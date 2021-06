Neymar og Brasilien cruiser mod triumf

Fodbold. Det brasilianske landshold har fået en perfekt start på Copa América, hvor holdet har hjemmebane. Natten til fredag kom den anden sejr på stribe i hus, da Peru blev slået hele 4-0. Alex Sandro sørgede for 1-0, mens Neymar, Ribeiro og Richarlison scorede i 2. halvleg. I nattens anden kamp i gruppe B spillede Colombia 0-0 mod Venezuela. Brasilien topper gruppe B med 6 point, Colombia har 4.

Direkte sport i tv Fredag 18. juni DR 1 18.00 Fodbold: Kroatien­-Tjekkiet 21.00 Fodbold: England­-Skotland TV 2 Sport 11.00 Tennis: Bett1 Open (k) TV3+ 15.00 Fodbold: Sverige-­Slovakiet TV3 Sport 09.45 Fodbold: EM, landsholdslejren 11.25/14.55 Formel 1: GP Frankrig, træning 16.05 Hestevæddeløb: Royal Ascot 19.30 Golf: US Open TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Noventi Open (m) 01.30 Basketball: NBA Vis mere

Fodbold. Premier League-klubben Aston Villa har hentet en gammel kending hjem til næste sæson. 35-årige Ashley Young er hentet hos det italienske mesterhold Inter. Young spillede fra 2007 til 2011 også for Aston Villa, inden han skiftede til Manchester United.

Golf. Efter 1. runde af US Open ligger amerikaneren Russell Henley på førstepladsen i fire slag under par. På anlægget i San Diego i Californien måtte spillet indstilles sent torsdag på grund af mørke og en del spillere mangler derfor at færdiggøre 1. runde. Deriblandt var sydafrikaneren Louis Oosthuizen, der var fire under par efter 16 huller, da spillet blev indstillet.