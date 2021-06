Kevin Magnussen starter langt nede i feltet i sin IndyCar-debut

Direkte sport i tv DR 1 18.00 Fodbold: EM, Italien-Wales DR 2 18.00 Fodbold: EM, Schweiz-Tyrkiet TV 2 16.00 Håndbold: Pokalfinale (m) TV 2 Sport 20.00 Fodbold: Atlanta-Philadelphia TV3+ 15.00 Formel 1: Frankrigs Grand Prix 21.00 Golf: US Open TV3 Sport 7.35 Standardvogne: V8 11.35 Formel 3: Frankrigs Grand Prix 18.00 Golf: US Open 21.00 Motorsport: Nascar Cup Series 2.05 Ishockey: Montreal-Vegas TV3 Max 11.00 Fodbold: Athletic Club-Sevilla (k) 13.30 Håndbold: Ludwigshafen-Kiel (m) 16.00 Håndbold: Nordhorn-Flensb. (m) 18.00 Motorsport: IndyCar 6’eren 22.30 Formel E: Mexicos VM-afdeling Eurosport 1 12.00 Cykling: Spanske mesterskaber (m) 14.15 Cykling: Franske mesterskaber 17.00 Svømning: Finske mesterskaber 19.30 Formel E: VM-afdeling Eurosport 2 11.30/16.30 Kano: World Cup, slalom 15.00 Standardvogne: VM-afdeling TV 2 Sport X 14.00 Tennis: Noventi Open (m), finale 21.30 Basketball: NBA



Motorsport. Kevin Magnussen har 20 biler foran sig, når han søndag aften dansk tid debuterer i Indycar for holdet Arrow McLaren SP. Den 28-årige dansker sluttede således som nummer 21 af 25 biler i lørdagens kvalifikation på banen Road America i Elkhart Lake, Wisconsin. Magnussen vikarierer i Indycar for den svenske kører Felix Rosenqvist, som i sidste weekend kørte galt i et løb i Detroit og derfor ikke er klarmeldt til søndagens løb. Arrow McLaren SP har lånt Magnussen hos Chip Ganassi Racing, som han til dagligt kører i den amerikanske sportsvognsserie Imsa for.

Basketball. Milwaukee Bucks er klar til finalen i Eastern Conferenvce i den nordamerikanske NBA-liga efter en overtidssejr over Brooklyn Nets i syvende og afgørende opgør. Føringen skiftede 20 gange i løbet af en nervepirrende kamp, som Milwaukee i sidste ende vandt med 115-111. Giannis Antetokounmpo strålede med 40 point og 13 rebounds for Milwaukee, men han blev pointmæssigt overgået af Brooklyns Kevin Durant, der lavede hele 48 point og derudover ni rebounds og seks assists. Milwaukee møder enten Atlanta Hawks eller Philadelphia 76ers, der natten til mandag dansk tid mødes i deres kamp syv. Los Angeles Clippers og Phoenix Suns tager søndag aften hul på deres duel om den anden finaleplads.

Golf. Rory McIlroy kan med rette drømme om at vinde sin første major siden 2014 takket være en solid tredje runde ved US Open. Natten til søndag dansk tid leverede McIlroy således en af finalefeltets bedste runder, da han klarede de 18 huller i San Diego i Californien i bare 67 slag - fire slag under banens par. Dermed ligger nordireren på en delt 4. plads før søndagens finalerunde to slag efter de tre førende spillere: Canadieren Mackenzie Hughes, sydafrikaneren Louis Oosthuizen og amerikaneren Russell Henley.