med FCM-sejr, er de danske vicemestre videre til næste runde, og taber de, overføres de til Europa League-kvalifikationens 3. runde.

Fodbold. Den tidligere præsident i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) får formentlig snart et noget uventet comeback efter en flerårig udelukkelse i kølvandet på en korruptionssag. Franske Michel Platini, der er idémanden bag det igangværende EM spredt ud over hele Europa, oplyser til nyhedsbureauet AFP, at han står til at blive bestyrelsesmedlem i den internationale spillerforening, Fifpro. »Det gør mig meget glad. Jeg har altid sagt, jeg ville komme tilbage, hvor jeg kunne være nyttig«, siger 65-årige Michel Platini og tilføjer: »Jeg har altid sagt, at fodbold tilhører spillerne og fansene. Nu kommer jeg tilbage til mit folk, spillerne, så deres rolle kan blive forsvaret og anerkendt«.

Fodbold. Copa América ser ud til at være en regulær coronabombe. Få dage inde i turneringen rapporterer brasilianske medier om mere end 50 smittetilfælde blandt spillere, trænere, ledere og officials. Brasilien overtog i forrige uge med lynets hast værtskabet, da Colombia og Argentina grundet pandemien havde trukket sig fra værtsrollerne.